Kizárnák Izráelt az EU-s kutatási forrásokból

Az Európai Bizottság korlátozná Izrael hozzáférését az unió kutatás-fejlesztésre fókuszáló programjához, amelyből eddig innovatív vállalkozásokat finanszírozhatott a zsidó állam. Az EU már egy ideje lebegteti, hogy felbontja a Jeruzsálemmel kötött együttműködését, de ez lenne az első konkrét lépés az ügyben, amihez a tagállami kormányokat tömörítő Európai Tanács jóváhagyására is szükség van. A Bizottság ezzel párhuzamosan a Hamasz terrorszervezettel nem együttműködő, egyéb palesztin szereplőket támogat a kétállami megoldás elősegítésére.

A hétfőn benyújtott javaslat szerint Izrael nem vehetne részt az Európai Innovációs Tanács (EIC) 10,1 milliárd eurós programjában. Az EIC a jelenlegi hétéves ciklusban 93 milliárdos Horizon Europe részét képezi, amely 2028-tól jóval jelentősebb szerepet kaphat. Ezen belül

a felfüggesztés kifejezetten az innovatív vállalkozások felpörgetését célzó Accelerator programot zárná el a helyi vállalkozóktól.

Az így elérhető támogatásoknak az lenne a lényege, hogy valóban formabontó, akár új piacokat is megnyitó startupokban szerezzen részesedést az EU, amelyek idővel akár a felskálázódást is vállalják. Mivel ebbe beleférnek a kettős felhasználású - tehát a civil mellett katonai felhasználásra is alkalmas - fejlesztések is, könnyen lehet, hogy ezek izraeli túlreprezentáltsága miatt vette pont ezt célkeresztbe a Bizottság.

Emellett persze az is közrejátszhat a döntésben, hogy a kizáráshoz csak minősített többséget kell elérni az Európai Tanácsban. Ez azt jelenti, hogy a 27 tagállamból 15-nek kell támogatnia az indítványt, úgy, hogy az általuk reprezentált népesség 65 százaléka legyen az európai népességnek.

Ez most elképzelhetőnek tűnik, mivel bár Magyarországhoz hasonlóan több kisebb állam is ellenzi az Izrael elleni lépések bevezetését, Olaszország mellett mostanában a német kancellár, Friedrich Merz is arra utalt, hogy szükség lehet konkrét intézkedéseket tenni a gázai konfliktus és az azzal járó emberáldozatok számának enyhítésére.

A javaslatot Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője jegyzi és még egy júniusi megállapítás alapján terjesztette fel, amely arra jutott, hogy Izrael megszegte az EU-val érvénybe lépő kétoldalú megállapodásban foglalt emberi jogi kötelezettségeit.

Erre válaszul hétfőn az izraeli Külügyminisztérium közösségi médiában reagált, azzal, hogy ez a lépés "téves, sajnálatos és indokolatlan" hozzátéve, hogy az EU

ezzel csak a Hamászt erősíti, és ezáltal aláássa a tűzszünet elérésének esélyeit.

Eközben az Bizottság földközi tengeri régiókért felelős biztosa, Dubravka Šuica az Arab ligával vett részt közös egyeztetésen, amelyen a kétállami megoldás fontosságát hangsúlyozták, és kiemelte, hogy ennek érdekében legfontosabb a Palesztín Hatóság - tehát a Hamasz ciszjordániára korlátozódó ellenpontjának - anyagi támogatása.

Ennek mentén a biztos egy 1,6 milliárd eurós csomagot fogadott el, amelyből 202 millió eurót, már júniusban folyósítottak a helyi élelmiszerellátás, kórházak, fizetések és strukturális reformok támogatására. Emellett az Európai Beruházási Bank is elfogadott egy 400 millió eurós kölcsönt, amelyből palesztin innovátorok és vállalkozók részesülhetnek, de Šuica szerint ennél többre lesz szükség, és hozzátette, hogy

az EU nyitott lesz részt venni a Gázai térség újjáépítésében is.

