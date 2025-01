Elengedte vétóját a magyar kormány, megszavazták az EU-s szankciókat

Az Európai Tanács oldalára felkerült határozat szerint a magyar kormány bár az utolsó pillanatig fenntartotta vétófenyegetését az orosz szankciók meghosszabbításánál, végül megszavazták azokat Brüsszelben.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök már pénteken kilátásba helyezte, hogy Magyarország megvétózza az Oroszország elleni szankciók meghosszabbítását, ami komoly feszültséget keltett Brüsszelben. A magyar kormány az energiaellátás biztonságára és az ukrajnai gáztranzit leállására hivatkozott, miközben az Európai Bizottság már kész tervvel állt elő, hogy egy látszatintézkedéssel feloldja a budapesti blokkolást.

Ez valószínűleg elégséges lehetett: a Telex szúrta ki, hogy az Európai Tanács oldalára már felkerült a hivatalos döntés, mely szerint

a tagállamok egyhangúlag megállapodtak a szankciók meghosszabbításáról.

Ahogy arról írtunk – valamint a Politico is hasonlókról számolt be – az EU diplomatái végül egy látszatmegoldással igyekeztek kezelni a helyzetet: a szankciók szövegébe beemeltek egy már korábban elfogadott nyilatkozatot, amely az energiaellátás biztosításáról szól. A lépés valójában Robert Fico szlovák miniszterelnök korábbi tárgyalásainak eredményeként eldöntött tény volt:

Brüsszel ígéretet tett egy monitoring testület felállítására és a térség energiabiztonságának garantálására.

Eközben alternatív megoldások is felmerültek: Ukrajna azeri gáz Magyarországra és Szlovákiába irányítását javasolta, feltéve, hogy ebből a Kreml nem profitál. Törökország is jelezte, hogy kész tranzitországként fellépni. A Portfolio-nak nyilatkozó diplomaták szerint a kompromisszumos szöveg lényegében csak egy formális változtatás, és nem valós engedmény. Az EU várhatóan megoldja a helyzetet, akár Orbán szándékai ellenére is, szükség esetén jogi kiskapukat is kihasználva.

Szijjártó Péter magyar külügyminiszter már a találkozó előtt utalt arra, hogy feloldódhat a magyar blokkolás. A Facebook-oldalán azt írta, hogy mivel Ukrajna az első napirendi pont, hamarosan kiderül, kap-e a kormány a Bizottságtól bármilyen garanciát arra, hogy „nem kell újabb ukrán lépésekből fakadó, energiaellátásunkat veszélyeztető problémákkal szembenéznünk.”

