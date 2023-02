Most akkor mégis mekkora földrengésre tervezik a magyar épületeket? És miért?

Magyarországon harmad-negyedakkora földrengéseknek kell csak ellenállniuk az épületeknek, mint abban a régióban, ahol a február 6-i földmozgás történt. Ez abból következik, hogy a szabványok az alapján határozzák meg az elvárt biztonsági szintet, hogy mekkora talajgyorsulások várhatók egy adott épület környezetében – egyebek mellett erről beszélt a Portfolio Checklistnek adott interjújában Madaras Botond építőmérnök. A szakembert más témák mellett arról is kérdeztük, hogy egy hasonló mértékű földrengés miért okozhat jóval nagyobb pusztítást Törökországban, mint például Japánban vagy Kaliforniában.

Magyarországon 2010 óta az Eurocode szabványrendszer szerint zajlik az ingatlanok tartószerkezetének tervezése, s ennek a szabványsorozatnak egy része vonatkozik a földrengések elleni védelemre – mondta el Madaras Botond építőmérnök a Portfolio Checklist hétfői adásában.

Hozzátette: ez a szabványrendszer nemcsak Magyarországon érvényes, hanem a teljes EU-ban, és a pontos, földrengések szempontjából releváns paramétereket aszerint határozzák meg, hogy e katasztrófatípus tekintetében mennyire veszélyes területről van szó.

Az egész szabványsorozat ezt a célt szolgálja, hogy a biztonsága az épületeknek megfelelő legyen

– fogalmazott az építőmérnök.

Mekkora földrengést kell tudnia átvészelnie egy magyar épületnek?

Bár a sajtóban legtöbbször az hangzik el, hogy a Richter-skála szerint legfeljebb 6,5-es magnitúdójú földrengésre lehet számítani Magyarországon, Madaras elmondása szerint a tervezők nem ezzel a számmal dolgoznak, hanem gyorsulási értékekkel.

[A szabvány] alapvetően azt határozza meg, hogy az adott földrengés, az adott épület környezetében milyen gyorsulásokat eredményez, legyen szó vízszintes vagy függőleges gyorsulásokról

– mondta el a szakember.

Ha a február 6-i, Törökországra és Szíriára lesújtó földrengéshez hasonlítjuk a hazai helyzetet, akkor elmondható, hogy Magyarországon kisebbek az országon belüli különbségek. Törökország ugyanis nagyon összetett terület földtani szempontból, így pedig az ország földrengéskitettsége is régiónként nagy mértékben eltérő.

A legutóbbi földrengés egy nagyon aktív zónában következett be, ahol a földrengések intenzitása és gyakorisága egyaránt magas.

Ha ezzel a területtel vetjük össze a magyarországi előírásokat, akkor azok a gyorsulási adatok, melyeket figyelembe kell venni a tervezésnél, azok jóval alacsonyabbak, harmad-negyedakkora értékekről van szó – közölte a műsorban az építőmérnök.

Ez egyébként a Richter-skálán mért abszolút értékekre lefordítva nem azt jelenti, hogy csupán harmad-negyedakkora értékkel jelzett földrengéseknek kell itthon megfelelni, mivel a Richter-skálán nem lineárisan, hanem logaritmikusan fejezik ki az adatokat, így pedig például egy 6,5-es és egy 7,5-es magnitúdójú földrengés között jóval nagyobb a különbség, mint mondjuk 6,5 kg és 7,5 kg krumpli között.

De mégis miért okozott ekkora pusztítást Törökországban a földrengés?

A mostani katasztrófával kapcsolatban sokan felteszik a kérdést, hogy miért dőlt össze ennyi épület, amikor hasonló földrengések Kaliforniában és Japánban is előfordulnak, mégsem következik be a most látottakhoz mérhető emberi katasztrófa.

Egyértelműen látni kell, hogy a földrengés elleni védekezés, az nemcsak műszaki képesség, hanem pénz kérdése is

– szemléltette a helyzetet Madaras Botond. A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy a földrengésvédelem szempontjából létfontosságú a megfelelő kivitelezés, valamint az is, hogy a szabályoknak való megfelelést építés közben ellenőrizzék.

Kaliforniában és Japánban tehát gyakran azért nem jár egy földrengés a mostanihoz hasonló következményekkel, mert az építési kultúra és gazdasági háttér egészen más, ami magával hozza, hogy jóval nagyobb az épületek túlélő képessége, mint egy szegényebb régióban.

Madaras közölte: a mostani katasztrófa tekintetében különösen zavaró, hogy a törökországi képsorok alapján nemcsak régi, rossz állapotú épületek dőltek össze, hanem nagy számban olyanok is, melyeket nem túl rég építhettek.

Ez mindenképpen azt mutatja, hogy ezeknél az épületeknél valamilyen hiány volt. Hogy ez a tervezésben, a kivitelezésben, az ellenőrzésben volt, vagy mindenhol, azt nem lehet most még megmondani

– fogalmazott a szakember.

A teljes interjú, amiben arról is szó volt, hogy milyen konkrét tulajdonságok miatt tudhat egy épület ellenállni egy földrengésnek, már meghallgatható a Portfolio Checklist hétfői adásában 15:30-tól a Spotify-on, az Apple Podcasten, a Google Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

De mi is történt Törökországban?

Törökországot történetének egyik legsúlyosabb földrengése rázta meg egy hete. A halálos áldozatok száma egyre csak emelkedik, és egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy ezért elsősorban épületek azon tízezrei a felelősek, amelyek úgy épülhettek folyamatosan az országban, hogy a gyakorlatban semmilyen előírásnak sem feleltek meg.

Recep Tayyip Erdogan államfő és az állami szervek reakciói az elmúlt időszakban a várakozásokkal ellentétében az emberek szemében csak fokozták a kormánnyal szembeni ellenszenvet.

A témáról részletes anyagot közöltünk hétfőn a Portfolio-n, ami ide kattintva olvasható.

