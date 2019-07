Újabb tízmilliárdos energiahatékonysági EU-pénz jön az egyházaknak

A felhívás az államilag elismert egyházi intézmények kizárólagos tulajdonában álló, vagy ezen intézmények által bérelt, illetve vagyonkezelt épületek energiahatékonysági felújítását szolgálja.

A felhívás feltételeinek megfelelő projekteket 50 millió Ft - 225 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesítik a rendelkezésre álló forrás erejéig.

A felhívás "kiemelt célkitűzése - összhangban a hazai és EU stratégiával - ösztönözni az energiahatékonysági fejlesztések megvalósítását és elősegíteni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését. Az energetikai hatékonyság fokozásának és az energiatakarékosságnak a szükségességét alátámasztja, hogy a statisztikai adatok szerint a hazai energiaigényesség egységnyi GDP előállítására vetítve valuta-paritáson mérve több mint háromszor, vásárlóerő-paritáson mérve pedig mintegy másfélszer magasabb, mint a fejlett EU tagállamokban. Jelen konstrukció hozzájárul az épületek energiahatékonyságának javítására és megújuló energiafelhasználás fokozására irányuló beruházások megvalósításához."

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 10 milliárd Ft. Jelen felhívás forrását a Kohéziós Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 44-200 db.

Önállóan támogatható tevékenységek: I. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 5. sz. mellékletének 1. táblázatában felsorolt épülethatároló szerkezetek fejlesztésével. II. Intézmények fűtési, hűtési, szellőztetési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése. Fontos, hogy a II. pontban foglalt tevékenység csak akkor támogatható önállóan, amennyiben a fejlesztés tárgyát képező épület a fejlesztés előtti állapotban megfelel a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 5. sz. melléklet I. pontban foglaltaknak.

Fontos tudni, hogy a KEOP - 7.13.0/15 (Egyházi épületek 2014-2020 időszakban megvalósuló energiahatékonysági fejlesztéseinek előkészítése) és a KEOP - 7.9.0/12 konstrukció (Stratégiai tervezés és projekt előkészítés a 2014-2020 tervezési időszakra) keretében támogatott és elszámolt projekt-előkészítési tevékenységek nem támogathatók.

Támogatási kérelmet nyújthat be: közfeladatot ellátó bevett egyház, vagy annak közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személye (Támogatást igénylők gazdálkodási forma kódja (GFO): 551; 552; 555.)

A támogatási kérelmek elektronikus benyújtására várhatóan 2019. október 1-től legkésőbb 2020. január 31-ig lesz lehetőség szakaszos beadás keretében.

A hivatalos uniós pályázati oldalon hétfőn megjelent közlemény szerint elindult a "Pályázatos épületenergetikai felhívás egyházak számára" című, KEHOP-5.2.13 kódszámú felhívás tervezetének társadalmi egyeztetése és az ehhez kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2019. augusztus 1-jéig várják a kiírók a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

Napelemet szerelnek a Zalasolar Kft. szakemberei a nagykanizsai református templom parókiája tetőszerkezetére 2019. március 4-én. A 12,6 kilowattos teljesítményű rendszer teljes mértékben fedezni fogja a templom és a parókia áramszükségletét. MTI/Varga György

Három hasonló pályázat volt már

A legnagyobb ezek közül az "Épületenergetikai korszerűsítés a Betegápoló Irgalmasrend Budai Irgalmasrendi Kórházban" című budapesti projektre 1,96 milliárd forintnyi forrást hagytak jóvá 2015. decemberében.

A második legnagyobb támogatás az "Épületenergetikai korszerűsítés a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ - Honvédkórházban" című projektre ment el 887 millió forint összegben.

A harmadik legnagyobb összegű projekt, kerek félmilliárd forintos támogatással az "Épületenergetikai korszerűsítés a Magyarországi Református Egyház BETHESDA Gyermekkórházban" című projekt.

A negyedik legnagyobb támogatást az "Épületenergetikai korszerűsítés a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Szeretetkórházban" című projekt kapta 278 millió forinttal.

Az ötödik legnagyobb "Épületenergetikai korszerűsítés a Szent Ferenc Kórházban" című projekt 247 millió forinttal.

"Győri Egyházmegye épületeinek energetikai felújítása",

"Soli Deo Gloria Konzorcium épületeinek energetikai felújítása",

"Energetikai korszerűsítés megvalósítása a Tiszáninneni Református Egyházkerület által fenntartott oktatási és szociális intézményeiben",

"Bács-Kiskunsági és Délpesti Református Egyházmegyék konzorciumi épületeinek energetikai felújítása".

Amint fentebb jeleztük már: a KEOP - 7.13.0/15 kódszámmal volt már egy "Egyházi épületek 2014-2020 időszakban megvalósuló energiahatékonysági fejlesztéseinek előkészítése" címűEzen túl tényleges energiahatékonysági, illetve megújuló energiás egyházi pályázat a KEHOP-ban eddig kettő volt a 2014-2020-as uniós ciklusban, amelyek részleteit az alábbiakban gyűjtöttük össze. (Természetesen ezeken felül a GINOP-ban és a TOP-ban is voltak olyan kiírások, amelyek keretében lehetett akár egyházi fenntartású ingatlanra is energiahatékonysági projektre pályázni.)A 2015-ös kiírású, "Egyházi fenntartású kórházak, valamint a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ épületenergetikai fejlesztése" című, KEHOP-5.2.1 - 15 kódszámú pályázaton, amelyet már csaknem teljes egészében ki is fizettek a támogatási adatbázis szerint. A 2016. szeptemberében meghirdetett, most 13 milliárd forintos keretösszegű "Egyházak épületenergetikai fejlesztései megújuló energiaforrás hasznosításának lehetőségével" című, KEHOP-5.2.3-16 kódszámú pályázatra 88 támogatási igényt nyújtottak be 15,7 milliárd forintos keretösszeggel, amelyek közül támogatott projektkereső adatbázisban 71 projekt szerepel.