Hogyan alakítják a vállalatok termékportfóliójukat válság idején?

Kiss Károly Miklós, KRTK, Pannon Egyetem | Lőrincz László, KRTK, Corvinus Egyetem | Lengyel Balázs, KRTK, Corvinus Egyetem | Csáfordi Zsolt, Erasmus University Rotterdam 2023. március 29. 14:58

Gazdasági válságok korát éljük. Ezek az időszakok költségmegtakarításra és a termékportfólió szűkítésére kényszerítik a vállalatokat, de van példa arra is, hogy új termékre térnek át krízis idején. A 2008-as pénzügyi válság hazai vállalatok termékportfóliójára gyakorolt hatását a termékek hasonlóságának függvényében vizsgáljuk. Bemutatjuk, hogy a magyar vállalatok a 2008-as válság során a fő tevékenységükhöz kevésbé hasonló termékekről mondtak le vagy ahhoz hasonló új terméket vezettek be. A vállalati és gazdaságpolitikai döntések számára a korábbi válság elemzése mai helyzetünkben is tanulsággal szolgál.