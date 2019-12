Jöhetnek a világsztárok Budapestre: hogy alakítja át az új Puskás a koncertpiacot?

Gosztola Judit Veres Dóra Szekeres Máté Cikk mentése Megosztás

Alaposan felforgatja a hazai koncertpiacot a november 15-én átadott Puskás Aréna. Már az is kiderült, ki lesz az első sztárfellépő: július 24-én az Aerosmith áll színpadra. A Portfolio Longformban annak jártunk utána, vajon az új stadion lehetővé teszi-e, hogy olyan világsztárok is Magyarországra jöjjenek, akik eddig megálltak valamelyik szomszédos országban, hogy nehezebb lesz-e most a Szigetnek a nagy előadók bookingolása, és elesik-e a visszatérő, több telt házas koncerteket adó művészektől a Papp László Budapest Sportaréna.