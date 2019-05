Családi öntözőrendszert adtak át EU-s pénzből Somodoron

Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium államtitkára a "Megújuló vízgazdálkodás, megújuló mezőgazdaság" címmel tartott előadásában hangsúlyozta: a klímaváltozás kihívására adandó válaszok új mezőgazdasági technológiák alkalmazását igényli, ilyen például az öntözés is. A kormány ezt felismerve támogatja az öntözőrendszerek telepítését és az ehhez kapcsolódó víznyerőhelyek kiépítését. Emellett a megváltozott klimatikus viszonyok között szükség van arra, hogy a magyar vízgazdálkodás gondolkodásmódja megváltozzon - mondta. Ma a vízelvezetés helyett a víz megtartására kell törekedni, a víz a mezőgazdasági öntözés célját kell szolgálja.Az államtitkár kiemelte: a következő tíz évben összesen 170 milliárd forint fejlesztési forrást biztosít a kormány az öntözéshez kapcsolódó állami főművek fejlesztésére és 35 milliárd forintot az öntözéssel kapcsolatos infrastruktúra finanszírozására. Továbbá intenzív kormányzati munka zajlik a vízjogi engedélyezés jelentős egyszerűsítése érdekében. Az aszályhelyzet enyhítésére a kormányzat az idei évtől meghosszabbítja a mezőgazdasági vízhasznosítási idényt, amelyben a gazdák kedvezményesen juthatnak öntözővízhez. Mostantól március 1-jétől október 31-ig tart az öntözési idény, igazodva a klímaváltozáshoz és a gazdálkodók igényeihez.Feldman Zsolt arról is beszélt, hogy a magyar mezőgazdaság szereplői jelentős lépéseket tettek azért, hogy az unióban megőrizzék versenyképességüket. Míg 2010-ben az Európai Unió régi tagállamaihoz képest a hazai mezőgazdaság termelékenysége 36 százalék volt, addig ez a szám 2018-ra 49 százalékra emelkedett. Az államtitkár kitért arra is, hogy tavaly 350 milliárdnyi mezőgazdasági beruházás valósult meg hazánkban, ez dinamikus fejlődést jelent. Mint fogalmazott, a munkaerőhiány okozta kihívásokra jó válasz a növekvő termelékenységet biztosító technológiai fejlesztések. Minél jövedelmezőbb a gazdálkodás, annál versenyképesebb fizetés biztosítható a munkavállalóknak - tette hozzá az államtitkár. Kiemelte, hogy a Somogy megyei beruházás több szempontból is példaértékű, hiszen egy olyan családi gazdaságban valósult meg, ahol a tulajdonos fia fiatal gazdaként vesz részt a munkában, így itt a generációváltás is biztosított.A hivatalos uniós pályázati oldal Támogatott projektkereső funkciója alapján a szóban forgó projektben Pongrácz Máté a VP2-4.1.4-16 - "A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése" című pályázaton nyerhetett 151 millió forintnyi uniós támogatást a 250 millió forintos fejlesztésre: a Somodor tározós öntözés kialakítására.