Brüsszel lesújtó jelentést adott ki Magyarországról: egyhamar felesleges az uniós pénzeket várni

Az Európai Bizottság legfrissebb jelentése alapján egyhamar nem várható, hogy kiszabadulnának a zárolt uniós források. A dokumentum szerint Magyarországon továbbra is rendszerszintű problémák jellemzik a bírói függetlenséget, a korrupció elleni fellépést, a médiapluralizmust, a jogalkotás átláthatóságát és a civil társadalom működését. A legfőbb ügyészi poszt politizáltsága, a kampányfinanszírozás korlátainak eltörlése, valamint a Szuverenitásvédelmi Hivatal civil szervezetekkel szembeni fellépése is komoly aggodalmat keltett az Európai Bizottságban annak legfrissebb jelentése szerint. A dokumentum kiemeli, hogy a magas szintű korrupciós ügyekben továbbra is hiányoznak az érdemi ítéletek, miközben a közbeszerzések terén is jelentős a versenyhiány. A közmédia függetlensége nem javult, a kormány gyakran alkalmazza indokolatlanul a rendkívüli jogrendet, és több 2024-es uniós ajánlást sem hajtott végre.