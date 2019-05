Legalább 400 milliárdos bírság nézhet ki az EU-pénzeknél Magyarországnak!

Ha viszont kiderül az audit vizsgálatok összesítése alapján, hogy a magyar projektszámlák esetén 10% feletti a kalkulálható átlagos hibaarány, akkor a Bizottság pénzügyi érdekei sérülnének (kevesebb pénzt tart vissza, mint amennyi indokolt), így az általa feltárt hibák kijavításáig (a közbeszerzési felügyeleti rendszer módosításáig és a problémás számlák brüsszeli elszámolásból való kivételéig, várhatóan több hónapig) teljes felfüggesztést szabhat ki Brüsszel csaknem az összes Operatív Program esetében.

Amint május eleji elemzésünkben rámutattunk: továbbra is óvatosnak tűnnek a magyar hatóságok az új pályázati döntések meghozatalával és a kifizetések kiutalásával, amely mögöttAmint megírtuk:(Brüsszel korábban rendszerszintű hibákat állapított meg), és két Operatív Programnál, a környezetvédelmi és energiahatékonysági fejlesztéseknél (KEHOP), illetve a terület- és településfejlesztési programnál (TOP)az éves pénzügyi záráshoz kapcsolódó óvatossági okokból.Mivel rendszerszintű hibákat azonosított az Európai Bizottság a magyarországi közbeszerzés-ellenőrzés területén és a 2014-2018 közötti uniós pályázati közbeszerzéseknél bő 4000 milliárd forintos tételről van szó, ígyA cikk szerint azonban a Bizottság ennyivel valószínűleg nem éri be és a problémásnak ítélt közbeszerzéseknél inkább 25%-os, vagy magasabb korrekciót kérne, ami már 1000 milliárd forintos méretű büntetést jelentene.Lényeges megjegyzése a cikknek az is, hogy, de ezt eddig nem tette, mivel inkább a szabályos működés ösztönzése, kikényszerítése volna a cél.A Portfolio információi szerint egyébkéntMert ha igen, akkor a vizsgált projektekkel kapcsolatos Operatív Programokban (szinte az összeset érinti) a szabályok alapján, hiszen a Bizottság az időközi kifizetéseknél a benyújtott számláknak csak a 10%-át tartja vissza az éves zárásig a pénzügyi érdekeinek védelme érdekében.. Egyszerűbb belemenni a 10%-os átalánybüntetésbe, mint egyesével végignézni minden számlát és ha esetleg kiderül, hogy a tényleges hibaarány magasabb, akkor még nagyobb lenne a pénzügyi veszteség a magyar hatóságoknak. A 10%-os átalánnyal egyébként az is elintézhető lenne, hogy Brüsszelből továbbra is jöhessenek az átutalások. A kialkudott pénzügyi büntetést (az itthon már kifizetett, de Brüsszeltől már nem várható támogatásokat) pedig az elgondolás szerint "benyeli" magyar a magyar költségvetés, azaz az adófizetők tábora.