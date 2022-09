Két főbb út jöhet most az EU-pénzeknél, miután komoly vállalásokat tett a kormány

Az a 17 féle komoly vállalás, amit a magyar kormány megírt az Európai Bizottságnak az uniós pénzosztás rendszerszintű jogállamisági problémáinak orvoslására, elméletileg képes lehet minden aggályt orvosolni, amennyiben minden vállalás jogszabályi szinten is megvalósul, de a puding próbája az evés, így idő lehet szükséges a papíron szép, új szabályok működésének értékelésére is – gyakorlatilag ez a kulcsfontosságú üzenet az 57 oldalas brüsszeli friss határozatból. A vasárnap nyilvánosságra hozott anyag egyúttal kijelöli a magyarországi EU-pénzeknél a két főbb lehetséges utat is.

Három főbb intézkedést tartalmaz a határozat

Miután vasárnap délelőtt rövid sajtótájékoztatón ismertette Johannes Hahn költségvetési biztos az Európai Bizottság egyhangú döntését, megjelent maga a bizottsági határozat is, ami

egyrészt három magyar Operatív Program kapcsán 65%-os mértékű forrás felfüggesztést javasol a tagállamokat tömörítő Tanács felé (illetve azt, hogy ha a tanácsi döntés idején ezt a három programot még nem fogadta el a Bizottság, akkor ezek elfogadását is blokkolják!),

másrészt azt, hogy a közérdekű vagyonkezelő alapítványok egyelőre ne kaphassanak uniós támogatást.

harmadrészt rögzíti a magyar kormány azon vállalását, hogy „Magyarország 2022. november 19-ig, majd azt követően háromhavonta tájékoztatja a Bizottságot azon korrekciós intézkedések végrehajtásáról, amelyekre Magyarország a második válaszában (augusztus 22-án a szerk.) kötelezettséget vállalt, beleértve a 2022. szeptember 13-i levélben foglalt további kötelezettségvállalásokat is.”

Ezekből már jól látszik, hogy utolsó pillanatos felajánlások is történtek a háttérben (például a vagyonnyilatkozati rendszer kibővítésének tisztázása terén), megelőzve Ursula von der Leyen bizottsági elnök szeptember 14-i évértékelő beszédét, amelyben végülis „csak” azt üzente, hogy megvédi az uniós költségvetés érdekeit és a korrupció ellenes az EU egész területén harcolni kell.

Erős üzenetek, konkrét számok

Átnézve az 57 oldalas anyagot, néhány üzenet jól kirajzolódik:

Több mint tíz éve látja a Bizottság a magyarországi uniós pénzosztás terén a rendszerszintű, részben jogállamisági hátterű problémákat, de azok orvoslására eddig nem voltak hatékony jogi eszközei, a jogállamisági rendeleten keresztül viszont már vannak és ezt alkalmazni is akarja, így kész akár jelentős uniós pénzek felfüggesztésével is nyomást gyakorolni a magyar kormányra.

Ezt üzente meg a Bizottság a július 22-i levelében a magyar kormánynak, amelyben a környezetvédelmi és energiahatékonysági (KEHOP Plusz), a közlekedésfejlesztési (IKOP Plusz), valamint a terület- és településfejlesztési (TOP Plusz) új programok keretének 70%-át tervezte felfüggeszteni a problémák kijavításáig.

Erre a kemény üzenetre a kormány komoly, összesen 17 területen tervezett felajánlással reagált az augusztus 22-i, majd a szeptember 13-i kiegészítő levelében, amelyekben tételes végrehajtási ütemezést is javasolt.

Ezek a felajánlások a Bizottság valamennyi aggályát lefedik és elméletileg képesek is lehetnek orvosolni a szerteágazó problémákat, amennyiben minden vállalást a betű szellemével összhangban lévő jogszabályokban ölt testet.

Mivel azonban a tegnapi döntésig egyszerűen nem volt abban a helyzetben a Bizottság, hogy ezt megítélje, hiszen csomó jogszabály még nem született meg, ráadásul a múltbeli tapasztalatok se kedvezőek (régóta fennálló problémák halmazát kell korrigálni), így csak azt tudta megállapítani, hogy az uniós költségvetésre leselkedő kockázatok mértéke 70%-ról 65%-ra mérséklődött, és további nyomon követés szükséges.

Fontos, hogy a 2021-20104-es ciklusbeli pénzek esetleges felfüggesztésére már csak, mint lehetőségre utal a Bizottság anyaga (a rendelet szövege és szellemisége arra is vonatkozik), és az agrártámogatások esetleges blokkolásáról egy szó sincs már a hosszú levélben, pedig az áprilisi első bizottsági levél még ezen a területen is firtatott összeférhetetlenségi problémákat a forráskiosztás terén.

Számításaink szerint a három szóban forgó program brüsszeli forrása együtt 11,36 milliárd euró lenne, így ennek 65%-os mértékű korrekciója 7,39 milliárd eurót jelentene, ami a jelenleg érvényes 373-as EURHUF technikai átszámítási árfolyam mellett 2754 milliárd forintot tesz ki. A 7,39 milliárd euró a 2021-2027-es teljes felzárkóztatási keretünknek a 34%-át teszi ki.

Hatott a komoly felfüggesztési üzenet

A fentieket látva a magyar kormány az augusztus 22-i levelében a magyar kormány számos korrekciós intézkedésre tett javaslatot, amelyeket szeptember 13-i levelében további kötelezettségvállalásokkal egészített ki, és „azzal érvelt, hogy azok megfelelően kezelnék a Bizottság által az értesítésben felvetett valamennyi problémát” – olvasható az anyagban. Fontos, hogy ezután a bizottsági anyag mind a 17 fajta magyar felajánlást tételesen be is mutatja (és az anyagban részletesen ki is tárgyalja a vállalt határidőkkel együtt, itt terjedelmi okok miatt most eltekintünk tőle, mert a kilátásokra koncentrálunk):

az uniós források végrehajtásával kapcsolatos jogsértések és szabálytalanságok megelőzésének, feltárásának és kijavításának megerősítése az újonnan létrehozott Integritás Hatóság révén, amelyet november 19-ig vállalt létrehozni a kormány. Ezt az új független testületet, annak erős garanciák melletti felállítását és működtetését kulcsfontosságúnak tartja a Bizottság. a Korrupcióellenes Munkacsoport létrehozása december 1-ig. Ennek a munkacsoportnak a felállítását, a nem-kormányzati szervezetek bevonását és azonos szavazati súlyuk biztosítását szintén kulcsfontosságúnak tartja a Bizottság, a testület elnöke pedig az anyag szerint az Integritás Hatóság elnöke lesz. a korrupcióellenes keret erősítése; az uniós támogatás közérdekű vagyonkezelő alapítványok általi felhasználása átláthatóságának biztosítása; a közhatalom gyakorlásával vagy a közvagyon kezelésével kapcsolatos kiemelt bűncselekmények esetén alkalmazandó külön eljárás bevezetése; az audit- és ellenőrzési mechanizmusok megerősítése az uniós támogatás megfelelő felhasználásának biztosítása érdekében; az uniós forrásokból finanszírozott egyajánlatos közbeszerzési eljárások arányának csökkentése; a nemzeti költségvetésből finanszírozott egyajánlatos közbeszerzési eljárások arányának csökkentése; jelentéstételi eszköz kialakítása az egyetlen ajánlattal lezárt közbeszerzési eljárások ellenőrzésére és bejelentésére; az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) fejlesztése az átláthatóság fokozásáért; a közbeszerzések hatékonyságát és költséghatékonyságát értékelő teljesítménymérési keretrendszer kidolgozása; cselekvési terv elfogadása a közbeszerzési verseny szintjének fokozása érdekében; a mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtandó, a közbeszerzési gyakorlatokról szóló képzés; xiv. támogatási rendszer kialakítása a mikro-, kis- és középvállalkozások közbeszerzésben való részvétele költségeinek megtérítésére; az Arachne alkalmazása; az OLAF-fal való együttműködés megerősítése; valamint jogszabály elfogadása a közkiadások fokozott átláthatóságának biztosítása érdekében.

Csökkent az érzékelt kockázat, de meg kell várni a megvalósítást

A fentieket a Bizottság mind részletesen értékelte, már amennyire a tárgyalásokon szóban, vagy a levelekben írásban bemondott vállalásokat a jelenlegi helyzetben értékelni lehet (lásd alább az aggályokat) és ezek alapján határozott úgy, hogy az uniós költségvetésre jelenleg leselkedő veszély miatt a 70%-os felfüggesztési javaslatot 65%-osra csökkenti. Ez például így van benne szó szerint a terjedelmes anyagban:

„Mivel a javasolt korrekciós intézkedések közül sok esetében még nem léptek hatályba az azokat végrehajtó kulcsfontosságú jogalkotási szövegek, továbbá figyelembe véve a fenti értékelést és annak lehetőségét, hogy az intézkedéseket esetlegesen nem megfelelően hajtják végre, illetve hogy hatékonyságuk az intézkedések részletes meghatározását követően gyengül, az uniós költségvetést érintő kockázat észszerű becslése jelenleg az érintett programok 65 %-a; ez 5 százalékponttal kisebb a korrekciós intézkedések hiányában becsült kockázatnál.”

A 65%-os felfüggesztési javaslatról megállapítja a Bizottság, hogy azt arányosnak gondolja az érzékelt problémákra tekintettel, de előrebocsátja, hogy „a Bizottság folytatni fogja a helyzet nyomon követését, és szükség esetén kiigazításokat javasolhat”. A további nyomon követés azzal is összefügg, hogy a határozat legutolsó pontja szerint

Magyarország 2022. november 19-ig, majd azt követően háromhavonta tájékoztatja a Bizottságot azon korrekciós intézkedések végrehajtásáról, amelyekre Magyarország a második válaszában kötelezettséget vállalt, beleértve a 2022. szeptember 13-i levélben foglalt további kötelezettségvállalásokat is.

Az előttünk álló hónapok és a forgatókönyvek kapcsán az is fontos, hogy a Bizottság javaslata azt is tartalmazza: „Amennyiben az azonosított programok (a fenti három Operatív Program – a szerk.) nem kerülnek jóváhagyásra addig az időpontig, amikor a Tanács határozatot hoz, akkor a Tanácsnak ehelyett – az Unió pénzügyi érdekeit érintő kockázattal arányosan – egy vagy több érintett program jóváhagyásának felfüggesztéséről kell döntést hoznia.”

Magyarul: november-december fordulóját fogjuk írni, mire döntésközeli helyzetbe juthat a Tanács és ha addigra még nincs elfogadva a három szóban forgó Operatív Program, akkor a 65%-os átalány felfüggesztés helyett már azt kell mérlegelnie a Bizottságnak és a Tanácsnak, hogy akkoriban mennyi lesz az uniós költségvetést érintő kockázat és így annak megfelelően kell a programok elfogadását blokkolni.

Néhány kulcsmondat

Ahogy fent jeleztük: a 17 féle intézkedéshez kötődő vállalásokat és az azokra adott előzetes bizottsági értékelést is tartalmazza a határozat. Ezek kapcsán néhány kulcsmondatot érdemes kiemelni az anyagból.

Az Integritás Hatóság szélesre tervezett jogköre kapcsán az anyag azt üzeni, hogy amennyiben mindent úgy valósít meg a magyar kormány a jogszabályok szintjén is, mint amiket eddig írásban vállalt, akkor „az Integritás Hatóság elvben hozzájárulna a közbeszerzési verseny szintjének fokozásához, az összeférhetetlenséggel kapcsolatos kockázatok megelőzéséhez vagy csökkentéséhez, és általánosságban a csalás, korrupció, összeférhetetlenség, valamint az uniós joggal összefüggő egyéb jogsértések és szabálytalanságok megelőzésének, feltárásának és korrekciójának megerősítéséhez a magyar közbeszerzési rendszerben, ami elősegíti az uniós források hatékonyabb és eredményesebb felhasználását”.

Az összes, 17 féle vállalás kapcsán pedig az általános értékelés azt rögzíti: a Bizottság „úgy véli, hogy a javasolt korrekciós intézkedések együttesen, amennyiben azokat az őket törvénybe foglaló jogszabályokban és a végrehajtási szabályokban pontosan meghatározzák és ennek megfelelően hajtják végre, elvben – az intézkedések részleteitől függően – képesek lehetnek a közbeszerzés rendszerszintű szabálytalanságaival, hiányosságaival és gyengeségeivel, az összeférhetetlenség kockázatával, valamint a „közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal” kapcsolatos aggályok, továbbá a nyomozásokkal és a vádhatósági eljárásokkal kapcsolatos kiegészítő indokokkal és a korrupcióellenes kerettel kapcsolatban az értesítésben leírt problémák kezelésére”.

Az ezután következő bekezdésben rögtön hűti a kedélyeket a Bizottság, ugyanis: „A javasolt intézkedések fontos részleteit azonban még meg kell határozni és értékelni kell, nevezetesen azt, hogy a korrekciós intézkedések legfontosabb elemei hogyan jelennek meg a tényleges jogi szövegekben (például hogyan biztosítják, hogy az Integritás Hatóság hatáskörrel rendelkezzen a feladatai elvégzése szempontjából releváns vagyonnyilatkozatok ellenőrzésére). Másodszor, a Magyarországon azonosított problémák közül több nem csupán a jogi keret változásait teszi szükségessé, hanem – hangsúlyosabban – a gyakorlatot érintő változások konkrét végrehajtását kívánja meg, és ahhoz, hogy ez utóbbi eredményeket hozzon, hosszabb időre van szükség. Amíg a Bizottság nem értékeli a részleteket, és Magyarország végre nem hajtja a melléklet 1. táblázatában meghatározottaknak megfelelően valamennyi korrekciós intézkedés kulcsfontosságú végrehajtási elemeit, a költségvetés tekintetében továbbra is fennáll a kockázat. Ezért ebben a szakaszban – az említett intézkedések részleteinek megismeréséig, valamint ezen intézkedések valamennyi kulcsfontosságú végrehajtási lépésének megfelelő, maradéktalan és hatékony végrehajtásáig – a Bizottság nem tekintheti úgy, hogy azok alkalmasak a Magyarországnak 2022. április 27-én küldött bizottsági értesítésben foglalt megállapítások kezelésére és az Unió költségvetésének védelmére.”

Két főbb út

A fentiek alapján megítélésünk szerint jelenleg kettő főbb út mutatkozik arra, hogy hogyan rendeződhet a jogállamisági eljárásban rögzített komoly pénzügyi szankciós ügy, igaz a Bizottság által később javasolt intézkedést a Tanácsban felülírhatják/módosíthatják különféle érdekek, illetve a majdani pénzügyi kockázatérzékelés is:

Az optimista forgatókönyv az, hogy november 19-ig minden vállalást jogszabályi szinten teljes mértékben megvalósít a kormány, és ezzel teljes mértékben elégedett lesz a Bizottság is, így a 65%-os mértékű felfüggesztési javaslatot 0%-osra csökkenti a Tanács felé. Ez azt jelentené, hogy az eljárás lezárására tesz javaslatot, és így gyakorlatilag elhárul a szóban forgó programok jelentős részének befagyasztási kockázata. A realista forgatókönyv az, hogy nem rögtön érzékeli azt a Bizottság, hogy nulla közelébe csökkent az uniós költségvetésre leselkedő veszély, így a szóban forgó pénzenél valamekkora arányú/méretű felfüggesztésre még javaslatot tesz a Tanács felé, aztán ha minden aggály elhárul később, akkor ezek a pénzek is szabadon felhasználható válnak. Ahogy a fentiekből is kitűnik: bő egy évtizednyi kellemetlen tapasztalatot nehéz a sokféle, gyorsan meghozott jogszabállyal rögtön feledtetni, ráadásul egyes területeken a dolgok természetéből adódóan idő kell ahhoz, hogy bizonyítani lehessen a vállalások gyakorlati megvalósulását is. Közben viszont a jogállamisági rendelet záros határidejű eljárás, legkésőbb decemberben le kell zárnulnia valamilyen döntéssel. Ebből a kettős szorításból adódik az a forgatókönyv, ami a fenti bizottsági határozat feltételességében is benne van, miszerint ha a november 19-i határidő után sorra kerülő tanácsi döntéskor még nincs elfogadva a három szóban forgó Operatív Program és a magyar vállalások teljesítésével, gyakorlati megvalósításával kapcsolatban még vannak kérdőjelek, akkor a Tanácsnak egy, vagy kettő, vagy mindhárom Operatív Program elfogadásának blokkolásáról kell döntést hoznia az akkor érzékelt költségvetési kockázat mértékére tekintettel. Nyilván ennél a forgatókönyvnél a Bizottsághoz menetközben beérkező magyar kormányzati vállalások értékelése fontos, mert azok alapján közben utasítást adhat a Bizottság a saját különböző egységeinek, hogy kezdjék el a három Operatív Program elfogadását. Így mire a jogállamisági eljárás szankciós döntéséig elérnek a folyamatok, addigra már a programok státusza alapján tudná meghozni a Tanács a végső, az arányosságot is szem előtt tartó döntését.

A fentiekre mind tekintettel kell lennie a Bizottságnak és a Tanácsnak akkor, amikor majd az elé kerülő magyar helyreállítási program jóváhagyását is kell mérlegelnie, várhatóan szintén november-december fordulója környékén.

A fenti mindkét forgatókönyv azt üzeni, hogy egyrészt november 19-ig nagyon erős lesz a kontroll a Bizottság és a Tanács felől a magyar kormányon, hogy a bevállalt intézkedéseket maradéktalanul hajtsa is végre, különben a felfüggesztés aránya is ehhez igazodik.

Másrészt az is jól látszik, hogy ezt követően is erős, ráadásul időbeli korlát nélkül kontrollt kap Brüsszel a magyarországi EU-pénzek elosztási gyakorlata felett, hiszen a magyar kormánynak háromhavonta be kell számolnia a fejleményekről, illetve ha a Bizottság a vállalások terén később romlást tapasztal, akkor bármikor újrakezdheti az eljárást.

Harmadrészt az is jól látszik a fentiekből, hogy érdemi új EU-s pénz folyósítására még legalább jövő tavaszig várhatunk, mert a felzárkóztatási programok a minimális előfinanszírozást leszámítva utófinanszírozásúak, a helyreállítási program támogatási lába pedig csak utófinanszírozású. Így tehát az energiaválság itthoni komoly (költségvetési) kihívásait is mind érdemi új uniós pénzbeáramlás nélkül kell menedzselnie a kormánynak.

