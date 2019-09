Felrobbanhatnak az üzemanyagárak a kutakon

Bosnyák Zsolt Cikk mentése Megosztás

A hétvégi dróntámadások miatt hétfőn évtizedek óta nem látott mértékben emelkedett a kőolaj ára, ami nyilván hatással lesz a hazai üzemanyagárak alakulására is. Szakértők szerint akár 15-20 forinttal is emelkedhet a benzin és a gázolaj ára, azonban valószínű, hogy nem egyszerre, hanem fokozatosan épülhet be az árakba az olajárak emelkedése, ráadásul vélhetően rendkívül volatilis lesz az olajár alakulása, a végső hatás attól is függ, merre indul az olajár a következő napokban.