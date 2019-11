Sosem látott újításokat hozhat a csataterekre a gigantikus amerikai fegyverprogram

Huszák Dániel Cikk mentése Megosztás

Vadi új kézifegyverek beszerzésébe kezdett az Egyesült Államok hadserege: már ki is választották azt a három vállalatot, amely a jövő gépkarabélyainak és géppuskáinak beszállításáért száll majd egymással ringbe. Az M4-es gépkarabélyok és M249-es géppuskák utódjának szánt kézifegyverek több szempontból is szakítanak elődjeik „vérvonalával:” 5,56 milliméteres lőszer helyett jóval nagyobb rombolóerejű 6,8 milliméteres lőszert használnak majd és fel lesznek szerelve intelligens, számítógépes tűzvezérlő rendszerrel is, amely a pontos találat leadásában segíti majd a katonákat. Az a cég, amely győztesként száll ki a beszerzésért vívott harcból, nagyot szakíthat, hiszen 250 ezer darab fegyvert és 150 millió darab lőszert szeretne venni az amerikai hadsereg.