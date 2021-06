Hiába a brüsszeli fenyegetések, szépen mennek az EU-pénzeink a gazdaságba

Sokmilliárd eurós kérdés

A mostani kemény fellépés helyett a tavaly decemberi EU-csúcs alkujával összhangban bevárja, hogy mit mond az Európai Bíróság a jogállamisági mechanizmusról, amit a magyar és a lengyel kormány megtámadott. Ha a perben idén nyár-ősz körül ítélet születne, mint ahogy arra az EP és a Bizottság is számít, (de a magyar kormány szerint csak jóval később lesz ítélet), és ha a Bizottság a mechanizmus alapján valóban fogást találna a magyar jogállamisági helyzeten, akkor nem lehet kizárni, hogy a belengetett előcsapásként már előzetesen blokkolná a további 2014-2020-as EU-s kifizetéseinket akkor, amikor megindítja hazánk ellen a 7-9 hónapig tartó jogállamisági eljárást. Ez azt jelentené, hogy már idén ősszel elzárná a pénzcsapot, azaz nem várná be, hogy mi lesz az eljárás kifutása.

Nem biztos persze, hogy ez valóban így lesz és valóban idén (vagy egyáltalán bármikor is) megtörténik majd. Mindenesetre fontos tudni, hogy az idén januártól hatályos jogállamisági mechanizmus a 2014-2020-as EU-pénzekre is vonatkozik, nemcsak a 2021-2027-es folyósításokra (mint ahogy azt a tavaly decemberi felpuhító alku rögzítette), így az összesen 25 milliárd eurós felzárkóztatási keretünkből a még nem folyósított 9,5 milliárd eurót (illetve azt az összeget, amit a mechanizmus alkalmazásakor még nem folyósított a Bizottság) még mindenképpen érintheti.

Havi 50-100 milliárd forintnyi új nyertest hirdetnek

Addig is, amíg ebben a kérdésben nem látunk tisztábban, érdemes megnézni, hogy hogyan is áll a 2014-2020-as ciklus pályázatainak előrehaladása, pontosabban a keretek odaítélése és a pénzek nyerteseknek való kifizetése. Amint az alábbi ábrán látjuk: bár már 2021-et írunk, de a 2014-2020-as ciklus lebonyolítása még tart (az n+3-as szabályrendszer miatt), így még mostanában is vannak új pályázati meghirdetések, hogy a teljes 7 éves keretet biztonsággal le tudjuk kötni, és így új nyerteseket is kihirdetnek még a hatóságok. Ezek mostanában havi 50-100 milliárd forint körüli volument tesznek ki.