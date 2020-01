Egyetlen húzással blockchainre vált egy pici ország teljes pénzügyi rendszere

Egy ázsiai léptékben kicsi, nem túl régi és nem túl fejlett pénzügyi kultúrával, de progresszív szabályozókkal rendelkező országban, Kambodzsában épp most vezetnek be egy blockchain technológiával működő fizetési rendszert, amely az országban már a 2016-ban elindított azonnali fizetési rendszert egészít ki. A magas készpénzhasználattal és a bankkapcsolattal nem rendelkezők magas arányával küzdő ország egy hatalmas ugrással igyekszik ledolgozni lemaradását. Minderről a kambodzsai jegybank alelnökével és főigazgatójával, Serey Cheával beszélgettünk, aki az MNB Lámfalussy-konferenciájára látogatott el Magyarországra.

Kambodzsában magas a készpénzhasználat aránya egy nemrégiben megjelent tanulmány szerint, amely rámutat, ez elsősorban annak a következménye, hogy sokan nem rendelkeznek bankkapcsolattal az országban. Milyen kezdeményezések, programok segíthetnek ezt a réteget bevonni a pénzügyi világba?

A készpénz valóban még mindig fontos szerepet játszik Kambodzsa gazdaságában, ugyanakkor az utóbbi években egyre több digitális tranzakciót látunk. A mobilfizetési tranzakciók népszerű alternatívává váltak a fizetési helyzetekben, a fiatalabbak körében ezek egyre nagyobb teret nyernek. Ez a lazább szabályozásnak, a magas mobiltelefon penetrációnak (20 millió mobiltelefon-előfizetés jut 16 millió állampolgárra), valamint az adatok széleskörű és egyszerű hozzáférhetőségének köszönhető. Mindezen túl Kambodzsában több új fizetési infrastruktúrát vezetett be a központi bank 2012 óta, úgymint a Nemzeti Klíringrendszer (National Clearing System, bankközi kiegyenlítő és elszámolási rendszer), a „Fast System” nevű, bankszámlák között működő azonnali átutalási rendszer, és a „Central Shared Switch System” nevű rendszer, mely a bankkártyás rendszerek átjárhatóságát teremtette meg. A jegybank legutóbbi hasonló lépése a BAKONG nevű rendszer elindítása, amely biztosítja, hogy a fizetési szolgáltatók egyetlen platformon keresztül kapcsolódjanak a fizetési infrastruktúrához, megosztott főkönyvi technológiát (DLT) használva. 2019 júliusában, felismerve a pénzügyi inkluzivitás fontosságát a gazdaság fejlődésében és a szegénység csökkentésében, a kambodzsai királyi kormány egy új nemzeti szintű, pénzügyi inkluzivitást növelő stratégiát hozott létre az állami és piaci szereplők számára.

A kambodzsai lakossági azonnali fizetési rendszert az ön vezetésével hozták létre 2016-ban, hogyan hatott az új rendszer a tranzakciók számára, volumenére?

Az azonnali fizetési rendszert valóban 2016-ban vezettük be, a rendszer tranzakciós volumene ugyanakkor még mindig relatív alacsony, aminek több oka is van. Először is az azonnali rendszert a központi bank abból a célból hozta létre, hogy a helyi pénznemet népszerűsítse, ugyanis a gazdaság eszközeinek és forrásainak 90 százalékát ma amerikai dollárban jegyzik. Emiatt a rendszeren csak a helyi pénzben denominált tranzakciók futhatnak, ezzel kényelemsebbé téve a helyi pénzben történő fizetéseket. Az összes elektronikus fizetéshez képest az azonnali rendszerben relatíve kevés tranzakció kerül be, de a tranzakciók száma növekedést mutat. A rendszerből kizárták azokat a nem banki szereplőket, amelyek nem kezelnek betéteket, miközben az országban éppen ezek a cégek az elektronikus fizetési piac legnagyobb szereplői. A Fast rendszert úgy hozták létre, hogy erre építve a bankok ügyfélbarát és kényelmes user interface-t adhatnának például egy mobilbanki alkalmazáson keresztül, de sajnos a legtöbb rendszertag OTC-szolgáltatásként (közvetítőn keresztül – a szerk.) nyújtja az azonnali tranzakciókat, ez pedig kevésbé vonzóvá és kényelmetlenné teszi a rendszert a végfelhasználónak. Mindezen okok miatt kezdett bele a jegybank a Bakong-projektbe, ahol a központi bank maga hoz létre egy univerzális mobilfizetési applikációt minden intézmény számára, hogy ehhez integrálják a meglévő rendszereiket.

Milyen fizetési szolgáltatások működnek az azonnali rendszerre építve, ezek mennyire népszerűek? Milyen fizetési helyzetekben lehet hasznos a rendszer?

Ez a rendszer csak a rendszertagoknál vezetett bankszámlák közötti azonnali átutalást tesz lehetővé, nem épül rá más fizetési szolgáltatás. Mivel csak betétet kezelő intézmények a tagjai, az is kihívást jelent a rendszer elterjedésében, hogy kevesen rendelkeznek bankszámlával az országban a teljes népességhez képest.

A bankkártyás fizetések mennyire terjedtek el az országban?

Kambodzsában a kártyás fizetések népszerűsége az évtized elejétől kezdve folyamatosan növekszik, jelenleg 36 pénzintézet ad bankkártyát ügyfeleinek. A 8 millió felnőtt korú lakosra összesen 5 millió bankkártya (hitel- és betéti kártya, prepaid kártya) jut, a POS-terminálok és ATM-ek száma összesen 30 ezerre tehető. 2019-ben a bankkártyás tranzakciók száma 66,5 millió volt, a kártyás fizetések értéke a GDP 35 százalékára rúgott. A CSS nevű rendszert 2017-ben vezették be az országban, mely a kártyás fizetési rendszerek országon belüli és kívüli átjárhatóságát teremtette meg. Jelenleg az országban a teljes kártyaportfólió EMV-chipesítése zajlik, ennek befejezése néhány éven belül várható. A fejlődés ellenére kihívást jelent a kártyás fizetésekkel szembeni általános bizalmatlanság és hogy a kereskedők különdíjakat fizettetnek ezért az ügyfelekkel.

A jegybank egy újgenerációs, blockchain technológiával működő fizetési platformot épít. Hogy működik ez, milyen területeken lesz hasznos?

A már korábban említett Bakong rendszer a jelenleg használatban lévő fizetési infrastruktúrák közötti egyplatformos átjárást és összeköttetést biztosítja a fizetési piac szereplőinek, növeli a hatékonyságukat (alacsonyabb díjak mellett gyorsabb tranzakciók, biztonságosabban), és a pénzügyi inkluzivitást is támogathatja. Sikeres teszteket követően a Hyperledger Iroha rendszert választotta ki és fejlesztette tovább a Suramitsu japán cég és a Kambodzsai Központi Bank. 2019 júliusa óta hat hónapos pilot program vette kezdetét. Alapvetően három fontos szempontot vettek figyelembe, amely miatt megosztott főkönyvi technológiát (DLT) használnak: egyrészt az azonnali rendszerrel szemben, ahol a bankokra bízták egy ügyfélbarát és kényelmes interface kidolgozását, itt a központi bank vállalta fel a szerepet, hogy egy univerzális mobilfizetési alkalmazást hozzanak létre, amelyhez minden bank a saját rendszerét integrálja. Ez csökkenti a kisebb, vidéki területeken aktív szereplők költségét, és ezáltal a bankkapcsolattal nem rendelkezőknek is új lehetőségeket teremt. Másrészt míg az azonnali rendszerhez csak betétet is kezelő intézetek csatlakozhatnak, addig a Bakong minden fizetési szolgáltató előtt nyitva áll. Habár az azonnali rendszerben az ügyfelek oldalán azonnal megjelenik a küldött összeg, a háttérben a bankközi elszámolás valójában naponta csak kétszer történik meg. Ezért a bankközi hitel- és likviditási kockázatok kezelésére szabályozásokat vezettek be. A blockchain technológia két fél közötti (P2P) működése miatt a Bakong esetében bakközi kiegyenlítésre már nincs szükség. Az ügyfelek úgy küldhetnek pénzt valós időben, hogy a tranzakciónak nem kell egy központi rendszeren átfutnia. Harmadrészt mindeddig a blockchain technológia bizonyult messze a legbiztonságosabbnak kibervédelmi szempontból is. Ha minden jól megy, még 2020 első negyedévében hivatalosan is elindul a Bakong rendszer.

Mit gondol a digitális jegybankpénz ötletéről? Hogyan befolyásolhatja ez a bankrendszer és a pénzforgalom jövőjét?

A Bakong rendszer a technológiai különlegességei miatt már tükrözi a digitális jegybankpénz egyes tulajdonságait. A digitális jegybankpénzek bevezetése kézenfekvő, amennyiben az általuk okozott problémákat is megfelelően kezelik. Jelen tudásunk szerint a pénzintézetek kritikus szerepet játszanak a monetáris politika transzmissziós mechanizmusában. Ha a digitális jegybankpénzt úgy vezetik be, hogy az a bankszektor szerepét minimálisra csökkenti, akkor a monetáris politika transzmissziós mechanizmusát újra át kell tekinteni. Ez véleményem szerint a vita legkényesebb pontja. Kambodzsában a Bankong háttérrendszerén alapul a fizetési rendszer, de a bankok továbbra is fontos szerepet töltenek be a pénzforgalomban. Az egyik oka, hogy Kambodzsa erre az egyelőre feltérképezetlen területre ugrik, hogy rendkívül nagy szükségünk van a jelenlegi problémák megoldására, a technológia melletti döntésünk, hogy miképpen tudjuk ezeket a problémákat megoldani, csak másodlagos ebben. Egyelőre még túl korai lenne a Bakong projekt sikerességét megítélni, hiszen a program még pilot fázisban tart.

Önt személyes kapcsolat is fűzi Magyarországhoz, megosztaná velünk, mit gondol az országról, hogy látja az ország helyzetét?

Magyarország különleges helyet foglal el a szívemben, mindig szeretettel térek ide vissza. Közel 30 évvel ezelőtt jártam először Budapesten, a testvérem itt élt a családjával. Sajnos a testvérem 20 évvel ezelőtt itt hunyt el egy autóbalesetben, de mivel szervdonor volt, mindig úgy sétálok Budapest utcáin, hogy gondolatban őt keresem az itt élőkben. Magyarország és Kambodzsa hasonló sorsot tudhat magáénak, mindkét ország szocialista rendszerben működött egészen a kilencvenes évekig, amikor megkezdődött az átmenet a piacgazdaságba. Ma mindkét ország a világ legnagyobb gazdasági blokkjaiba tartozik, Magyarország az EU-hoz, míg Kambodzsa a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségéhez (ASEAN) tartozik, ezért szerintem sokat tanulhatunk egymástól.

Magyarország kitűnő pozícióban van ahhoz, hogy a szabadkereskedelem előnyeit learassa a fiatal munkaerőbázisával. Az ipari forradalomhoz későn csatlakozóként egyetlen ugrással áthidalhatja a negyedik ipari forradalom korai fejlődési szakaszait. Azért is kötődöm a mai napig az országhoz, mert a sógornőm és az unokaöcsém itt élnek. Jó látni azt is, hogy Magyarország elkezdett keleti irányba is nyitni (valószínűleg ezért is hívott meg az MNB a magas presztízsű Lámfalussy Konferenciájára előadást tartani). Ázsia ma tagadhatatlanul a világ egyik gazdasági középpontja rengeteg gazdasági indikátor alapján, így ezt helyes lépésnek találom.