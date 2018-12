Így fog kinézni a Déli Városkapu

Budapest 2030 Programot aktualizálja most a Fővárosi Közfejlsztések Tanácsa, a budapesti projektek a Tanács jóváhagyás után kerülhetnek az országgyűlés elé. A Déli Városkapu Program megvalósítására a főváros és a kormány olyan plyázatokat várt, ahol a legfontosabb szempontok városképi megjelenés, az építészeti minőség, közösségi terek kialakítása, a terek közötti kapcsolati rendszer kialakítása, valamint az innováció. A jelen programjai között nem maradhatnak ki az okos megoldások és a fenntarthatóság, valamint a városfejlesztés, a megfelelő közlekedési infrastruktúra megteremtetése. Az új Duna-híd is kapcsolódik a projekthez, így már a tervezésnél is belevonható a koncepcióba.

Ki lett a nyertes?

Harmadik helyezett: 3h építésziroda



Második helyezett: Feilden Clegg Bradley Studios International - Tarka Építész Műterem Kft.



Első helyezett: Snohetta tervezőiroda