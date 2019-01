Óriási vagyonok mozognak a hazai ingatlanpiacon

Amikor 2,5 évvel ezelőtt új befektetési stratégiát állítottunk fel, két szempont volt fontos számunkra. Egyrészt, hogy az OTP-csoporthoz méltó piaci részesedést foglaljunk el az ingatlanpiacon, másrészt, hogy elsősorban a minőségi ingatlanokra fókuszáljunk az irodaházak, valamint a logisztikai és a retail ingatlanok területén is. Fontos a megfelelő színvonal, ami az irodapiacon az "A" kategóriás épületek megvásárlását jelenti, de a logisztikában is a jó elhelyezkedésű új fejlesztésekre fókuszáltunk és fókuszálunk ma is. A retail szegmensben ezt az irányt erősíti legutóbbi tranzakciónk, a MOM Park megvásárlása is.

Az 50 legbefolyásosabb személy a magyar ingatlanpiacon

A csúcs közelében vagyunk, a kérdés csak az, hogy lehet-e még feljebb kúszni (átadásokban biztosan) vagy meddig lehet ezen a szinten, ellaposítva azokat a grafikonokat, fent maradni. A világszintű kockázatok ugyan mindig Damoklész kardjaként lebegnek az olyan konjunktúrában lévő nyitott gazdaságok nyaka felett, mint a magyar, de amíg nincs gond, szárnyalni fogunk tovább. Az aktuális piaci helyzetet a Portfolio Ingatlanmagazin legújabb számában elemeztük, ami a Portfolio könyvesboltban és a nagyobb újságárusoknál érhető el.

A korábbi tulajdonos itt már elkezdett egy CAPEX programot, melynek során többek között folyamatosan cserélték a burkolatokat, felújították a világítást, ezt a programot folytatjuk az ütemezésnek megfelelően. Továbbra is olyan ingatlanok megvásárlása a cél, amelyek a jelenlegi állapotukban is magas minőséget képviselnek, és folyamatos bevételt termelnek, azaz pozitívan járulnak hozzá az alapok hozamához.Forward dealt is lehet csinálni, a kérdés az, hogy az alap vállalja-e a kivitelezési kockázatot, illetve, ha vállalja, akkor ezt hogyan kezelik a felek, mi a felelősségmegosztás, illetve erre az időszakra milyen hozamot tud biztosítani az eladó. Kisebb volumenű zöldmezős beruházásaink nekünk is vannak, de minden területen a már meglévő infrastruktúrát is fejlesztjük. A Hungária körúton egy irodaházat hamarosan befejezünk. Budaörsön logisztikai bázist hozunk létre, ahol a terület felét már bérbe adtuk. A Ráday utcai irodaház felújításánál például a cél egy "B" kategóriás épület színvonalát egy közel "A" kategóriásra emelni.A stratégia alapján a mostanihoz hasonló diverzifikált portfóliót akarunk tartani a későbbiekben is, így megfelelő befektetési lehetőség esetén elképzelhető, hogy más irányba is bővülünk, de pillanatnyilag nem tudok konkrét projektről beszámolni.Ha az általános prémium ingatlanokra vonatkozó piaci trendeket nézzük, akkor az irodapiacon 6 százalék körüli hozamszinten vannak az általunk megcélzott épületek. Logisztikában - figyelembe véve a sajátos körülményeket - 7,5-8,5 százalék körüli hozammal számolhatunk, retailnél szintén nagyjából 6 százalék érhető el. Hogy a későbbiekben ez hogyan alakul, az a hazai gazdaság és világgazdaság általános mutatóitól is függ. Úgy gondolom, hogy a következő években ezekről a szintekről nem lesz lényeges lefelé történő elmozdulás, legalábbis az alapok nem szeretnének ennél alacsonyabb hozamszinteken akvirálni. A fejlesztők, illetve az eladói oldal ezt persze más irányból közelíti meg.Nekünk elsősorban a befektetőknek biztosított hozamra kell koncentrálnunk. Ebből kiindulva, ha emelkedik az alapkamat, akkor az nagy valószínűséggel a mi hozamainkra, illetve a befektetők hozamelvárására is hatással lesz. Nekünk gyakorlatilag a kockázatmentes állampapírhozamokkal kell konkurálni, ebből kiindulva a hatás többrétű. Ha a likvid eszközeinknek így kedvezőbb befektetési lehetőséget tudunk a pénzpiacon teremteni, akkor ez nagy valószínűséggel az alapok hozamára is kedvező hatással van.Abban a szegmensben, amelyben nekünk irodáink vannak, ilyen mértékű növekedés nem várható a továbbiakban, de azt mi is látjuk, hogy a bérleti díj növekedése még nem állt meg. A 17 eurót a Váci korridorra nagyon magasnak tartom, figyelembe véve azt is, hogy a belvárostól való távolság a bérleti díjakra is hat. Van irodaházunk a Váci út elején, a Westend Business Center, és van a külső részeken is. Folyamatos a bérbeadás, de 18 eurós bérleti díj legfeljebb néhány prémium ingatlanban lehet. Előfordulhat az is, hogy van egy kisméretű, exkluzív iroda egy adott épületben, de nem valószínű, hogy egy nagyobb bérlő több ezer négyzetmétert ilyen áron vegyen ki, főleg a Váci korridor külső részén.Ha hosszabb távra tekintünk, akkor a következő évben enyhe emelkedésre számítunk. A gazdasági növekedés miatt gyarapodnak a cégek, a bérbeadottság kimondottan jó, és egyelőre bérbeadópiac van. Mindenki próbál az árak miatt stabil, hosszabb távú szerződéseket kötni, nálunk is az 5-8 éves bérleti szerződések jellemzők.Az ingatlanos kollégák nagyon profik, nagy energiákat fektetnek abba, hogy megtalálják ezeket a lehetőségeket, de a lehetőségek is megtalálják a társaságunkat. A legtöbb eladó kereskedelmi ingatlannal az ügynökségek megkeresnek minket, illetve van olyan ügylet is, ahol magukat az eladókat ismerjük, hiszen korábban már volt együttműködésünk, így ők is közvetlenül megkeresnek bennünket, még mielőtt a piacra mennének egy ingatlannal.Mindig is fókuszban volt a külföldi terjeszkedés lehetősége, ami különösen akkor kerülhet előtérbe, ha a hazai lehetőségek korlátozottabbá válnak. Elsősorban azok az országok jöhetnek szóba, ahol az OTP-csoport a leányain keresztül jelen van. Akvizíciós szempontból ezekben az országokban is számos vonzó lehetőség kínálkozik.A világgazdasági környezet erősen befolyásolhatja az ingatlanpiacot és a pénzügyi piacokat. A Magyarország-specifikus tényezők is kihatnak az ingatlanpiacra, ez lehet makrogazdasági vagy éppen gazdaságpolitikai történés eredménye. Mi optimisták vagyunk a következő éveket tekintve. Tudatosan a kevésbé válságérzékeny, minőségi ingatlanokra fókuszálunk. Bár a portfóliónk irodasúlyos, úgy diverzifikálunk, hogy a megfelelő hozamtermelő képesség és a kiszámítható, kiegyensúlyozott bevételszint biztosított legyen.