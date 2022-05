Kiderült: komoly feladat vár az új Orbán-kormányra az EU-pénzek kiszabadításához

Az elmúlt évtizedben kiszabott és a magyar kormány által elfogadott 2,9 milliárd eurónyi EU-pénzes büntetésnek nem volt érdemi fegyelmező ereje az itthoni intézményi keretekre, így a jövőben is komoly kockázatok leselkednek az unió pénzügyi érdekeire, amelyek ellen fel kell lépni a jogállamisági eljárás elindításával – így foglalható össze a Portfolio birtokába jutott jogállamisági levél legfőbb üzenete. A dokumentumban az Európai Bizottság két főbb téma mentén mutatja be azt, hogy hol milyen problémákat lát az EU-s költségvetés szempontjából, amelyek alapján összességében sokmilliárd eurónyi brüsszeli kifizetésünk forog kockán. Eközben a magyar kormány új miniszter- jelöltjei - összhangban a Portfolio friss információival - optimistábban nyilatkoztak a megegyezés esélyeiről, ami a piacoknak szóló nyugtató üzenet is lehet, hiszen tudomásunk szerint a kifeszített költségvetési helyzetben példátlan módon már korlátozni kellett egyes EU-pályázatok itthoni kifizetéseit is.

Újra és újra előjöttek a problémák

„Abnormálisan magas” az egyajánlatos közbeszerzések aránya, „különösen aggasztó” jelek vannak az átláthatóság terén és a megfigyelhető keretek „hátrányos hatásúak” az unió pénzügyi érdekeire - ilyen erős jelzők is előfordulnak abban az egyébként száraz technikai szövegben, amely azt mutatja be, hogy miért látja komoly veszélyben az unió költségvetési érdekeit Magyarország kapcsán az Európai Bizottság és miért látta megalapozottnak elindítani április 27-én a jogállamisági eljárást egy hivatalos levéllel. A felvetésekre két hónapos, tehát június 27-ig tartó válaszadási határidőt szabott a brüsszeli testület, miközben a levél második részében gigantikus mennyiségű és részletezettségű, sok esetben 2010-2015 közöttől kezdődő (!) adatokat kér be a Bizottság Excel fájlok formájában, például a különböző projektek nyerteseinek adatait, olykor személyi igazolvány számokat, illetve a nyertes cégek közösségi adószámait is.

Azt, hogy mi az igazi baja az Európai Bizottságnak a magyarországi uniós pénzosztással, már a testület április végi háttértájékoztatóján hallottak alapján megírtuk, és ez a levélben is több helyen visszaköszönt: több, mint 10 éve egyszerűen nincs érdemi fegyelmező ereje a számtalan ajánlásnak, előzetes és utólagos audit megállapításnak, a magyar hatóságok által is elfogadott összesen 2,9 milliárd eurónyi pénzügyi korrekciónak (bírságnak) a pénzosztás minőségére (a levélben felfedik, hogy a 2007-2013-as időszakra 1,5 milliárd, a 2014-2020-as időszakra további 1,4 milliárd eurónyi kihatású korrekciót fogadott el a magyar kormány). Ezt a lesújtó megállapítást úgy értik, hogy újra és újra ugyanazok a rendszerszintű szabálytalanságok, gyengeségek, akadályok jönnek elő például a pénzosztás felügyelő szerveinél, a közbeszerzések lebonyolítása, illetve az igazságszolgáltatás területén.

Nem a büntetés a cél

Mindezt eddig úgy kezelték a magyar hatóságok, hogy a Brüsszelben fennakadt projektek számláit végül tisztán a magyar költségvetésből (az adófizetők) állták, és kiírtak mellé újabb projekteket, hogy azokra biztosan le lehessen hívni a Magyarországnak járó EU-pénzek 100%-át, és hogy semmiképpen ne legyen nettó forrásvesztés (ezt eddig mindkét ciklusban sikerült elkerülni). Így tehát a 2007-2013-as, illetve a 2014-2020-as időszakra járó EU-pénzek kereténél jóval több pénztömegre írt ki pályázatokat a kormány, hogy biztosan legyen itthon annyi fejlesztési számla, ami átmegy a brüsszeli szűrőn és kifizetik rájuk a pénzt.

Ennek a rendkívül "rugalmas" pénzlehívási gyakorlatnak az lett a következménye, hogy itthon nem volt igazán erős visszatartó/fegyelmező erő, hogy az uniós pénzosztás a szabályok betűje és szelleme alapján történjen. Éppen ezt elégelte meg a Bizottság már 2018-ra, amikor egy új, valódi fegyelmező erővel bíró eszközt javasolt (jogállamisági eljárás). Ezt aztán a vétóvita 2020 végi megoldásával meg is kapta a kezébe, most pedig alkalmazni is kezdte az eljárás elindításával. Ezzel együtt fontos, amit a bizottsági szakértők most április végén is hangsúlyoztak: nem a pénzügyi büntetés (szankció) a cél az eljárás során, amit egyéként is bármikor le lehet állítani menetközben, hanem a megegyezés. Így tehát ha itthon változnak az intézményrendszeri keretek, akkor továbbra is gond nélkül jönni fog az a pénz, ami egyébként is jár az országnak.

Ha van akarat, minden megoldható

A Bizottság azt rögzíti a levélben, hogy a különböző problémák a jogállamisági rendelet 2021. január elsejei hatályba lépése óta is folytatódtak, így az unió pénzügyi érdekei azóta is jelentős veszélyben vannak. Ha pedig itthon nem lenne érdemi intézményi változás, akkor a levél írói szerint megalapozott az a várakozás, hogy a pénzosztási problémák is folytatódnának, márpedig azt nem akarják hagyni, mert akkor még nagyobb pénzeknél sérülne az unió pénzügyi érdeke.

Ebből a helyzetből világos, hogy itthon kell (a nagyobb) engedményeket/változtatásokat tenni ahhoz, hogy jöhessenek a helyreállítási és felzárkóztatási források és minél tovább húzzuk ezek megvalósítását, annál később jönnek a pénzek is.

Mivel az alább bemutatott problémák javarésze technikai jellegű, amelyeket az újabb kétharmados felhatalmazás birtokában a kormány tudna rendezni, így végső soron „csak” kellő politikai akarat kell az egyezséghez, igaz mindkét oldalon. Éppen erre utalt Navracsics Tibor is a múlt szerdai meghallgatásán: az évtizedes tapasztalatok után nem olyan könnyű és gyors újraépíteni a bizalmat Brüsszelben. Ezzel együtt ő el akarja érni az egyezséget a Bizottsággal és azt a rövid távú (?) célt tűzte ki, hogy a helyreállítási programot, valamint a 2021-2027-es pénzek alapdokumentumát, a Partnerségi Megállapodást még az év vége előtt írják alá.

A helyreállítási programnál azért sürgetőbb az aláírás, mert ha idén szilveszterig nem történik meg, akkor a szabályok szerint az abból járó támogatási rész 70%-ának búcsút inthet Magyarország.

Ez eddig a kb. 2080 milliárd forintnyi teljes támogatási keret esetén 1450 milliárd forintot jelentett volna, de most már több pénzről van szó, ugyanis a minap bejelentett REPowerEU program pénzeit is csak a helyreállítási programmal együtt, az abba beleírt külön fejezet segítségével lehet lehívni. Így tehát az orosz olajról (pl. Mol finomítói infrastruktúrájának átalakítása) és gázról leválást segítő forrásokat is csak akkor kaphatjuk meg, ha sikerül elfogadtatnunk a teljes - a támogatási és a hitel lábat, valamint a REPowerEU-t összegyúró - programot, még az év vége előtt.

A választások után ez az év végi időkorlát egy fontos időablakot nyitott ki az új kormány számára a megegyezés felé. Ahhoz viszont, hogy ez összejöjjön, nem olyan egyszerű ügyeket kell elrendezni, ahogy azt alább érzékeltetjük.

Két főbb problémahalmaz

A jogállamisági levél két főbb problémahalmaz köré épül, mi alább a legfontosabbakat emeljük ki szintetizálva, rövidítve.

Közbeszerzési gondok

A Bizottság a levélben változatos megfogalmazással gyakorlatilag az alábbiakat írja le:

A magyar hatóságok rendszerszintű gyengeséget mutattak az uniós pályázatok nyerteseinek szabályszerű, megfelelő kiválasztásában (pl. alapos indok nélkül, random lehet kijelölni kellő szakmai háttér nélküli állami projektértékelőket is), illetve a nyertes pályázatokhoz kapcsolódó közbeszerzések alapos (előzetes és utólagos) ellenőrzésében, továbbá a kiszervezett tevékenységek megfelelő kereteinek biztosításában. Lényegében a pénzosztás menedzsment és kontroll funkcióinak hibáit takarják ezek. A közbeszerzési jellegű problémák súlyát érzékelteti, hogy a Bizottság szétszórva felfedte a levélben: a 2014-2020-as EU-pénzeknél a magyar hatóságok által bevállalt 1,4 milliárd eurónyi bírságból 920 millió euró közbeszerzésekhez kapcsolódott, azon belül is 151 millió a keretközbeszerzésekhez, amelyeket több évre előre meghatározott céges körrel kötnek meg.

takarják ezek. A közbeszerzési jellegű problémák súlyát érzékelteti, hogy a Bizottság szétszórva felfedte a levélben: a 2014-2020-as EU-pénzeknél a magyar hatóságok által bevállalt 1,4 milliárd eurónyi bírságból 920 millió euró közbeszerzésekhez kapcsolódott, azon belül is 151 millió a keretközbeszerzésekhez, amelyeket több évre előre meghatározott céges körrel kötnek meg. A Korrupciókutató Központ Budapest több tanulmányának megállapítását beidézve rámutatnak arra, hogy a közbeszerzési verseny sok esetben gyenge, ami részben az átláthatóság hiányával is összefügg, ez pedig terepet biztosít a különféle korrupciós technikák űzéséhez. Ezek pedig együtt az egyajánlatos közbeszerzések „abnormálisan magas” arányában is szerepet játszanak. Ez az arány a Bizottság adatai alapján ez a tagállamok között az egyik legmagasabb, 39%-os volt 2021-ben (az uniós értékhatár feletti beszerzéseket nézték, amelyekből kivették a keretközbeszerzéseket és a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásokat). Megjegyzik: eközben a magyar hatóságok ennél sokkal alacsonyabb, ráadásul csökkenő tendenciát jelző adatokat mutatnak ki (2019-ben 22%, 2020-ban 18%, 2021-ben 16%, és jogszabályban előírt cél a legfeljebb 15%), de a brüsszelieknek nem világos, hogy pontosan milyen közbeszerzési eljárásokból jönnek ki ezek a szép számok, mert közben a kellő hozzáférést nem biztosították nekik a magyar adatokhoz. A Bizottság ma, hétfőn közzétett 6 féle országspecifikus ajánlásai között újra előjött a közbeszerzési verseny erősítésének elvárása , ami azért fontos, mert ahogy jeleztük: ez előfeltétele a helyreállítási és a kohéziós politikai programok brüsszeli elfogadtatásának.

Ezek pedig együtt az egyajánlatos közbeszerzések „abnormálisan magas” arányában is szerepet játszanak. Ez az arány a Bizottság adatai alapján ez a tagállamok között az egyik legmagasabb, 39%-os volt 2021-ben (az uniós értékhatár feletti beszerzéseket nézték, amelyekből kivették a keretközbeszerzéseket és a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásokat). Megjegyzik: eközben a magyar hatóságok ennél sokkal alacsonyabb, ráadásul csökkenő tendenciát jelző adatokat mutatnak ki (2019-ben 22%, 2020-ban 18%, 2021-ben 16%, és jogszabályban előírt cél a legfeljebb 15%), de a brüsszelieknek nem világos, hogy pontosan milyen közbeszerzési eljárásokból jönnek ki ezek a szép számok, mert közben a kellő hozzáférést nem biztosították nekik a magyar adatokhoz. A Bizottság ma, hétfőn közzétett 6 féle országspecifikus ajánlásai között , ami azért fontos, mert ahogy jeleztük: ez előfeltétele a helyreállítási és a kohéziós politikai programok brüsszeli elfogadtatásának. A keretközbeszerzésekkel nem önmagában van a baja a Bizottságnak, mert ilyet megengednek az uniós jogszabályok is, és számos más tagállam is alkalmaz ilyeneket, de azzal már igenis van baja, hogy idehaza 5 évre akarnak ilyen konstrukció szerint pénzt költeni a 2021-2027-es ciklus több területén. Felróják: a 4 helyett 5 évet már az uniós jogszabályok is csak legfeljebb akkor engednék meg, ha minden egyes ilyen keretközbeszerzés indokoltsága kellően alá lenne támasztva. Ezt viszont nem látja Magyarországon a Bizottság például azoknál az IT-fejlesztési keretközbeszerzéseknél, amelyet még 2021 elején hirdetett meg a Digitális Kormányzati Ügynökség (DKÜ). Ezek együttes keretösszege (2,2 milliárd euró!) alapján azt gyanítja a Bizottság, hogy a 2021-2027-es időszakra várható összes informatikai forrást ilyen konstrukcióban akarja elosztani a kormány. A levél így lényegében azt üzeni: ezeknek a pénzeknek a brüsszeli elszámolásával problémák lehetnek, ha továbbra is ezen az úton halad a kormány (5 éves időtáv kellő indoklás nélkül, 5-5 nyertes szereplő az egyes keretközbeszerzésekben).

kellően alá lenne támasztva. Ezt viszont nem látja Magyarországon a Bizottság például azoknál az IT-fejlesztési keretközbeszerzéseknél, amelyet még 2021 elején hirdetett meg a Digitális Kormányzati Ügynökség (DKÜ). Ezek együttes keretösszege (2,2 milliárd euró!) alapján azt gyanítja a Bizottság, hogy a 2021-2027-es időszakra várható összes informatikai forrást ilyen konstrukcióban akarja elosztani a kormány. A levél így lényegében azt üzeni: (5 éves időtáv kellő indoklás nélkül, 5-5 nyertes szereplő az egyes keretközbeszerzésekben). Az Arachne nevű adatbányászati és kockázatelemzési célú, a Bizottság által erősen ajánlott szoftvert eddig csak félszívvel használták a magyar hatóságok: csak a pályázati programok egy részében, és csak részlegesen töltötték fel az adatokat (a minimálisan kötelező adatokat). A magyarok azt mondták, hogy akkor fogják majd megfelelően használni a rendszert, ha a tagállamok többsége is gondosan használja azt. Emellett a magyar hatóságok arra hivatkoztak a levél szerint: van nekik egy másik, EUPR nevű rendszerük, ahova szépen feltöltik a szükséges adatokat és felesleges párhuzamosság jönne létre, ha az Arachnéba is töltögetniük kellene mindent. A Bizottság azonban rámutat, hogy ez a kifogás nem megalapozott, mert az Arachne sokkal szélesebb körű és a pénzköltés szabályosságát jobban ellenőrizni hivatott rendszer. Így a múltbeli közbeszerzési gondok miatt gyakorlatilag azt várja el a Bizottság, hogy a magyar hatóságok kezdjék el az összes uniós pénzt illetően teljes mértékben feltölteni az adatokat ebbe a szoftverbe, de erre mindeddig nem tettek egyértelmű felajánlást/vállalást a magyarok a levél megszületéséig.

de erre mindeddig nem tettek egyértelmű felajánlást/vállalást a magyarok a levél megszületéséig. A felsőoktatási intézményeknél gombamód elszaporodott, közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok körüli jogi-ellenőrzési jellegű problémákat is részletesen bemutatja levél. Ez úgy kapcsolódik össze az uniós pénzekkel, hogy ezek az intézmények már eddig is jelentős EU-forrásokat kaptak, így a projektek végrehajtását átláthatóan ellenőrizni kellene tudni, másrészt várhatóan további érdemi uniós pénzek is áramlanak a felsőoktatásba. Így a Bizottság lényegében tisztázni szeretné a szerinte homályos, illetve ellentmondásos a kereteket. Értelmezésünk szerint az az egyik fő gondja ezekkel az alapítványokkal a Bizottságnak, hogy miközben ezek hivatalosan közcélt szolgálnak, a jogi keretet lecsupaszítva a gyakorlatban magánintézmény módjára viselkedhetnek, így a papíron rájuk vonatkozó közbeszerzési és átlátható gazdálkodási kötelezettség nem világos, hogy ténylegesen is vonatkozik-e rájuk. Például a jogi környezet szerint a kapott forrás állami támogatást jelent, de ha továbbadnak (kiosztanak) forrást ezek az alapítványok, az már nem számít állami támogatásnak, így ezek ellenőrzési lehetőségei beszűkülnek. Ezt a kérdést mindenképpen tisztázni szeretné a Bizottság az unió költségvetési érdekei szempontjából, így tehát itt is akár milliárd eurós méretű tételek forognak kockán. Emellett az alapítványokat működtető kuratóriumok összeférhetetlenségi szabályait is szeretné pontosan érteni a Bizottság , mert azt látja az egyik oldalon, hogy az állami támogatások nyújtói között állami vezetők is vannak, a másik oldalon viszont a kuratóriumi tagok között is megtalálhatók ugyanezek a személyek, ami így a támogatások fogadásával és tovább osztásával együtt felvet összeférhetetlenségi kérdéseket.

Ez úgy kapcsolódik össze az uniós pénzekkel, hogy ezek az intézmények már eddig is jelentős EU-forrásokat kaptak, így a projektek végrehajtását átláthatóan ellenőrizni kellene tudni, másrészt várhatóan további érdemi uniós pénzek is áramlanak a felsőoktatásba. Így a Bizottság lényegében tisztázni szeretné a szerinte homályos, illetve ellentmondásos a kereteket. Értelmezésünk szerint az az egyik fő gondja ezekkel az alapítványokkal a Bizottságnak, hogy így a papíron rájuk vonatkozó közbeszerzési és átlátható gazdálkodási kötelezettség nem világos, hogy ténylegesen is vonatkozik-e rájuk. Például a jogi környezet szerint a kapott forrás állami támogatást jelent, de ha továbbadnak (kiosztanak) forrást ezek az alapítványok, az már nem számít állami támogatásnak, így ezek ellenőrzési lehetőségei beszűkülnek. Ezt a kérdést mindenképpen tisztázni szeretné a Bizottság az unió költségvetési érdekei szempontjából, így tehát itt is akár milliárd eurós méretű tételek forognak kockán. Emellett , mert azt látja az egyik oldalon, hogy az állami támogatások nyújtói között állami vezetők is vannak, a másik oldalon viszont a kuratóriumi tagok között is megtalálhatók ugyanezek a személyek, ami így a támogatások fogadásával és tovább osztásával együtt felvet összeférhetetlenségi kérdéseket. Az állam által az elmúlt években elárverezett földterületekkel is gondja van a Bizottságnak, mert azok után uniós agrártámogatást vesznek fel az új tulajdonosok, miközben gyanújuk szerint számos esetben összeférhetetlenség merülhetett fel az értékesítés során (a kiírói és a vevői oldalon akár ugyanazok is szerepelhettek, vagy a kiírói oldalon a befolyással lehettek gondok). Emellett a verseny sérülésének kockázatát is látja a Bizottság (sok esetben a meghirdetett áron keltek el a földek, nem volt valódi aukció, ahol az árat a többi érdeklődő versenye miatt felsrófolták volna). Mivel az állami földértékesítéseknél például sok évre visszamenőleg is bekért részletes adatokat a Bizottság, hogy lássa: az eddig felvett földalapú és egyéb támogatási összegek kihez (magánszemély, cég) kerültek, így itt szintén több százmilliós, vagy akár milliárd eurós méretű (eddig folyósított, vagy a jövőben kifizetendő) agrárpénzek sorsa foroghat kockán.

2. Nyomozati és ügyészségi problémák, az antikorrupciós keret hiánya

Az az egyik gondja ebben a témában a Bizottságnak, hogy van egy 2012 óta hatályos legfőbb ügyészségi utasítás, amely szerint az erősen hierarchikus felépítésű ügyészségen az ügyészek indoklás és átlátható szabályok nélkül átvehetnek ügyeket az alárendelt ügyészektől (és áthelyezhetik azokat másokra). A levél más részei arra emlékeztetnek és beidéznek sajtóösszefoglalókat, hogy bizonyos kényes - magas szintű korrupciós – ügyekben valahogy elakadtak a vádelemelések, vagy máshogy zajlik a nyomozati munka, mint egyéb ügyekben.

(és áthelyezhetik azokat másokra). A levél más részei arra emlékeztetnek és beidéznek sajtóösszefoglalókat, hogy bizonyos kényes - magas szintű korrupciós – ügyekben valahogy elakadtak a vádelemelések, vagy máshogy zajlik a nyomozati munka, mint egyéb ügyekben. A levélben visszaidézik azt is, hogy olykor úgy záródtak az EU Csalás Elleni Hivatala (OLAF) által feltárt, itthon nyomozásig jutó ügyek (konkrétan megemlítik például a közvilágítási ügyet), hogy a kormány inkább kivette a kényes projektek számláit a brüsszeli elszámolásból, így inkább a magyar adófizetők állták azt (nem kérték vissza a szabálytalanságot elkövető cégtől a pénzt), a nyomozás pedig bűncselekmény hiányában lezárult. A Bizottság szerint ez a gyakorlat súlyosan sérti az unió pénzügyi érdekeit, mert nincs kellő visszatartó ereje még az OLAF által indított vizsgálatoknak sem, illetve annak sem, ha a kormány nem hajtja be a visszaélést elkövető cégeken a pénzt.

így inkább a magyar adófizetők állták azt (nem kérték vissza a szabálytalanságot elkövető cégtől a pénzt), a nyomozás pedig bűncselekmény hiányában lezárult. A Bizottság szerint ez a gyakorlat súlyosan sérti az unió pénzügyi érdekeit, mert nincs kellő visszatartó ereje még az OLAF által indított vizsgálatoknak sem, illetve annak sem, ha a kormány nem hajtja be a visszaélést elkövető cégeken a pénzt. A levélben a Bizottság mindezek miatt ki is jelenti: szerintük súlyosan sérül az ügyészség függetlensége, autonómiája és vádemelési hatékonysága, ezért a levél végén sok évre visszamenőleg be is kérik a magyar hatóságoktól az összes ügyészségi ügyéthelyezést, a mögöttes indoklást, továbbá azt, hogy mikor milyen cégektől hogyan hajtotta be a kormány a szabálytalan felhasználással érintett EU-s pénzt.

ezért a levél végén sok évre visszamenőleg be is kérik a magyar hatóságoktól az összes ügyészségi ügyéthelyezést, a mögöttes indoklást, továbbá azt, hogy mikor milyen cégektől hogyan hajtotta be a kormány a szabálytalan felhasználással érintett EU-s pénzt. A fent jelzett nyomozati és vádemelési problémák miatt a levél rámutat arra, hogy a lezárt nyomozások bíróság általi újranyitási lehetősége (vádkikényszerítés intézménye) kézenfekvő lenne, de azt is tudják a magyar hatóságok eddigi jelzéseiből (pl. releváns alkotmánybírósági határozatból), hogy ilyet a magyar jogrend nem ismer, illetve nem tesz lehetővé. Nagyon érdekes ugyanakkor a levél azon mondata, amely arra utal, hogy a helyreállítási alapról szóló tárgyalások során a magyar hatóságok tettek arra utalást, hogy ezt a kérdést meg fogják oldani, igaz nem ír róla a levél, hogy mi volt a magyar felajánlás.

de azt is tudják a magyar hatóságok eddigi jelzéseiből (pl. releváns alkotmánybírósági határozatból), hogy ilyet a magyar jogrend nem ismer, illetve nem tesz lehetővé. Nagyon érdekes ugyanakkor a levél azon mondata, amely arra utal, hogy a helyreállítási alapról szóló tárgyalások során igaz nem ír róla a levél, hogy mi volt a magyar felajánlás. A magyar kormány az Alaptörvény tiltására, illetve szuverenitási kérdésre hivatkozva eddig rendre elutasította az Európai Ügyészséghez (EPPO) csatlakozást a lengyelekkel együtt, noha további 22 másik tagállam csatlakozott már a rendszerhez. Úgy tudjuk, írtunk is róla az egyébként régebben a Bizottság részéről nyilvánosan is felvetett javaslatról, hogy a Bizottság elvárná az EPPO-hoz csatlakozást, igaz ebben a levélben ez így nincs leírva. Nem tudni azonban, hogy a végsőkig is elvárná-e ezt a Bizottság, hiszen erre nem kötelezheti a magyar kormányt, nincs ugyanis ilyenre jogszabályi alapja, amire szerdai meghallgatásán Navracsics Tibor is utalt. Az EPPO a tagállamok önkéntes együttműködésén alapuló intézményrendszer. Éppen ezért a megállapodás felé vezető úton fontos volt az, hogy az OLAF (amely nem rendelkezik nyomozati jogkörrel) egy igen széleskörű szoros együttműködési megállapodást kötött még idén februárban a Legfőbb Ügyészséggel. Már akkor rámutattunk, hogy ez fontos építőelem lehet a brüsszeli pénzek kiszabadításához. Emellett szintén ebbe az irányba mutat, hogy tudomásunk szerint az EPPO-hoz csatlakozás helyett a magyar kormány például felajánlotta a tárgyalásokon egy észt mintára létrejövő, korrupciós problémákat vizsgáló szervezet létrehozását, ami a legfőbb ügyésznek számolna be a munkájáról. Ezekre a témákra nem utal a levél konkrétan.

Nem tudni azonban, hogy a végsőkig is elvárná-e ezt a Bizottság, hiszen erre nem kötelezheti a magyar kormányt, nincs ugyanis ilyenre jogszabályi alapja, amire szerdai meghallgatásán Navracsics Tibor is utalt. Az EPPO a tagállamok önkéntes együttműködésén alapuló intézményrendszer. Éppen ezért a megállapodás felé vezető úton fontos volt az, hogy az OLAF (amely nem rendelkezik nyomozati jogkörrel) egy igen széleskörű szoros együttműködési megállapodást kötött még idén februárban a Legfőbb Ügyészséggel. Már akkor rámutattunk, hogy Emellett szintén ebbe az irányba mutat, hogy tudomásunk szerint az EPPO-hoz csatlakozás helyett Hangsúlyos elem a témakörben az is, hogy a levél szerint gyakorlatilag évek óta Magyarország az egyetlen tagállam, amelynek nincs átfogó antikorrupciós stratégiája az ajánlások ellenére és közben számos jele van a kivételezések, szívességek, nepotizmus rendszerének az állami vezetők köreiben. A ma, azaz hétfőn közzétett új bizottsági országspecifikus ajánlások között mindemiatt újra előjött, hogy egy átfogó antikorrupciós keretet várnak el a bizottság a magyar programok jóváhagyásáért cserébe.

Hogyan tovább és mekkora tétek forognak kockán?

A fentiek jól érzékeltetik, hogy nem lesz egyszerű feladat az új kormánynak, hogy elrendezze az évtizedes problémákból eredő vitát és bizalmatlanságot, és így elfogadtassa a helyreállítási programot, illetve a 2021-2027-es ciklus programjait. Ezekhez ráadásul a fentieken túl még olyan feltételeknek is meg kell felelni, mint az uniós alapszerződés 2. cikkében rögzített alapvető emberi jogok, illetve az Alapjogi Chartának , mert ezek ún. előzetes feljogosító feltételek. Ezek előzetes megléte nélkül tehát a Bizottság egyszerűen nem fogadhatja el az új programokat.

Ráadásul a fenti ügyek a most futó 2014-2020-as ciklus pénzeinek egy részét is érinthetik (akár átalánykorrekcióval is, ahogy arra április végén utalást tettek a bizottsági szakértők). A régi ciklusból egyébként még az elmúlt hetekben is voltak brüsszeli kifizetések, tehát az eljárás megindulása mellett is jön még egyelőre a pénz, ami nyugtató (szankciós szakasz csak az eljárás végén van), de még ezzel együtt is közel 7 milliárd euró folyósítására vár itthon a kormány.

A fent érzékeltetett, akár több milliárd eurós méretű ügyek miatt, illetve amiatt, hogy a jogállamisági rendelet már 2021. január elsején hatályba lépett, megnéztük, hogy tavaly január óta egyáltalán mennyi pénzről döntöttek a magyar hatóságok, mennyi pénzt fizettek ki itthon és közben mennyi pénz érkezett Brüsszelből. Mivel ezeket nem lehet szétszálazni a fenti problémás ügyekre lebontva a tételeket, így mi az összes említett pénzáramlást rögzítjük, ami bizonyára jóval nagyobb tételeket ad ki, mint ami a jogállamisági viták valódi tétje. Ezzel a felfelé torzítással együtt az alábbiakat tudjuk a tavaly január óta megtörtént uniós pénzáramlásokról:

A nyertesnek kihirdetett pályázatok volumene közel 8 milliárd euró volt eddig.

A nyertesek felé (az összes futó pályázatban) történt kifizetések összege közel 6 milliárd euró volt eddig.

A Brüsszelből megérkezett átutalások összege mintegy 4,5 milliárd euró volt eddig.

Ezek nagyon nagy összegek, de a most induló ciklus helyreállítási és felzárkóztatási keretei még ennél is sokkal nagyobbak, több tízmilliárd eurós méretűek. Bár az alapeseti forgatókönyvünk az, hogy késő nyárra-őszre összejön az alku a Bizottsággal, de ha ez mégsem így történne, és a fenti összegeknek akárcsak egy kisebb része is beragadna Brüsszelben, az komoly költségvetési kihatásokkal is járna itthon. Ezeket egy hónappal ezelőtti elemzésünk táblázatában három forgatókönyv mentén számszerűsítettük, hogy a tervezetthez képest különböző mértékben elmaradó brüsszeli átutalások idehaza milyen pályázati kifizetési következményekkel járnának. Utóbbihoz kapcsolódik, hogy információnk szerint

már most is példátlan módon visszafognak itthon egyes pályázati kifizetéseket, így akár a költségvetési kényszer is a megállapodás felé lökheti a folyamatokat.

Ahogy fent jeleztük: saját információnkkal összhangban Varga Mihály is bizakodásának adott hangot a meghallgatásán, hogy van előrelépés a tárgyalásokon. Lehet, hogy az olajembargós vita kezelésére a REPowerEU programban belengetett plusz pénzek és egyéb tényezők együtt felgyorsítják a következő hetekben a Brüsszellel való tárgyalásokat, hiszen az is kiderült, hogy a kemény nyilvános viták és a színfalak mögötti egyeztetések után a lengyel helyreállítási tervet is rövidesen elfogadja majd a Bizottság.

Az biztos, hogy mivel a vita kifutása komolyan érinti a magyar költségvetést és a gazdasági növekedést is, így a befektetők továbbra is kiemelt figyelemmel követik az eseményeket, ezt jelzi a forint árfolyamának elmúlt hetekbeli viselkedése is.

