Mennyi EU-pénzt blokkolhat Magyarországnak Brüsszel, ha elindul a keménykedés?

A küszöbön álló jogállamisági eljárás miatt akár 1100-1600 milliárd forinttal is elmaradhat idén az EU-pénzek brüsszeli kifizetése ahhoz képest, mint amennyivel tavaly év végén számolt a Pénzügyminisztérium – derül ki azokból a forgatókönyvekből, amelyeket a Portfolio állított össze nyilvános és háttérinformációk alapján. Ez jócskán tovább rontaná az államháztartás egyébként is kifeszített idei helyzetét, hiszen a büdzsében számításaink szerint egyébként is 1000-1500 milliárd forintos kiigazítást kell idén végrehajtani. Így tehát ha az április 27-én elinduló jogállamisági eljárás gyors megegyezés helyett elhúzódó vitákhoz vezetne, akkor az további kiigazítási kényszert, és nagyobb devizakötvény-kibocsátást jelentene, illetve a deficit kordában tartása érdekében jócskán vissza kellene fogni idén az itthoni EU-pályázati kifizetéseket is, ami az állami beruházási aktivitáson jelentene további féket.

Ezermilliárdos méretű kérdés

Komoly figyelmet érdemlő kijelentést tett egy múlt keddi sajtótájékoztatón Didier Reynders, az Európai Bizottság jogérvényesülésért felelős biztosa azután, hogy a magyar mellett további négy ország jogállamisági helyzetét is megvitatták az uniós miniszterekkel. Az egyik újságíró ugyanis rákérdezett Varga Judit igazságügyi miniszter aznap reggeli nyilatkozatára, hogy tényleg csak a 2021-2027-es EU-pénzekre és a helyreállítási forrásokra vonatkozik-e a Magyarország ellen készülő jogállamisági eljárás (mint ahogy azt a Pénzügyminisztérium témában nyugtató Facebook-posztja is hangsúlyozta), vagy netán a 2014-2020-as pénzekre is gondolni kell az esetleges szankcióknál.

Ez azért nem mindegy, mert számításaink szerint még mintegy 7 milliárd eurónyi, mai árfolyamon durván 2600 milliárd forintnyi olyan pénzről van szó, amit itthon a szokásos megelőlegező stratégiában már kifizetett a projektek nyerteseinek a kormány, de Brüsszelből még nem kapta meg. Ebből a bő 2600 milliárdból a Pénzügyminisztérium becslésünk szerint kb. 1500 milliárdos átutalást vár idén, de eddig még csak töredéke érkezett meg az államkasszába.

Sokatmondó válasz

Reynders a válaszában így fogalmazott: „Már a kezdetek óta világossá tettük, hogy az uniós költségvetés minden elemével foglalkozunk 2021. január elseje óta, mert a rendelet akkor lépett hatályba. Ez minden egyes esetben így van és ezekről majd a (jogállamisági eljárást megindító - a szerk.) hivatalos értesítés során döntünk… Azt, hogy pontosan milyen keretek mentén haladunk majd, az eljárás során döntjük el.”

Így tehát egyáltalán nem cáfolta azt, hogy a készülő jogállamisági eljárás a 2014-2020-as ciklus pénzeire is vonatkozik.

Ez érthető, hiszen már a 2020. decemberi EP-határozat 9. pontja is világosan rögzítette, hogy a jogállamisági rendelet társjogalkotói megállapodtak abban: minden EU-pénzre, így tehát a folyamatban lévő 2014-2020-as keretre is vonatkozik az új jogszabály. Aztán maga a jogállamisági rendelet 5. cikke sem nevesíti, hogy a kifizetések megszakításának, illetve a kötelezettségvállalások felfüggesztésének, vagy egyéb pénzügyi szankcióknak a különböző lehetőségei csak az új ciklusra vonatkoznak-e. Legutóbb pedig idén márciusban, az Európai Bíróság ítéletére hivatkozva maga az Európai Bizottság rögzítette azt az alkalmazási iránymutatásának 3. pontjában (és az 52. pontja is erre utal), hogy

Az uniós költségvetés védelmét szolgáló feltételrendszerről szóló rendelet egy adott többéves pénzügyi keret határain túl is alkalmazandó állandó eszköz.

Reynders talányos válasza tehát a fentiek és amiatt teljesen érthető, hogy már korábban is voltak erős brüsszeli figyelmeztetések, melyek szerint egyfajta „előcsapásra” készül a Bizottság azután, hogy elindítja az eljárást. Ezzel például arra utaltak, hogy nem csak a 6-9 hónapig tartó mechanizmus végén várhatók pénzügyi következmények, hanem már rögtön az elején is. Maga Ursula von der Leyen bizottsági elnök is többször jelezte már nyilvánosan, hogy egyetlen ügy sincs elfelejtve és a jogállamisági rendelet 2021. január elsejei hatályba lépése óta gyűjtik a problémákat, készülnek az eljárásra.

Ezt egyébként azzal is érzékeltette a múlt keddi nyilatkozatában Reynders, hogy úgy fogalmazott:

vaskos dossziéjuk van magyar ügyekben és az egész eljárás jól elő van készítve.

Márpedig vaskos dossziét arról a pénzosztásról még nem készíthettek elő, ami itthon igazán még el sem kezdődött (persze az intézményrendszer kereteiről, a pénzosztás várható problémáiról már összeállíthattak listát), hiszen egyetlen új, 2021-2027-es Operatív Programunkat se fogadta még el a Bizottság és a helyreállítási programunk (RRF) is már egy éve a tárgyalóasztalon pihen. Közben persze a szokásos megelőlegező stratégia jegyében már mintegy két tucatnyi RRF-pályázat és további jópár GINOP- és TOP Pluszos pályázat már kint van a piacon, elindult a megvalósítás felé, de ez még töredéke a 7 évre járó összes uniós keretünknek.

Nem annyira meglepő

Reynders kijelentései azért lehetnek itthon meglepőek, mert a magyar és lengyel költségvetési vétófeladás érdekében 2020 decemberében született 4 oldalas politikai kompromisszumos papír kivette a jogállamisági eljárásból a 2014-2020-as pénzek kérdését. Erre alapozva pedig sokan arra számíthattak, hogy a 2014-2020-as pénzek már nincsenek veszélyben. Amint azonban már akkor és azóta is sokszor figyelmeztettünk rá: az a papír (aminek betartását akkor Ursula von der Leyen is aláírta) egy politikai kompromisszum volt, nem volt jogi kötőereje. A Bizottságnak kizárólag a 2021. január elseje óta hatályos jogállamisági rendelet betűit kell folyamatosan betartania az eljárás során. A Bizottság azonban ennek tudatában is tartotta magát a 2020 végén kötött politikai kompromisszumhoz, azaz nem indította el az eljárást Magyarország és Lengyelország ellen, hanem kivárt. A politikai alku betartása mellett részben azért is várt ki a Bizottság, hogy jogi bizonyosságot szerezzen az Európai Bíróság idén februárban megérkezett ítélete alapján, és ennek tudatában véglegesítse az eljárás gyakorlati kereteit lefektető iránymutatását.

A politikai kompromisszumból adódó kiváró, időhúzó taktika nagyon komoly következményekkel járt Ursula von der Leyenre nézve: az Európai Parlament egyre hevesebben követelte tőle, hogy ne foglalkozzon a kompromisszummal és indítsa el az eljárást. A fokozódó nyomásgyakorlás odáig fajult az Európai Parlamentben (amely anno mindössze 9 fős többséggel választotta meg von der Leyent a Bizottság élére), hogy a képviselők beperelték őt tétlenség miatt az Európai Bíróságon, így gyakorlatilag a megbuktatás szélére sodorták (a tavalyi költségvetési zárszámadás elfogadásának megtagadásával ezt például el is lehet érni és volt már ilyenre példa a 2000-es évek elején a Santer-féle Bizottság esetén, amely emiatt kényszerült lemondani). Idén márciusban pedig egy EP-állásfoglalásban szólították fel von der Leyent az azonnali cselekvésre, így az április 3-i magyar választások lezajlása után pár nappal már tényleg kénytelen volt bejelenteni az eljárás indítását Magyarországgal szemben. Ezt éppen az EP előtt tette meg, hogy ezzel is csillapítsa a képviselők indulatait.

Az eljárás elindítása formálisan április 27-én történik meg, akkor ülésezik legközelebb az Európai Bizottság és akkor küldik majd ki az eljárást megindító levelet a magyar hatóságoknak.

Ez a levél kulcsfontosságú lesz arra nézve, hogy az eljárás milyen mederben zajlik, egyáltalán mi az érvrendszere, milyen területek pénzeit veszi célba és mennyire könnyű, vagy éppen nehéz megegyezést vetít előre.

Azt már Orbán Viktor kormányfő is jelezte a választások utáni nemzetközi sajtótájékoztatón, hogy a levél eldöntheti azt a kérdést (is), hogy ismét a devizakötvénypiacok felé nyúl-e a kormány, vagy van remény a gyors megegyezésre és így a veszélyben lévő EU-pénzek kiszabadítására.

Lehetséges forgatókönyvek

A fentiek alapján, illetve a Bizottság tavaly novemberben küldött információkérő levele alapján forgatókönyveket készítettünk arra, hogy a jogállamisági eljárás idén milyen mértékben befolyásolhatja a beérkező EU-pénzek volumenét, mert ez az egyébként is nagy kiigazítás előtt álló költségvetést még tovább terhelné. Ezt bizonyára el akarná kerülni a pénzügyi kormányzat, aminek a (deviza)kötvény-kibocsátás mellett a másik kézenfekvő iránya az itthoni EU-kiadások levágása lenne. A forgatókönyveket számszerűen az alábbi táblázatban mutatjuk be, alatta pedig a hozzájuk tartozó szöveges hátteret is bemutatjuk. Amint látható:

olyan forgatókönyvvel nem számolunk, hogy teljesen leállnának a brüsszeli folyósítások, mert ezt nem tartjuk reálisnak amiatt, hogy a bírósági ítélet is megköveteli az arányosságot a jogállamisági probléma és a szankciós lépés között, de az átutalások akár drasztikus levágása igenis elképzelhető.

A forgatókönyvek mögötti feltételezések

1. Nagyjából rendben jön a pénz és így itthon is lehet pörgetni a kifizetéseket.

Ez a forgatókönyv azt feltételezi, hogy idén várhatóan 1500 milliárd forintnyi EU-pénzt átutal Magyarországnak az Európai Bizottság 2014-2020-as ciklus keretében és további 400 milliárd forint jön néhány 2021-2027-es Operatív Programból, illetve további 350 milliárd a Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervből (RRF). A Pénzügyminisztérium a tavaly év végén kiadott középtávú költségvetési kitekintőben idénre összesen 2363 milliárd forintnyi EU-pénz lehívását vázolta (a belső bontást mi becsültük meg a 2022. évre vonatkozó költségvetési törvény segítségével).

Ahhoz, hogy ez a forgatókönyv teljesüljön, egyrészt az kell, hogy a Bizottság ne alkalmazza a fent vázolt „előcsapást”, azaz a 2014-2020-as ciklushoz kapcsolódó fejlesztési számlákat tényleg zavartalanul átutalja, másrészt két további feltétel is kell, amiket minapi elemzésünkben már megírtunk. Egyrészt a 2021-2027-es Operatív Programok brüsszeli elfogadtatásához (és majd abból a kiutalásokhoz) szükség van az uniós alapszerződés 2. cikkében rögzített alapvető emberi jogoknak, illetve az Alapjogi Chartának való megfelelésre is, mert ezek ún. előzetes feljogosító feltételek. Ezek megléte nélkül tehát a Bizottság nem fogadhatja el az új programokat. Emellett a támogatást és hitelt egybe dolgozó RRF-ünk elfogadásához szükség van a Bizottság által évente kiadott országspecifikus ajánlásokban rögzített elvárások maradéktalan teljesítéséhez.

Amint már megírtuk: tudomásunk szerint az elvárások között szerepel egy hatékony korrupcióellenes intézkedéscsomag elfogadása, illetve a közbeszerzések jó nyomon követését szolgáló rendszer felállítása is. Emellett az is benne van a listában, hogy az Európai Ügyészséghez csatlakozást is elvárnák, továbbá a parlamenti képviselők jogállásának módosítása is szükséges lehet (az átlátható döntéshozatal és a hatalmi ágak szétválasztása érdekében csak korlátozott esetben kezdeményezhessenek önállóan törvényjavaslatot, és így minél több esetben kötelező legyen lefolytatni egy-egy törvényalkotáshoz a szükséges vitákat). Ha ezek a feltételek mind teljesülnek, azaz nagyjából rendben bejönnek a brüsszeli pénzek, akkor ezzel párhuzamosan az itthonra tervezett uniós kiadások (PM-terv szilveszterkor 2535 milliárd forint volt) is nagyjából rendben teljesíthetők, hiszen a két pénzáramlás egyenlege csak kis mértékben, az általunk alkalmazott becslések alapján csak 110 milliárd forinttal tolná felfelé az államháztartás pénzforgalmi deficitjét.

2. Csak részben jön be a pénz, ezért itthon vissza kell fogni a gyeplőt.

Ez a forgatókönyvünk azt feltételezi, hogy a 2014-2020-as ciklus nagyobb állami projektjeire megállítja a kifizetéseket a Bizottság azzal párhuzamosan, hogy elindítja a jogállamisági eljárást. (Ez a feltételezés abból indul ki, hogy a rendelet egyébként is azt célozza, hogy a viták mellett is zavartalanul jussanak hozzá a reálgazdasági szereplők a pénzükhöz, azokat tehát ne tarthassa vissza az állam a Brüsszellel folytatott vitákra mutogatva). Arra, hogy a megvalósítás alatt álló/vagy már befejezett állami projektek utólagos brüsszeli kifizetésében komolyabb fellépés (blokkolás) elképzelhető, maga a jogállamisági ügyek korábbi illetékese többször is figyelmeztetett. Az Európai Bíróság jogállamisági perről szóló ítélete előtt a Morgan Stanley, utána pedig a Moody's Investors Service is számolt olyan forgatókönyvvel, hogy részlegesen felfüggeszti a Bizottság a magyarországi EU-pénzek kiutalását, akár huzamosabb időre is.

Mindezek miatt mi ebben a forgatókönyvben azt feltételezzük, hogy a 2014-2020-as keretből csak 1100 milliárd forintnyi brüsszeli átutalás érkezik meg idén. Ennél és a harmadik forgatókönyvnél egyaránt

nagy a bizonytalanság abban, hogy az elinduló jogállamisági eljárás mellett egyáltalán elfogadhatja-e a Bizottság a 2021-2027-es új Operatív Programokat, illetve a helyreállítási programot.

Ez azért kulcsfontosságú, mert eleve csak azután utalhat ki pénzt Magyarországnak a Bizottság, ha a programokat elfogadta. Mindenesetre mi a második forgatókönyvnél azzal számolunk, hogy az új Operatív Programokból csak keveset, 200 milliárdot fog kiutalni a Bizottság, az RRF-ből pedig semennyit. Így tehát a második forgatókönyvnél a megcélzott 2363 milliárd helyett tehát csak 1300 milliárd forintot tudnánk lehívni idén Brüsszelből.

Azért, hogy emiatt az elmaradás miatt ne hízzon drasztikusan a költségvetés pénzforgalmi hiánya, azt is feltételezzük, hogy mérsékelten vissza kell fognia a kormánynak itthon az EU-s kifizetéseket. Azért feltételezünk csak mérsékelt visszafogást ezeknél a kifizetéseknél, mert itt is vannak kötöttségek, két ok miatt is. Egyrészt azért, mert a 2014-2020-as ciklus végén járunk, így a kormánynak elemi érdeke, hogy a még futó, megvalósítás felé haladó projektek teljesen befejeződjenek, hiszen ha a vitákat majd sikerül rendezni, akkor 2024 nyaráig minden fejlesztési számlát ki kell küldeni ahhoz, hogy azokat minél nagyobb összegben ki tudjuk fizettetni. Ha viszont nincs kellő mennyiségű számla, mert leállnak itthon a projektek, akkor félő, hogy beragad valamennyi pénz az uniós kasszába. Másrészt az is kötöttség, hogy a RRF-ben is pörgetni kell a projekteket, mert a szabályok szerint 2023 végéig minden pénzt ki kell itthon osztani a nyerteseknek, 2026 nyaráig pedig minden pénzzel el kell számolni Brüsszellel. Így tehát a feszítő itthoni költségvetési kereteknek valószínűleg a 2021-2027-es ciklus pályázati kifizetései fognak leginkább áldozatául esni, azokban kell leginkább visszafogni a kifizetéseket ebben a forgatókönyvben.

Ezek a kötöttségek becsléseink szerint azt eredményezhetik, hogy a 2535 milliárdos itthoni EU-s kifizetési cél helyett végül "csak" 1900 milliárd forintnyi teljesül idén, így a pénzforgalmi deficitet ez a forgatókönyv 600 milliárd forinttal, a GDP 1%-pontjával fogja emelni (az 1300 milliárdos beérkező pénzzel szemben 1900 milliárdos itthoni kiutalás áll).

3. Alig jön a pénz, durván vissza kell fogni az itthoni kifizetéseket.

A harmadik, leginkább pesszimista forgatókönyv esetén azt feltételezzük, hogy a Bizottság a 2014-2020-as ciklus összes állami projektjénél leállítja a kifizetéseket, így ebből a keretből a megcélzott 1500 milliárd helyett csak 750 milliárd forintnyi átutalás érkezik (jórészt amiatt, hogy durva becslésünk szerint ennyi lehet az államon kívüli projektek súlya a még Brüsszelben lévő pénzeknek). Emellett azt feltételezzük ebben a forgatókönyvben, hogy se az új Operatív Programokról, se a helyreállítási programról nem sikerül megállapodni, részben azért, mert az akár 9 hónapig (jövő januárig) eltartó jogállamisági eljárásra hivatkozva a Bizottság félreteszi a programok elfogadását, vagy azért, mert olyan feltételeket szab, amelyeket a magyar kormány nem akar teljesíteni.

Ennek kapcsán megjegyezzük, hogy ha idén év végéig nincs elfogadott helyreállítási programunk, akkor a jelenlegi szabályok szerint a 2080 milliárd forint körüli támogatási keretünk 70%-ától, mintegy 1450 milliárd forinttól elesne a magyar állam. Ez elég komoly anyagi ösztönző lehet a megegyezés felé, a fentiekkel együtt. Mindenesetre ha mégis elmaradna a megállapodás, vagy a programokból a kiutalás, akkor ennél a forgatókönyvnél a 2363 milliárd forint helyett bő 1600 milliárddal kevesebb, „csak” 750 milliárd forintnyi brüsszeli átutalás érkezne (a teljes leállítást nem tartjuk reálisnak az arányosság követelménye miatt sem). Emiatt feltételezésünk szerint kénytelen lenne durván, a megcélzott 2360 helyett 1150 milliárd forintra visszafogni a kormány az itthoni EU-s kifizetéseket azért, hogy az EU-s pénzáramlások egyenlege „csak” 400 milliárddal növelje a pénzforgalmi hiányt.

A fenti forgatókönyvek kapcsán jól látszik egyrészt az, hogy rengeteg a bizonytalanság az elinduló jogállamisági eljárás kifutása terén, másrészt az, hogy a viták miatt a megcélzotthoz képest akár 1100-1600 milliárd forinttal is elmaradhatnak idén a brüsszeli átutalások. Ezeknek a forgatókönyveknek nem lenne végzetes költségvetési hatása, de az lenne az áruk, hogy az EU-források itthoni felhasználásának rugalmasan kellene alkalmazkodnia a beáramló pénzek mennyiségéhez. Így a költségvetési problémát tovább kellene hárítani a gazdaságra elmaradó beruházások, vagyis lassuló növekedés formájában. Amennyiben nem így tenne a kormány, akkor a költségvetés fundamentálisan meglévő idei jelentős, számításaink szerint 1000-1500 milliárd forintos, kiigazítási igénye akár meg is duplázódhatna.



A jogállamisági ügyhalmazban rövid távon várhatóan nem tisztul teljesen a kép, mert csak május végén lesz meghallgatás a magyar helyzetről a tagállamokat tömörítő Tanácsban, azután pedig júliusban érkezik az Európai Bizottság új jogállamisági jelentése, benne konkrét ajánlásokkal minden tagállam felé. Mindezek miatt arra a forgatókönyvre is kevés az esély egyelőre, hogy ősz előtt érdemben megindulnának az új ciklushoz tartozó EU-pénzek Brüsszelből.

Címlapkép forrása: Philipp von Ditfurth/dpa, via Getty Images