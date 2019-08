Elkészült Szilsárkány új orvosi rendelője

Szilsárkány Község korábbi orvosi rendelőjének épülete olyan rossz állapotban volt, hogy alig volt alkalmas a közszolgáltatási funkció ellátására, ezért szükségessé vált egy új orvosi rendelő felépítése, így a 18,99 millió forintos európai uniós beruházásnak köszönhetően került megépítésre az új orvosi rendelő. Az új épületben 2 db rendelőhelyiség és 12 db egyéb helyiség kialakítása valósult meg. Az épületben orvosi rendelő, és védőnői vizsgáló lett kialakítva hozzájuk külön-külön váróteremmel. A dolgozók részére személyzeti öltöző illetve elkülönített WC is kialakításra került.

A beruházásnak köszönhetően az új rendelőben a gyermek és felnőtt egészségügyi ellátás komfortos körülmények között tud majd működni. Az épület akadálymentesítése révén a község biztosítani tudja a fogyatékkal élő lakosoknak is az esélyegyenlőséget az egészségügyi ellátás igénybevételére.Az uniós támogatásból finanszírozott orvosi rendelő az Önkormányzat udvarán épült meg, így megközelítése gyalogosan, kerékpárral, illetve autóval is lehetséges. A korszerűsítés a betegek elégedettségének növelését, esélyegyenlőség érvényesülését, és a fenntartható fejlődést szolgálja. A fejlesztésnek köszönhetően hosszú távon javulnak az egészségügyi mutatók is, mely kihat az életminőség javulására, amely a népességmegtartás egyik alappillére.