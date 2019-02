Rosszul időzített a kormány? - Ezért csúsznak az építkezések

A Strabag Real Estate 100 százalékban a Strabag SE leányvállalata, korábban Raiffeisen Evolution névvel fejlesztett ingatlanokat a kelet-közép-európai régióban, és a Raiffeisen csoport, az Uniqa, valamint a Strabag SE projektfejlesztő üzletágaiból jött létre. 2017-ben sor került a cég átstrukturálására, így új névvel, Strabag RE elnevezéssel működünk szinte ugyanazzal a csapattal, ugyanazokkal a fejlesztési területekkel. Leginkább a lengyel, cseh, szlovák, magyar, bolgár, román, illetve egyre inkább a szerb piacokon fejlesztünk főként irodaházakat, társasházakat és akár hoteleket is.

Részletekért kattints a képre!

Save the date! Május 8-án kerül megrendezésre az FM & Office konferencia, ahol kiemelten foglalkozunk az irodapiacot érintő aktuális témákkal és kérdésekkel, különösen a tervezés, fejlesztés, üzemeltetés során megjelenő legújabb technológiai megoldásokkal. Jelentkezz most, Extra Early Bird áron! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Rudolf Riedl MRICS ügyvezető igazgató Strabag Real Estate Rudolf Riedl építőmérnökként végzett Ausztriában. Már 30 éve külföldön él, melyből 20 évet hazánkban töltött. Az ingatlanipar terültén 15 éve ügyvezetőként tevékenykedik. Tovább »

Az építőipari túlfűtöttséget leginkább a kormányzati beruházások okozták, ami azért is szokatlan, mert általában, ha jobb időszakban vagyunk, az állam nem avatkozik be, inkább akkor indít projekteket, amikor a gazdaság kevésbé működik jól, szükség van a fellendülés generálására, mert egyébként senki nem akar beruházni. Jelenleg viszont a kapacitások lekötésével azt idézték elő, hogy az építőipari költségek megemelkedtek, és közben vannak projektek, amelyek kikerültek a piacról, mert ilyen árak mellett nem lettek volna nyereségesek. Abban a különös helyzetben vagyunk, hogy van egy kedvező piaci környezet erős kereslettel, és vannak projektek, amelyeket mégsem tudunk megvalósítani.

Részletekért kattints a képre!

A minőségi munkaerő, az építőipar kapacitása, a megfelelő szabályozási környezet és versenyképességi tényezők, a legújabb szabványok és technológiák teljesen új helyzetet teremtettek mindenhol. Ma az építőipar és annak árazása, teljesítménye, minősége, szabályozása az egyik legfontosabb téma, a legnagyobb kockázat és a piaci verseny elsődleges tárgya. Kíváncsi vagy, hogy mire lehet számítani mindezekben? Jelentkezz még ma a Portfolio Építőipar 2019 Konferenciára! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

A Kerepesi úton már korábban is szó volt a K27 Kerepesi Business Center megépítéséről, a 2,3 hektáros területen fekvő üzleti negyed vegyes funkciót lát majd el, kialakításra kerül hotel, illetve irodaház, ahol a korábban tervezett 60 ezer négyzetméteres irodaterület helyett csak 30 ezer négyzetmétert fejlesztünk, valamint mintegy 200 lakóingatlant is terveztünk az épületbe. Ha az építési engedélyt megkaptuk, várhatóan a következő év közepén indulhat el a munka. Ezen kívül van egy irodaházprojektünk a Lajos utcában, egy társasházfejlesztésünk a Mester utcában, és közben folyamatosan keresünk további lehetőségeket a lakáspiacon.A hotelpiacon jelenleg is aktívak vagyunk, és nyitunk a magánkollégiumok fejlesztése felé is. Hatalmas igény van az új hotelekre Budapesten, hiány van a szállodai szobákból, kevés a kínálat a turisták és a lakosság számát tekintve. Ahogy a Budapest 2030 Konferencián is elhangzott a Wizz Air vezérigazgatójától, hosszú távon kétszer annyi turistára lehet számítani Budapesten, ez éves szinten 30 millió utast jelentene, ami pedig egyben a szállodai kapacitások növelésére való igényt is magával hozza.A bérleti díjak lassan és fokozatosan emelkednek, de ugyanabban az ütemben, mint az építési költségek. Milyen egy fenntartható bérleti díj? A fenntartható bérleti díj az, amit a helyiek meg tudnak fizetni. Nem az számít, hogy egy multinacionális cég mennyit tud fizetni, hanem hogy hosszú távon a helyi piac mit tud megengedni magának.További probléma, hogy ez nemcsak Magyarországon van így, hanem például Horvátországban, Romániában, illetve szintén panaszkodnak az építőiparra Lengyelországban, és valamivel mérsékeltebben, de Ausztriában is gondot okoz az építőipari kapacitáshiány és a magas árak.Ha az anyacég kapacitásai le vannak kötve, és nekünk be kell fejeznünk egy projektet, akkor elmegyünk máshoz, de ha van lehetőség rá, nem keresünk mást. Főleg, ha ugyanolyan árakról van szó, akkor inkább cégcsoporton belül építtetünk. Nekünk is versenyképesnek kell maradnunk, így számít, hogy ki milyen árakon végez el egy munkát.