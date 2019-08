Elkészült a fertőendrédi polgármesteri hivatal és óvoda energetikai felújítása

A projekt célja az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, valamint hőveszteségeinek csökkentése volt, ennek érdekében a pályázat keretében az épületek valamennyi homlokzatának hőszigetelése, a lábazatok hőszigetelése, padlásfödémek szigetelése, külső nyílászárók cseréje és projektarányos akadálymentesítés valósult meg. Továbbá a Polgármesteri Hivatal épületére napelemes-rendszer került kiépítésre.

A fejlesztés során a Polgármesteri Hivatal és az Ikva-Gyöngye Óvoda épülete került korszerűsítésre.annak érdekében, hogy a fejlesztés teljes mértékben a mai kornak megfelelő legyen, ezért Fertőendréd Község Önkormányzata az épületek fenntartását költséghatékonyabban tudja majd biztosítani. A kivitelezés befejeződött, így mostantól az európai uniós támogatásnak köszönhetően környezetbarát és gazdaságosan üzemeltethető intézményekkel gazdagodott a Község.

Az uniós támogatásból finanszírozott korszerűsítésnek köszönhetően a létesítmények energetikai szempontú korszerűsítése az üzemeltetési, fenntartási költségek csökkenését fogja eredményezni, amely nemcsak a pályázónak jelent költségmegtakarítást, de a lecsökkenő energiahordozó felhasználás környezetvédelmi szempontból is előnyös.A munkálatok végeztével Fertőendréd Községnek két új olyan intézményi épülete lett, amely megfelel a mai energetikai előírásoknak és a környezetvédelmi szempontoknak. Mindez nemcsak a fenntartási költségekben tükröződik majd, hanem sokkal komfortosabb környezetet is biztosít a dolgozók és a gyermekek számára, továbbá a megújult homlokzatok a városképet is javítják.