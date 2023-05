Nagy Márton: van vita a kormány és az MNB között, de a gazdaságpolitikát egységben kell kezelni

Az első negyedéves GDP és talán a második negyedéves GDP is mínuszos lesz, tehát visszaesést fog mutatni, azonban a harmadik és a negyedik negyedévben nagyon erős visszapattanás lehet és a kormány igazából azt célozza, hogy az idei évben, tehát 2023 egészét tekintve kerüljük el a recessziót, és erre minden esély megvan.

Bár volt az EU felé egy olyan vállalása a kormánynak, hogy 2024-ben kivezeti az extraprofitadókat, de az energiaárak nem csökkentek a 2021-es szintre, a kamatoknál pedig nem tapasztalunk konszolidációt, az a várakozás, hogy azok év végén is kétszámjegyűek lesznek. Ebből következően az extraprofit is megmaradt a bankoknál és az energiacégeknél is, ezért - bár lesz változás az extraprofit-adóban - de azért itt óvatosan kell eljárni, inkább "részleges kivezetésen lehet gondolkodni".