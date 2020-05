Tényleg történelmi lépésre készülnek Merkelék vírus ügyben – Íme, a magyar kormánynak is fontos szálak

Az elmúlt két hétben a jelek szerint nagyobb előrelépés történt az európai integráció mélyítésének rögös útján, mint előtte évek alatt, hiszen a német alkotmánybíróság május 5-i példátlan döntése után múlt kedden Európa történelmi jelentőségű megsegítéséről állapodott meg a német CDU/CDU pártszövetség. Ebből pedig mostanra eljutottunk odáig, hogy az évekig tartó ellenkezést feladva hajlandó Németország a közös uniós adósságkibocsátásra a koronavírus miatti helyreállítási alapnál. Mindez több szálon keresztül a magyar kormány gazdaság(politika)i stratégiájára is jelentősen kihat. Éppen ezekről a kérdésekről egyeztetett ma Orbán Viktor magyar, illetve a többi visegrádi kormányfő Angela Merkel német kancellárral.

Ez a fő üzenet

A hétfő este közzétett német-francia terv rengeteg területre kiterjed a közös uniós egészségügyi fellépéstől kezdve az uniós CO2-kibocsátási célok módosításán át a minimális EU-s vállalati nyereségadó és összehangolt társasági adóalap meghatározásáig. Bár nyilván sok részlet a homályba vész és több ellenálló tagállam is lehet a terv útjában, de elég világos útmutatást kapott az Európai Bizottság a két legnagyobb tagállamtól arra, hogy miben gondolkozzon és milyen javaslatokat készítsen elő.

Mivel a két legnagyobb tagállam elköteleződése a koronavírus-válság miatti 500 milliárd eurós helyreállítási alap irányába különösen erősnek tűnik, így nagyon valószínű, hogy valami hasonló javaslattal jön majd ki május 27-én a Bizottság és így végül a tervből lesz is valami. A német és francia kormány közös üzenete az anyag alapján lényegében így fogalmazható meg:

Hajlandóak vagyunk megsegíteni a koronavírus-járvány miatt bajba jutottakat, ha cserébe fontos reformokat vállalnak és ezzel együtt a szorosabb integráció, illetve fair adórendszerek felé mozdulunk el közösen.

Mindez lépéskényszerbe hozhatja az adóversenyre építő magyar gazdaságstratégiát és még a helyreállítási alappal is rosszul járhatunk anyagilag, de áttételesen, az uniós környezetünk stabilizálódásával akár sokat is nyerhetünk. A jelek szerint a mostani helyzetet használná fel a német-francia tandem arra, hogy „leszámoljon” az erős nemzetállamok laza uniós szövetségének modelljével, amit évek óta szorgalmaz többek között a magyar kormány is.

De hogy jutottunk idáig?

A német alkotmánybíróság május 5-i történelmi jelentőségű döntése után múlt kedden szintén történelmi jelentőségű német kormánypárti frakcióülésre került sor Berlinben, hiszen a kiszivárgott információk szerint olyasmit mondott Angela Merkel kancellár: meg kell segíteni az uniós tagállamokat, mert az senkinek sem jó, ha csak a német gazdaság erős, ezért készek többet befizetni az EU kasszájába. Erről aztán gyorsan meg is állapodott a CDU/CSU szövetség.

Mivel Merkel múlt szerdán nagy jelentőségű beszédet mondott a német Bundestagban, amelyben már összekapcsolta a helyreállítási alap ügyét és a német alkotmánybíróság EKB-s eszközvásárlási programjával kapcsolatos döntést, így egy nagyobb elemzésben megvilágítottuk, hogy mi a két téma közötti kapcsolat (és mindez milyen veszélyeket hordoz a magyar kormány stratégiájára). Röviden: ha az EU-s programokon keresztül meg tudják segíteni a vírusválság miatt bajba került, magas eladósodottságú tagállamokat, akkor azzal egyrészt nem nő tovább például az olasz adósságráta, miközben pénzt kapnak a kilábaláshoz, másrészt az EKB-ra sem hárul annyi teher, hogy a német bíróság által „piszkált” eszközvásárlásokkal kelljen mindig kordában tartaniuk a periféria államok kötvényhozamait. Mindezeknek ma délelőttre meg is lettek a piaci következményei:

Most ehhez a nagy puzzle-höz jött egy újabb fontos elem: a német-francia terv alapján az AAA hitelminősítésű Európai Bizottság bocsátaná ki 500 milliárd euró összegben a kötvényeket a tagállamok mögöttes közös garanciavállalásával és ebből vissza nem térítendő támogatások mentén finanszíroznák a bajba jutott tagállamok a vírusválság utáni helyreállítást.

Így tehát tényleg egyszerre lenne kipipálva az EKB-s programok elkaszálásának problémája és a periféria országok adósságnövelés elkerülésével történő talpra állítása.

A nagy horderejű terv részletei

A fenti német-francia terv több szempontból is igen nagy jelentőségű és egyúttal úttörő megoldást is jelent, persze nagy kérdés, hogy a fukaroknak becézett tagállamok (osztrák, holland, dán, svéd, finn) ellenkezése mennyire puhítja majd fel mindezt. Sebastian Kurz osztrák kancellár ugyanis máris jelezte ellenkezésüket a vissza nem térítendő támogatásokkal szemben. Mindenesetre a német-francia terv többek között az alábbiak miatt úttörő:

Igen a közös kötvénykibocsátásra. A német álláspont eddig mindig a szigorra és a takarékosságra épült és nem akarták más, lazább gazdálkodású, eladósodottabb tagok adósságait a „nyakukba venni”. Most viszont látva a vírusválság által okozott gazdasági és pénzügyi rombolást, könnyebben eladhatja Merkel a Bundestagban és a német közvéleményben, hogy itt a történelmi felelősségünk megsegíteni a bajba jutottakat, mert a német stratégiai érdekeknek is ez felel meg igazán. A közös kötvénykibocsátás egyébként valójában úgy történhet meg, hogy a tagállamok garanciát vállalnak, amellyel megemelik az EU-s költségvetés saját költségvetési bevételi plafonját és ezt a megnövekvő mozgásteret használja ki az Európai Bizottság arra, hogy a AAA hitelminősítésével élve gyakorlatilag nulla közeli kamat mellett bevonhassa a forrást a tőkepiacról. Lényegében tehát az Európai Bizottságon keresztüli közös kötvénykibocsátásról lenne szó, ami mögött előzetesen a tagállamoknak kellene egy majdani fizetési ígérvényt (garanciát) aláírnia.

A német álláspont eddig mindig a szigorra és a takarékosságra épült és nem akarták más, lazább gazdálkodású, eladósodottabb tagok adósságait a „nyakukba venni”. Most viszont látva a vírusválság által okozott gazdasági és pénzügyi rombolást, könnyebben eladhatja Merkel a Bundestagban és a német közvéleményben, hogy itt a történelmi felelősségünk megsegíteni a bajba jutottakat, mert a német stratégiai érdekeknek is ez felel meg igazán. A közös kötvénykibocsátás egyébként valójában úgy történhet meg, hogy a tagállamok garanciát vállalnak, amellyel megemelik az EU-s költségvetés saját költségvetési bevételi plafonját és ezt a megnövekvő mozgásteret használja ki az Európai Bizottság arra, hogy a AAA hitelminősítésével élve gyakorlatilag nulla közeli kamat mellett bevonhassa a forrást a tőkepiacról. Lényegében tehát az Európai Bizottságon keresztüli közös kötvénykibocsátásról lenne szó, ami mögött előzetesen a tagállamoknak kellene egy majdani fizetési ígérvényt (garanciát) aláírnia. Most segítünk, de csak később fizetünk. Fontos, hogy ez az ígérvény nem jár azonnali tagállami (német) költségvetési kiadással, hanem majd csak 2027 után várható ez. A konstrukció így nézne ki: a megemelkedő tagállami garanciavállalással kibocsátja a feltehetően 8-10 éves futamidejű kötvényeket az Európai Bizottság, a bevont forrást szétosztja a vírusválsággal legjobban sújtott tagállamoknak és ágazatoknak vissza nem térítendő támogatásként, aztán amikor lejárnak a kötvények a 2021-2027-es büdzsé után, akkor kell a Bizottságnak ezt visszafizetnie a befektetőknek. Ezt két forrásból tudja majd megtenni a testület: vagy az addigra megemelkedő tagállami EU-s költségvetési befizetésekből (GNI-alapú, vagy átengedett adók és járulékok), vagy direkt tagállami pótlólagos befizetésekből. Magyarul: egy sürgős problémát egy későbbre tolt pénzügyi rendezéssel oldanak majd meg, ami így jobban eladható majd a német (és holland, osztrák, stb.) belpolitikában is. A Soros György által javasolt örökjáradék-kötvény irányát tehát elvetette az EU két legnagyobb tagállama.

Fontos, hogy ez az ígérvény nem jár azonnali tagállami (német) költségvetési kiadással, hanem majd csak 2027 után várható ez. A konstrukció így nézne ki: a megemelkedő tagállami garanciavállalással kibocsátja a feltehetően 8-10 éves futamidejű kötvényeket az Európai Bizottság, a bevont forrást szétosztja a vírusválsággal legjobban sújtott tagállamoknak és ágazatoknak vissza nem térítendő támogatásként, aztán amikor lejárnak a kötvények a 2021-2027-es büdzsé után, akkor kell a Bizottságnak ezt visszafizetnie a befektetőknek. Ezt két forrásból tudja majd megtenni a testület: vagy az addigra megemelkedő tagállami EU-s költségvetési befizetésekből (GNI-alapú, vagy átengedett adók és járulékok), vagy direkt tagállami pótlólagos befizetésekből. Magyarul: egy sürgős problémát egy későbbre tolt pénzügyi rendezéssel oldanak majd meg, ami így jobban eladható majd a német (és holland, osztrák, stb.) belpolitikában is. A Soros György által javasolt örökjáradék-kötvény irányát tehát elvetette az EU két legnagyobb tagállama. Nincs trükközés, tisztán vissza nem térítendő támogatásokat adunk. Az elmúlt hetek vitáinak egyik fő pontja az volt, hogy a saját hibájukon kívül, a vírusválság miatt bajba került országok hitelalapú, vagy vissza nem térítendő támogatást kapjanak, esetleg valamilyen tőkeáttételes megoldáson keresztül enyhítsék a nehézségeiket és mi lesz így az egyébként is ég felé tartó adósságrátájukkal. A német-francia terv világos, átlátható kereteket ígér: nincs trükközés, tisztán vissza nem térítendő támogatást kapnak a tagállamok, maga az alap pedig csak egy átmeneti időszakra szól, és a kibocsátott kötvényeket is vissza kell majd fizetni. A transzparenciát pedig növeli, hogy a pénzosztást teljes egészében az EU-s költségvetési programokon, a felzárkózási és egyéb támogatási csatornákon keresztül valósítanák meg, így például a nemzeti és európai parlamentek is felügyelni tudják. Ezzel a megoldással egyébként az az uniós tilalom sem sérül, hogy tagállamok adjanak direktben egymásnak pénzt, miközben az olasz sajtóban talán még erőteljesebb lenne az a szolidaritási üzenet, hogy Németország direktben megsegíti Olaszországot.

Az elmúlt hetek vitáinak egyik fő pontja az volt, hogy a saját hibájukon kívül, a vírusválság miatt bajba került országok hitelalapú, vagy vissza nem térítendő támogatást kapjanak, esetleg valamilyen tőkeáttételes megoldáson keresztül enyhítsék a nehézségeiket és mi lesz így az egyébként is ég felé tartó adósságrátájukkal. A német-francia terv világos, átlátható kereteket ígér: nincs trükközés, tisztán vissza nem térítendő támogatást kapnak a tagállamok, maga az alap pedig csak egy átmeneti időszakra szól, és a kibocsátott kötvényeket is vissza kell majd fizetni. A transzparenciát pedig növeli, hogy a pénzosztást teljes egészében az EU-s költségvetési programokon, a felzárkózási és egyéb támogatási csatornákon keresztül valósítanák meg, így például a nemzeti és európai parlamentek is felügyelni tudják. Ezzel a megoldással egyébként az az uniós tilalom sem sérül, hogy tagállamok adjanak direktben egymásnak pénzt, miközben az olasz sajtóban talán még erőteljesebb lenne az a szolidaritási üzenet, hogy Németország direktben megsegíti Olaszországot. Világos célokhoz kötjük a pénzosztást. Nagyon fontos, a programot bírálókat talán „leszerelő” mondat is van a helyreállítási alap pénzosztásánál: a vissza nem térítendő támogatásokért cserébe „a tagállamok világosan elkötelezik magukat az egészséges politikák és ambiciózus reformprogram mellett”. Magyarul: az olasz és spanyol adósságráta további rövid távú ugrása nélkül szereznek finanszírozást, amellyel olyan intézkedéseket kell megvalósítaniuk, amelyeket esetleg régóta halogattak belpolitikai, vagy egyéb okok miatt. Így lesz talán lendületesebb és fenntarthatóbb a vírusválságból való uniós kilábalás: versenyképességet ösztönző reformok sorozatára késztetik a németek és franciák (saját maguk mellett) a régóta bírált „délieket” is. Az anyag ráadásul számos helyen jelzi azt, hogy mik lesznek a pénzfelhasználás főbb területei: az uniós digitalizációs, CO2-kibocsátási, klímasemlegességi, kutatás-fejlesztési, egészségügyi, célokkal összefüggő intézkedések, beruházások.

Nagyon fontos, a programot bírálókat talán „leszerelő” mondat is van a helyreállítási alap pénzosztásánál: a vissza nem térítendő támogatásokért cserébe „a tagállamok világosan elkötelezik magukat az egészséges politikák és ambiciózus reformprogram mellett”. Magyarul: az olasz és spanyol adósságráta további rövid távú ugrása nélkül szereznek finanszírozást, amellyel olyan intézkedéseket kell megvalósítaniuk, amelyeket esetleg régóta halogattak belpolitikai, vagy egyéb okok miatt. Így lesz talán lendületesebb és fenntarthatóbb a vírusválságból való uniós kilábalás: versenyképességet ösztönző reformok sorozatára késztetik a németek és franciák (saját maguk mellett) a régóta bírált „délieket” is. Az anyag ráadásul számos helyen jelzi azt, hogy mik lesznek a pénzfelhasználás főbb területei: az uniós digitalizációs, CO2-kibocsátási, klímasemlegességi, kutatás-fejlesztési, egészségügyi, célokkal összefüggő intézkedések, beruházások. Eltérő befizetési és kifizetési kulcsokat alkalmazunk. A hétfői Merkel-Macron közös sajtótájékoztatón már elhangzott, hogy a helyreállítási alapba való befizetés (garanciavállalás) tagállamok közötti arányának azzal kellene megegyeznie, ahogy a mostani EU-s költségvetéshez is hozzájárulnak (itt a németek messze a legnagyobb nettó befizetők). Az alapból való kifizetési arányokat azonban rászorultsági alapon kellene meghatározni és a részletek kidolgozását a Bizottságra bízza a német-francia tandem. Magyarul: lesznek majd olyan tagállamok, amelyek több fizetnek be, mint amennyit megkapnak támogatásként az alapból. Ez a szolidaritás jelentősége és ez Magyarországra is esélyes, hogy igaz lesz (ld. alább).

A hétfői Merkel-Macron közös sajtótájékoztatón már elhangzott, hogy a helyreállítási alapba való befizetés (garanciavállalás) tagállamok közötti arányának azzal kellene megegyeznie, ahogy a mostani EU-s költségvetéshez is hozzájárulnak (itt a németek messze a legnagyobb nettó befizetők). Az alapból való kifizetési arányokat azonban rászorultsági alapon kellene meghatározni és a részletek kidolgozását a Bizottságra bízza a német-francia tandem. Magyarul: lesznek majd olyan tagállamok, amelyek több fizetnek be, mint amennyit megkapnak támogatásként az alapból. Ez a szolidaritás jelentősége és ez Magyarországra is esélyes, hogy igaz lesz (ld. alább). Gyors segítséget akarunk nyújtani... A német-francia anyag rögzíti, hogy gyorsan szeretnék eldönteni a helyreállítási alap és a vele párhuzamosan induló 2021-2027-es uniós költségvetés részletkérdéseiről, hogy minél hamarabb kifizetéseket lehessen tenni a bajba jutottak felé. Egyelőre nem világos, hogy a megemelt garanciavállalás már a 2014-2020-as ciklus utolsó évét is érintené-e, mert ekkor tudna a Bizottság gyorsan kötvényt kibocsátani és szétosztani a forrást még ősz körül, vagy mindez 2021 elejére marad, amikortól egyébként is elindulna a 2021-2027-es költségvetés. Az mindenesetre fontos, hogy a német-francia tandem gyorsan meg akar állapodni és azt is beleírták, hogy a keretköltségvetés tárgyalásait a februárban „félbeszakadt” egyeztetések bázisán kell folytatni. Február 20-án és 21-én volt Brüsszelben a 2021-2027-es büdzséről szóló EU-csúcs, ahol a „fukarok” befeszülése miatt végül nem volt megállapodás, hiszen még a GNI 1,07%-át elérő 7 éves költségvetési plafont is túl soknak tartották. Most, hogy a német-francia tandem a „fukarok” torkán további, vissza nem térítendő támogatásokat is osztogató és közös kötvénykibocsátásra épülő tervet szeretne lenyomni, nő az esély, hogy az 1%-hoz még közelebbi plafonja lesz a 2021-2027-es uniós költségvetésnek. Ennek potenciális magyar következményeit lásd alább.

A német-francia anyag rögzíti, hogy gyorsan szeretnék eldönteni a helyreállítási alap és a vele párhuzamosan induló 2021-2027-es uniós költségvetés részletkérdéseiről, hogy minél hamarabb kifizetéseket lehessen tenni a bajba jutottak felé. Egyelőre nem világos, hogy a megemelt garanciavállalás már a 2014-2020-as ciklus utolsó évét is érintené-e, mert ekkor tudna a Bizottság gyorsan kötvényt kibocsátani és szétosztani a forrást még ősz körül, vagy mindez 2021 elejére marad, amikortól egyébként is elindulna a 2021-2027-es költségvetés. Az mindenesetre fontos, hogy a német-francia tandem gyorsan meg akar állapodni és azt is beleírták, hogy a keretköltségvetés tárgyalásait a februárban „félbeszakadt” egyeztetések bázisán kell folytatni. Február 20-án és 21-én volt Brüsszelben a 2021-2027-es büdzséről szóló EU-csúcs, ahol a „fukarok” befeszülése miatt végül nem volt megállapodás, hiszen még a GNI 1,07%-át elérő 7 éves költségvetési plafont is túl soknak tartották. Most, hogy a német-francia tandem a „fukarok” torkán további, vissza nem térítendő támogatásokat is osztogató és közös kötvénykibocsátásra épülő tervet szeretne lenyomni, nő az esély, hogy az 1%-hoz még közelebbi plafonja lesz a 2021-2027-es uniós költségvetésnek. Ennek potenciális magyar következményeit lásd alább. ... de megkérjük az árát. Merkel és Macron a hétfői sajtótájékoztatón jelezte, hogy a fenti tervük megvalósítása még beleférne a mostani uniós alapszerződés kereteibe, de a nagyobb költségvetési hozzájárulásuk szorosabb uniós integrációt, illetve a közös piac jobb működését is kívánja, amihez már az Európa jövőjéről szóló konferenciasorozat után alapszerződés módosítás is szükséges lehet. Beszédes, hogy még a helyreállítási alapról szóló részbe írták bele konkrétan azt is, hogy a „fair adórendszer az EU-ban továbbra is prioritás”, különösen egy fair és minimális effektív digitális vállalati adókulcs (Google, Facebook, Apple, Amazon tovább izgulhat), illetve a közös harmonizált társasági adóalap kialakítása. Utóbbiról már régóta szó van, de a jelek szerint most nemcsak az eurózónán, hanem az egész EU-n belül akarnák ezt keresztülvinni a németek és a franciák, aminek szintén lehetnek magyar következményei.

Lehetséges magyar következmények

A múlt heti elemzésünk következtetései a friss német-francia terv láttán csak megerősödtek mind a négy felvázolt területen, hiszen

A 2021-2027-es uniós költségvetésből elérhető források akár még nagyobbat is zuhanhatnak, mint eddig kalkulálhattuk. Ennek oka, hogy a válság miatt a tagállamok bruttó nemzeti jövedelme (GNI), ami alapján előrefelé kiszámolják a 7 éves keretköltségvetést, várhatóan kisebb lesz az elvesztett kibocsátás miatt, mint amit februárban kalkulálni lehetett. Ez tehát nominálisan önmagában kissé csökkentheti a 7 éves torta méretét. Ezt a számunkra kedvezőtlen hatást növeli az, hogy a februárban félbehagyott keretek mentén menne tovább az egyeztetés a 2021-2027-es büdzséről (a fukarok a GNI 1%-a körüli, a Bizottság 1,07% körüli, a magyar kormány a kohéziós barátai formációval inkább 1,16% körüli plafont akart). Mivel azonban a német-francia páros a fukarok számára még inkább kellemetlen helyreállítási alapot szeretne elfogadtatni, így valószínű, hogy a 2021-2027-es büdzsé végső plafonja az 1%-hoz közeli lesz. Mindez együtt azt vetíti előre, hogy Magyarország a felzárkóztatási forrásoknál reál értelemben az eddig kalkulált 25-27%-nál is (jóval) nagyobb forrásvesztéssel számolhat, az agrárforrásoknál pedig az első pillérben a 15%-nál nagyobb, a másodikban 25%-nál szintén nagyobb lehet a csökkenés.

Ennek oka, hogy a válság miatt a tagállamok bruttó nemzeti jövedelme (GNI), ami alapján előrefelé kiszámolják a 7 éves keretköltségvetést, várhatóan kisebb lesz az elvesztett kibocsátás miatt, mint amit februárban kalkulálni lehetett. Ez tehát nominálisan önmagában kissé csökkentheti a 7 éves torta méretét. Ezt a számunkra kedvezőtlen hatást növeli az, hogy a februárban félbehagyott keretek mentén menne tovább az egyeztetés a 2021-2027-es büdzséről (a fukarok a GNI 1%-a körüli, a Bizottság 1,07% körüli, a magyar kormány a kohéziós barátai formációval inkább 1,16% körüli plafont akart). Mivel azonban a német-francia páros a fukarok számára még inkább kellemetlen helyreállítási alapot szeretne elfogadtatni, így valószínű, hogy a 2021-2027-es büdzsé végső plafonja az 1%-hoz közeli lesz. Mindez együtt azt vetíti előre, hogy Magyarország a felzárkóztatási forrásoknál reál értelemben az eddig kalkulált 25-27%-nál is (jóval) nagyobb forrásvesztéssel számolhat, az agrárforrásoknál pedig az első pillérben a 15%-nál nagyobb, a másodikban 25%-nál szintén nagyobb lehet a csökkenés. Szokatlan módon számunkra „veszteséges” lehet az uniós pénzosztásban való részvétel. Amint fentebb jeleztük: a helyreállítási alap befizetési és kifizetési kulcsai eltérhet egymástól. Így míg a mostani 7 éves ciklus pénzeihez durván a keretösszeg 0,8%-val járulunk hozzá (kb. 7 milliárd eurót fizetünk be), és kb. 3,2%-át kapjuk vissza (kb. 35 milliárd eurót kapunk vissza minden csatornán keresztül), addig az 500 milliárd eurós alapnál maradna a 0,8% körüli befizetés (kb. 4 milliárd euró), de az alapból elhozható pénztömeg a keretösszeg 0,8%-a alá is csökkenhet (pl. 2-4 milliárd euró közé). Nem mi vagyunk ugyanis a célcsoport, a legsúlyosabban érintett tagállamok egyike, amit az is jelez, hogy a magyar kormány 3% körüli recessziós és 3% körüli növekedési forgatókönyvek között billeg idénre, míg például az olasz gazdaság jó eséllyel 8-10%-os recessziót lesz kénytelen elszenvedni és a francia zuhanás sem lesz csekély az első negyedéves váratlan hanyatlás után.

Amint fentebb jeleztük: a helyreállítási alap befizetési és kifizetési kulcsai eltérhet egymástól. Így míg a mostani 7 éves ciklus pénzeihez durván a keretösszeg 0,8%-val járulunk hozzá (kb. 7 milliárd eurót fizetünk be), és kb. 3,2%-át kapjuk vissza (kb. 35 milliárd eurót kapunk vissza minden csatornán keresztül), addig az 500 milliárd eurós alapnál maradna a 0,8% körüli befizetés (kb. 4 milliárd euró), de az alapból elhozható pénztömeg a keretösszeg 0,8%-a alá is csökkenhet (pl. 2-4 milliárd euró közé). Nem mi vagyunk ugyanis a célcsoport, a legsúlyosabban érintett tagállamok egyike, amit az is jelez, hogy a magyar kormány 3% körüli recessziós és 3% körüli növekedési forgatókönyvek között billeg idénre, míg például az olasz gazdaság jó eséllyel 8-10%-os recessziót lesz kénytelen elszenvedni és a francia zuhanás sem lesz csekély az első negyedéves váratlan hanyatlás után. A fair és minimális effektív digitális vállalati adókulcs itthon is kapóra jönne a kormánynak a Facebook és Google „megregulázási” tervei miatt, hiszen egy egységes uniós fellépésnek nagyobb a hatékonysága, de kérdés, hogy egy ilyen adóbevétel mekkora része maradhatna itthon (bekerülne az EU-s költségvetésbe?). Ennél fenyegetőbb lenne a dedikáltan 9%-kal legalacsonyabb magyar társasági adórendszerre a közös harmonizált társasági adóalap teljes uniós szintű kialakítása még akkor is, ha az elsősorban nem a kulcs, hanem az adóalap harmonizálására törekedne. Az itthoni egyedi, multikat (is) vonzó adókedvezmények rendszere tehát például veszélybe kerülne és az is kérdés, hogy egy itthon megemelkedő adóbevétel mekkora része maradhatna a magyar államkincstárban.

itthon is kapóra jönne a kormánynak a Facebook és Google „megregulázási” tervei miatt, hiszen egy egységes uniós fellépésnek nagyobb a hatékonysága, de kérdés, hogy egy ilyen adóbevétel mekkora része maradhatna itthon (bekerülne az EU-s költségvetésbe?). Ennél fenyegetőbb lenne a dedikáltan 9%-kal legalacsonyabb magyar társasági adórendszerre a még akkor is, ha az elsősorban nem a kulcs, hanem az adóalap harmonizálására törekedne. Az itthoni egyedi, multikat (is) vonzó adókedvezmények rendszere tehát például veszélybe kerülne és az is kérdés, hogy egy itthon megemelkedő adóbevétel mekkora része maradhatna a magyar államkincstárban. A nemzetállamok erősödése helyett a (kényszerből) szorosabb integráció kora jöhet el. Beszédes volt Angela Merkel német kancellár és Emmanuel Macron francia köztársasági elnök tegnapi sajtótájékoztatója, amelyen Merkeltől az hangzott el: a mostani javaslatcsomag azon a felismerésen alapul, hogy "Európának közösen kell cselekednie" a válság legyőzéséért, mert "a nemzetállamnak egyedül nincs jövője". Ez a nemzetállamok laza uniós együttműködési modelljét szorgalmazó magyar kormánynak is lehet egy odaszúrás, ahogy Macrontól is elhangzott az, hogy a jogállamiság esetleges csorbításával kapcsolatos lépések terén „semmilyen megértést, semmilyen puhányságot nem fogunk tanúsítani". Ezek a jelek, illetve az évek óta halmozódó témák és feszültségek afelé mutatnak, hogy most, egy nagy német költségvetési elhatározás mellett igyekszik a szorosabb integráció felé terelni a német-francia tandem az összes tagállamot. Ez a magyar kormányt is válaszút elé állíthatja több témában (pl. adóverseny, minősített többségre való áttérés az uniós külpolitikában, több szolidaritás vállalása más tagállamokkal, stb.), illetve vele együtt a visegrádi együttműködés szilárdságát is tesztelheti.

