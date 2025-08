Záporoznak a gyorsjelentések, emelkednek a tőzsdék

Eséssel zártak tegnap az amerikai tőzsdék, amelyet ma reggel vegyes mozgások követtek az ázsiai piacokon. A befektetők a vállalati gyorsjelentések mellett továbbra is a vámháborús hírekre figyelnek. Donald Trump legújabban a félvezetőkre lengetett be vámokat, állítása szerint egy héten belül kiderülhetnek a részletek ezzel kapcsolatban. Ami az európai piacokat illeti, kisebb emelkedés látható a régió tőzsdéin. Itthon megérkezett a következő blue chip jelentés: szinte minden tekintetben kellemes meglepetést okozott a Richter ma reggel közzétett gyorsjelentésében , a bevétel és a leginkább figyelt eredményességi mutató, a tisztított EBIT növekedését a Vraylar továbbra is segíti, de lendületet kapott a nőgyógyászati üzletág is, egyedül az adózott eredmény tekintetében múlta alul az elemzői várakozásokat a cég. Ezzel azonban még nincs vége a hazai jelentéseknek, a zárás után a Magyar Telekom legfrissebb számai is megérkeznek.