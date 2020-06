Videó: már készül a szemüveg, ami felismeri az arcot, és kiírja a nevet és a beosztást

Az IT már annyira a mindennapjaink része, hogy sokszor fel sem tűnik, mennyire meghatározza a digitalizáció azt, ahogy fogyasztunk, ahogy dolgozunk. A legújabb technológiák egyre könnyebben érhetőek el Magyarországon is, és annak sincs nehéz dolga, aki üzletet, befektetést keres ezen a piacon.

Június 9-én a Gloster Infokommunikációs Nyrt. részvényeivel indult meg a kereskedés a közép- és nagyvállalatok tőzsdei megjelenését biztosító BÉT Xtend piacon. Az informatikai vállalat a tőzsdére lépést megelőzően részt vett a Budapesti Értéktőzsde ELITE Programjában, illetve sikeresen pályázott támogatásért a tőzsdei megjelenés megvalósításához a BÉT Mentor Program keretében.

Szekeres Viktor, a a Gloster igazgatóságának elnöke a Portfolio-nak most arról beszélt, hogy a befektetők jól reagáltak a cég tőzsdei megjelenésére, a Xtend kategória második legnagyobb kapitalizációjú kibocsátói lettek, az elmúlt hetekben 8 ezer részvény cserélt gazdát, az összforgalom meghaladta a 20 millió forintot.

A szakember szerint az, aki IT-cégek részvényeibe fektet, a jövőbe fektet: az IT ma még külön iparág, de már egyre inkább a mindennapok természetes része, és rendkívül erőteljesen fejlődik a fogyasztói, kiskereskedelmi digitalizáció is. Az informatika világszerte az egyik legversenyzőbb iparág, ezért is kedvelt piaca az IT-cégeknek a tőzsde.

