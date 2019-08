Fáj a budapesti lakásárak robbanása? - Akkor ne nézd meg, mi megy a szomszédban!

Egy hasonló elemzést már két éve is készítettünk, akkor is 9 város lakásárait hasonlítottuk össze Bécstől Bukarestig. Bár drasztikus átrendeződések nem voltak, feltűnik, hogy Budapest valamivel előrébb került a listán. A környék legdrágább fővárosa nem meglepő, hogy ezúttal is Bécs lett, ott az átlagos lakásokat 4700 eurós (1,5 millió forintos) négyzetméteráron kínálják. Ezt követi Prága, ahol mostanra szintén elérte az 1 millió forintot az átlagos állapotú és elhelyezkedésű lakások négyzetméterára. Ennél kicsivel olcsóbb Ljubljana, majd Pozsony, előbbiben bő 900, utóbbiban bő 800 ezer forint körül mozognak az árak.

BudaPart 1117 Budapest, Kopaszi-gát 5 817 db lakás

29 - 124 m2 alapterület Átadás:

2019 Q3-tól 0 - 0 M Ft Ajánlatot kérek

Mire elég 32 millió forint?

Bár az éves árváltozásra csak országos adatokat találtunk, de azt feltételezve, hogy egy adott ország fővárosában és a fővárost is magába foglaló országos lakásárak változásának irányában és mértékében nincs drasztikus különbség feltételezhető, hogy a 9 város közül Budapesten ment végbe a legnagyobb áremelkedés. Míg Magyarországon 2016 óta éves szinten közel 20, Budapesten pedig több mint 20 százalékkal mentek feljebb az árak, addig a többi országban ez inkább csak 10 százalék körül volt. Ennek is köszönhető, hogy két év alatt a magyar főváros lakásárai lehagyták Zágrábot és minimálisan Varsót is megelőzték. Ezen kívül a sor végén is történt egy helycsere, ott Belgrád előzi meg egy hajszálnyival Bukarestet, míg két évvel ezelőtt még fordított volt a sorrend.Bécsbe ez az összeg legfeljebb egy minigarzon (21 négyzetméter) árát fedezi, de Prágában, Ljubljanában és Pozsonyban is inkább csak a garzonok között lehet ennyiért nézelődni. Budapesten ennyiből már egy másfél szobás tégla, vagy egy kétszobás jobb elhelyezkedésű panel lakás is kijöhet, akárcsak Varsóban, vagy Zágrábban, ahol még néhány extra négyzetmétert lehet nyerni ezért az árért cserébe.

Park West 1134 Budapest, Szabolcs utca 15-25. 229 db lakás

32 - 79 m2 alapterület Átadás:

2021 H1 25.8 - 112 M Ft Ajánlatot kérek

Belgrádban és Bukarestben pedig már egy olyan 60-70 négyzetméteres lakáshoz is hozzá lehet ennyiért jutni, ami alapterület szempontjából a magyar nagycsaládosok által igényelhető CSOK feltételeinek is megfelelne.A fővárosok közti árkülönbségek tehát továbbra is megvannak, a Belgrád-Bukarest és a Prága-Ljubljana közti kétszeres árkülönbség is meglehetősen stabil, az viszont látszik, hogy Budapest egyre jobban közeledik a régió drágább városaihoz, így semmiképp nem lehet már kijelenteni azt, hogy a magyar főváros régiós szinten még mindig a legolcsóbbak közé tartozik. Ha így folytatódik a lakásárak növekedésének dinamikája, akkor lassan Budapestet is a régió drágább városai közé kell sorolni.