Brüsszel kijátszotta volna a magyar kormány vétóját, a kabinet így belemegy Ukrajna támogatásába

Az Európai Békekeret (EPF) egy 2021 márciusában létrehozott EU-s alap, amelynek célja a konfliktusmegelőző képesség erősítése és a nemzetközi biztonság fokozása. A 2021-2027 közötti időszakra mintegy 5,7 milliárd euróra tervezték, de a pénzek nagy része már Ukrajna katonai támogatásának részleges kompenzálására van lefoglalva.

