Magyar sikercégek vallanak a titokról

Szeptember első napjaiban jelentette be a Hiventures, hogy új tőkealapot indít a cég 31 milliárd forint értékben, a kkv-kat célozva. A piacon ilyen finanszírozási forma még nem létezik, Katona Bence vezérigazgató és Mikesy Álmos vezérigazgató-helyettes elmondása szerint a program akár 100 milliárd forintos forrást is megmozgathat a hazai cégek számára. A Hiventures vezetőivel készített interjúból a KKVPRO finanszírozási programok több részlete is ismertté vált,

az érdeklődő magyar vállalatvezetők, cégtulajdonosok pedig néhány héten belül még több információhoz, személyre szabott segítséghez juthatnak.

Október 17-én rendezzük meg ugyanis a Hiventures - Portfolio KKV Tőkefinanszírozás 2019 című konferenciát, melynek programját a kkv-k előtt álló legfontosabb kihívásokra fűztük fel:

Kritikus ponthoz értek a magyar tulajdonú vállalkozások - Generációváltás a gyakorlatban.

Fúzió, felvásárlás, cégeladás - A piaci konszolidáció közelről.

KKV-k, irány a külföld! - Terjeszkedés, külföldi befektetések ösztönzése.

A fenti kihívásokkal küzdő hazai cégek a legjobb helyről kaphatnak segítséget a rendezvényen, ugyanis minden egyes szekcióban sikeresen működő magyar vállalatvezetők és tulajdonosok szólalnak meg, mutatják be, hogy ők hogyan vették az akadályokat. Emellett természetesen a résztvevő tanácsadóknak köszönhetően személyre szabott segítséghez juthatnak a kkv-k, és mindent megtudhatnak a Hiventures új tőkealapjáról a 4. szekció kerekasztal workshopjának köszönhetően.

