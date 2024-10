Forradalmasítja a világ építőiparát egy magyar szoftverfejlesztő

A BIM-megoldások az új építési törvény állami beruházásokra vonatkozó előírása miatt egyre inkább fókuszba kerülnek. Mindez hatással van a Graphisoft építőipari szoftverfejlesztő cég működésére is, hiszen a vállalat Archicad központú platformja nagyban hozzájárul a papíralapú egyeztetés helyett a digitális folyamatok erősödéséhez, lehetővé téve a beruházások tervezési folyamatának teljes digitalizációját, valamint a felhőalapú tervezést az építészek és a szakági mérnökök között. Hogy miért volt szükség a frissítésre, mit jelent ez a gyakorlatban, mennyire terjedtek el a BIM megoldásai Magyarországon és a világ többi részén, illetve melyek a piac előtt álló legnagyobb kihívások, arról Csillag Dániellel, a Graphisoft CEO-jával beszélgettünk.

A napokban megjelent az Archicad legújabb, 28-as verziója. Miben különbözik ez a korábbitól? Miért volt szükség a továbblépésre?

Van egy régi mondás, miszerint egy szoftver fejlesztése soha nem fejeződik be és ez igaz minden operációs rendszerre is, legyen az a Microsoft vagy az Apple.

Az a szoftver, amelyiknek fejlesztését abbahagyják, hosszútávon, vagy akár középtávon el fog halni.

Elég csak az elmúlt tíz évet nézni, ami alatt a piaci igények és a szemléletmód is teljesen megváltozott. A CO 2 -lábnyom például ma rendkívül fontos, ha olyan épületet tervez valaki, mint egy kórház, iskola vagy irodaház. Nagyon lényeges az épületek jövőbeli energiafogyasztása is. Érdekes volt ez 10 évvel ezelőtt? A válasz: nem, akkor még nem sokan foglalkoztak azzal, hogy egy épület kivitelezése és üzemeltetése mennyi CO 2 -kibocsátást eredményez. Ma viszont ez rendkívül aktuális kérdés.

Magyarországon még nincsenek olyan országos adatbázisok, amelyek a karbonlábnyom-analízishez szükségesek, de ettől még tudunk segítséget nyújtani e téren is a felhasználóinknak. Ugyan az Archicadben tervezett épületmodellek már önmagukban tartalmazzák a fenntarthatóság számításához szükséges adatokat, de ahhoz szükségesek analitika és összehasonlítható adatbázisok is. Vállalatunk nemzetközi partnereivel kötött együttműködésének köszönhetően azonban a tervezők az Archicad sablonfájlba beépített karbonlábnyomadatokat már egy gombnyomással át tudják küldeni a teljes életciklus-analízist futtató különböző szoftverekbe, ami új piaci igény kiszolgálását is lehetővé teszi, illetve a tervezők egyre könnyebben kezelhetik a folyamatosan változó terveiket.

De ide sorolhatjuk a mesterséges intelligenciát (MI) is, amelynek hasznosságát a mi üzletágunkban mi is keressük, Az első megoldásunkat már a felhasználóink is élvezhetik, mert az Archicad 28 egyik idei újdonsága, hogy az MI-alapú vizualizáció funkciót most már minden felhasználó felhőalapon eléri. Ennek köszönhetően az építészek a korai tervfázisban számos vizualizációt, különböző tervopciókat hozhatnak létre egy klikkeléssel közvetlenül a felhőből, sokkal gyorsabb renderelési idővel, azonnali hozzáféréssel, asztali telepítés nélkül.

Milyen igényeket lát a BIM-megoldások iránt a globális cégek és a különböző piacok részéről? Magyarországon például még a BIM-megközelítés alkalmazása is távolinak tűnik. Mekkorák ezen a téren a regionális különbségek?

Mindig vannak piacok, amelyek egy kicsit fejlettebbek, és amelyeket más piacok követnek.

Én Münchenben élek, és Németország sem arról volt híres, hogy az elmúlt években sok újítás éllovasa lett volna.

A BIM például nagyon népszerű az északi országokban, de nagy arányban használják az Egyesült Királyságban is. Németország viszont követő ebben, és Magyarország egy kicsit még jobban le van maradva.

Ugyanez vonatkozik a felhőalapú megoldásokra való áttérésre is. Annak ellenére, hogy jelentős gyorsulást tapasztaltunk a COVID-időszakban, amikor az emberek hirtelen elkezdtek otthonról dolgozni, és népszerűvé váltak azok az alkalmazások, amelyekben a képernyőt vagy információkat osztottak meg a felhőinfrastruktúrán keresztül, eltérő eredményeket láthatunk.

Az Egyesült Államok és az egyesült királyság nagyon elöl jár, de a kontinentális Európa egy kicsit le van maradva, és minél keletebbre megyünk, annál valószínűbb, hogy továbbra is az asztali számítógépes megoldásokat használják.

Mit tapasztal az ügyfelek számát tekintve az asztali számítógépek és a felhőalapú megoldások arányával kapcsolatban? Vannak erre vonatkozó adatai?

Pontos számokat nem tudok mondani a felhőalapú megoldások elterjedtségéről, de becslésem szerint az Egyesült Államokban már 90% felett lehet ez az arány. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a jó modellező szoftvereknek mindig lesz erős asztali komponense is. Ennek oka, hogy sok adat fut a rendszeren, és ahhoz erős internetkapcsolatra van szükség, így általában kevert megoldásokat alkalmaznak, amelyek részben asztali számítógépen, részben felhőben működnek.

Milyen előnyei vannak a felhőalapú megoldásoknak az építészeti tervezésben?

A felhőalapú megoldások kiválóan alkalmasak az információmegosztásra, különösen, ha egy nemzetközi építészcsapattal dolgozunk együtt. Képzeljük el, hogy egy építész Budapesten ül, egy másik New Yorkban, a harmadik pedig Szingapúrban. Egyértelmű, hogy felhőinfrastruktúrára van szükség ahhoz, hogy közösen tudjanak dolgozni egy modellen. Ezt a funkciót mi biztosítjuk, és egyre több csapat használja. Ez a Graphisoft egyik egyedülálló funkciója, amely sok projekttípushoz elengedhetetlen.

Hogyan látja azt a problémát, hogy az ilyen cégeknél néhányan úgy érzik, az adatvédelem szempontjából a felhőalapú megoldások nem olyan jók, mint az asztali megoldások?

A felhőmegoldások jellemzően magasabb szintű adatvédelemmel rendelkeznek, mert nagyon profi szerverkörnyezetben futnak. Nem számít, hogy melyik szolgáltatót használja valaki,

az ilyen alkalmazások adatbiztonsági szabályai elsőrangúak,

miközben, ha céges infrastruktúrában vagy magánkörnyezetben működnek, akkor jellemzően vannak olyan rések, amelyeken a hackerek be tudnak jutni a rendszerbe. A professzionális tárhelykörnyezet azonban a kezelési problémákra is megoldást kínál.

Mi a helyzet olyan esetekben, mint az állami vagy a katonai adatbázisok?

Ők a régi iskolát használják, és nagyon zárt környezetük van. A korábbi munkám során például szolgáltattunk a német titkosszolgálatnak vagy az Egyesült Királyság MI5-jének. Ők általában nem használnak felhőinfrastruktúrát, de ez nem azért van, mert az adatok általában nem biztonságosak a felhőinfrastruktúrájában, hanem mert a törvényi követelmény itt sokkal speciálisabb, így a saját környezetüket kell használniuk.

Milyen trendek figyelhetők meg az új termékek terén? Milyen szerepeket, megoldásokat tud javítani az MI?

Több irányzat is megfigyelhető. Az egyik a mesterséges intelligencia. Az MI vizualizáló például csak egy terület a számos funkció közül. A kiterjesztett valóság egyre fontosabb szerepet fog játszani.

Már ma is létezik olyan alkalmazás, amellyel egy építkezésen átsétálva, speciális lencsén vagy kijelzőn keresztül láthatóvá válik egy még nem létező, de a közeljövőben megépülő fal.

Rengeteg ilyen jellegű fejlesztés van folyamatban. Nemrég láttam egy olyan cég pályázatát, amely lépcsők tervezésével foglalkozik. Ők nemcsak a tervezést végzik, hanem a kivitelező szakembert is felkészítik.

A kiterjesztett valóság segítségével közvetlenül a fára vetítik azokat a vonalakat, ahol például lyukat kell fúrni.

Elképesztő, hogy milyen fejlesztések zajlanak ezen a területen, de a mesterséges intelligencia és a kiterjesztett valóság mellett a fenntarthatóság szerepe is felértékelődik. Ahogy a beszélgetésünk elején is említettem, egy épület fenntarthatósága rendkívül fontos. Az épületek felelősek a CO 2 -kibocsátás nagy részéért, ami világszerte messze a legnagyobb kibocsátási terület. Bár sokat beszélünk a repülőgépek, hajók és autók kibocsátásáról, ez eltörpül az épületek által okozott szennyezéshez képest.

Hogyan lehet javítani ezen a helyzeten?

Az igény, hogy jobbak legyünk ezen a téren, jelentős, és ez számunkra is nagyon fontos. El kell mondanunk a tervezőknek, hogy az egyik dizájn több CO 2 -t bocsát ki, mint a másik, és ennek tudatában kell dolgozniuk.

Mennyi idő alatt kezdték el széles körben alkalmazni ezeket a megoldásokat a legfejlettebb piacok? Magyarországon most éppen ott tartunk, hogy a kormány törvényi úton kötelezi a cégeket a BIM megoldások alkalmazására. Mennyi idő, amíg a piaci szereplők hozzászoknak az új rendszerhez?

Ez attól is függ, mennyire szigorú ebben a kormány. Németországban például mostantól már nem lehet középületre pályázni BIM nélkül. Mi már évtizedekkel ezelőtt elkezdtünk beszélni erről, amivel nagyon korai szereplők voltunk. Ennek ellenére egyes országokban, például Magyarországon vagy Németországban még mindig alacsony a BIM-filozófiával épült épületek lefedettsége.

Milyen előnyökkel jár a BIM használata?

Íme egy egyszerű példa: ha meg akarjuk tisztítani az irodaházban ezeket az ablakokat itt, hány négyzetméter üvegfelülettel kell számolnunk? Valószínűleg nem tudjuk. Ha BIM-et használunk, akkor már a tervezési fázisban tudjuk, hogy nálunk, mondjuk 10 000 négyzetméter üvegfelület van. És ha ezeket az információkat folyamatosan szállítjuk a végfelhasználói szakaszba, akkor ott az információ, amiből gyorsan kiszámítható, mekkora munkaerő és költség szükséges az ablakok rendszeres tisztításához.

De vannak ennél kifinomultabb előnyök is. Ha például megjelenik valahol egy repedés, és ott tíz év múlva történik valami, utólag visszaellenőrizhető, hogy ez már az építési időszakban bekövetkezett, ami biztosítási szempontból is fontos.

Jellemzően hogyan terjed el a BIM használata a piacokon?

Általában első lépésként a kormány által bevezetett szabályozások indítják el, majd a piaci szereplők, például a biztosítótársaságok várják ezt el. Bizonyos ponton pedig az építőipari cégek részéről is elvárás lesz, amelyek felismerik, hogy a modern technológia segítségével például anyagot takarítanak meg, így kevesebb hulladékuk keletkezik, ami alacsonyabb anyagköltségeket jelent.

Beszéljünk az újfajta üzleti modellről, ami szerint 2026-tól a mostani helyett a Graphisoft előfizetéses szolgáltatást vezet be. Hogyan zajlik ez az átalakulás és mi az oka?

Nagyon sokáig kitartottunk a klasszikus licenc- és karbantartási modell mellett, szemben az előfizetéses modellel. Az ok, amiért ilyen későn váltunk, az, hogy a Graphisoft évtizedekig a piaci átlag felett növekedett.

Piacunk az utóbbi időben jellemzően évi 8%-kal növekszik, ami sok más területhez képest erős növekedés, de még így is be kell lépnünk egy fenntarthatóbb üzleti modellbe.

Ügyfeleink ugyanis azt szeretnék, ha folyamatos frissítésekkel látnánk el őket, amit egy állandó fejlesztői csapat biztosít itt Budapesten. A klasszikus licenc és karbantartási struktúra már nem működik olyan jól, mert a BIM tervezési munkafolyamat fejlesztése és ügyfelek általi elérése, valamint a kontinentális illetve globális szabványok folyamatos fejlődésének követése csak naprakész szoftverekkel biztosítható. Az építőipari digitalizáció egy olyan folyamat, amely több mint egy évtizede kezdődött és még nem látni a végét, mert nemcsak a technológiai megoldások újulnak meg, hanem egy folyamatosan változó szabályozási környezet van, amelyben változnak a helyi, kontinentális, és globális előírások és a piaci igények is. Szoftverfejlesztőként a tervezői összetett munkafolyamat mind magasabb minőségét biztosítjuk évről évre, emellett figyeljük és fejlesztéseinkbe beépítjük a piaci trendeket is.

És mi a vásárlók reakciója erre? Nem fog emiatt ügyfeleket veszíteni a cég?

Erre jellemzően nem volt pozitív a vásárlói reakció. Azt mondták, sokkal jobban szeretik megvásárolni a szoftvert, mert így azt csinálhatnak vele, amit csak akarnak. Megértem ezt a nézetet, de a mi nézetünk más. Véleményünk szerint fontos, hogy folyamatosan fejlesszük a szoftvereinket, ezért van szükségünk az ilyenfajta biztonságra.

Az emberek fizetnek például a Netflixért vagy a telefonszerződésükért is, azt teljesen elfogadják. Sokan meg sem veszik a telefonjukat, hanem a telefonszerződésük részeként kapják. Nem tudom, hogy Magyarországon ez mennyire elterjedt, de Németországban az embereknek csak havi lízingdíjat kell fizetniük a telefonjukért, már nem veszik meg a készüléket. De a lízing az autóvásárlás terén is nagyon elterjedt. Az, hogy ez a szoftvereknél mikor jelenik meg, csak idő kérdése volt, hiszen emögött mindig egy folyamatosan fejlődő szolgáltatás áll.

Milyen más irányok vannak a Graphisoft stratégiájában, lesznek más kötelező változtatások is?

Azt mondanám, hogy az üzleti modell licenszről előfizetésre váltása nagyon jelentős változás számunkra és ügyfeleink számára, de ez nem volt kötelező. Szeretnénk a jövőben több választási lehetőséget biztosítani ügyfeleinknek, ami egyébként az előfizetéses üzletre is jellemző. Különböző csomagokat fogunk létrehozni, és az ügyfelek választhatnak mondjuk egy árérzékenyebb csomagot, amely kevesebb funkcióval rendelkezik, mint egy közepes méretű vagy nagyobb csomag. Itt egyértelműen a kisebb cégre gondolunk, ugyanis a nagyobb cégeknek sok együttműködésre van szükségük az építészeik között, ezért biztosítjuk számukra a könnyű együttműködés lehetőségét. Természetesen minden csomaghoz más árcédula tartozik a végén. Olyan piacaink is vannak, mint Brazília vagy Kelet-Ázsia, ahol az ügyfelek jellemzően a legköltséghatékonyabb megoldást szeretnék elérni.

Említette, hogy tavaly 8 százalékos volt a piac növekedése, amit a cégcsoport meg tudott haladni. Tudna említeni néhány régiót, amelyek leginkább hozzájárultak ehhez a teljesítményhez?

Soha nem volt olyan év, amikor a növekedésünk elmaradt volna a piaci növekedéstől. Mindig is a piac előtt jártunk. Van néhány olyan piacunk, ahol mi vagyunk az elsők, és rendkívül erős pozícióval rendelkezünk. Itt természetesen már nem ugyanazok a százalékos növekedési ráták, mint más piacokon, ahol mondjuk közepes pozíciónk van. Mondok egy példát Európában: tipikusan Franciaország, Olaszország vagy az Ibériai-félsziget az, ahol jelentősen, kétjegyű számokkal tudunk növekedni, bár piaci részesedésünk nem annyira kicsi, inkább közepesnek mondható.

Magyarországon a piaci részesedésünk 92%. Ez azt jelenti, hogy minden magyar építész a világ vezető BIM szoftverével dolgozik.

Az anyapiacunkon az a feladatunk, hogy a Nemetschek tulajdonában lévő építész és mérnökszoftvereket, mint a Solibri, Bluebeam, dRofus, DDScad mihamarabb a hazai mérnökök rendelkezésére tudjuk bocsájtani. Ezzel jól állunk, mert a Graphisoft a magyar építőipar jól ismert szolgáltatója és támogatója. A magyar piac mindig is kiemelt fontosságú volt a Graphisoft számára, hiszen munkavállalóink 70%-a magyar, valamint folyamatosan támaszkodunk magyar mérnök-, és építész cégekre fejlesztéseink során.

Latin-Amerika is vonzó piac számunkra, de az APAC régióban (Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés) is 20 és 30% között mozgunk, és mi vagyunk az egyik vezető vállalat Japánban. Észak-Amerika a piac növekedése szempontjából rendkívül vonzó, Közép-Európa pedig az, ahol a legerősebb a lábnyomunk, de itt a legkisebb a növekedési százalékunk.

A következő néhány évet nézve, milyen kihívásokat lát az építőiparban?

Az európai építőipar teljesítménye az egyik, amelyben nem a megrendelések hiánya, hanem a munkaerőhiány miatt jöhet lassulás.

Bár ez elsősorban az építőipari cégek számára jelent problémát, az építészeknek és a tervezőknek is képesnek kell lenniük a technológiával leküzdeni ezt a munkaerőhiányt. A következő három évben jelentős lesz a hatékonyságnövelés igénye, ami már a tervezési időszakban is megjelenik, hogy minél inkább elkerüljék a pazarlást az építkezéseken. Szükségünk van CO 2 -hatékony épületekre, ami nagy lendületet adhat a piacnak és nekünk is, hogy ezt a lehető legjobb újításokkal szolgáljuk ki.

