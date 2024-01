Így törné meg Magyarországot a többi EU-s tagállam

Már meghallgatható a Portfolio Checklist hétfői adása. A műsor első részében arról, a Financial Times által kiszivárogtatott dokumentumról volt szó, amely szerint az Európai Bizottság komoly gazdasági és piaci támadásra készülhet Magyarországgal szemben, amennyiben továbbra is blokkoljuk az Ukrajnának szánt, 50 milliárd eurós támogatást. Vendégünk Szabó Dániel , a a Portfolio uniós ügyekkel foglalkozó elemzője. A második részben Bod Péter Ákos , egyetemi tanár, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnökével elemeztük, hogy milyen hatása lehet a magyar a gazdaságra, ha továbbra is alacsony hozzáadott értékű beruházásokat csábítunk ide. A témában készült interjút ide kattintva érheti el.