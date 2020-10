Magyar kézbe kerülhet a budapesti reptér - De miért venne bárki egy járvány közepén pont repteret?

A budpesti reptér több tulajdonosnál megfordult a 15 évvel ezelőtti privatizációja óta; volt brit, német, legutóbb pedig kanadai kézben. Hamarosan pedig ha minden igaz, magyar befektetőké lehet - legalábbis már ajánlatot tett a reptérre egy konzorcium Jellinek Dániel és az Indotek Csoport vezetésével. A Budapest Airport mögött jó évek vannak, a járvány kitöréséig a forgalom és a bevételek folyamatosan növekedtek és stabilan nyereséges volt a cég. A koronavírus-válság pedig lejjebb hozta az árazási szinteket, így ideálisnak tűnik az időzítés, ha valaki repteret szándékozna venni.

Így cserélődtek a tulajdonosok a budapesti reptérnél

Azóta, hogy az állam eladta a budapesti repülőteret, több tulajdonos kezén is megfordult a cég. A Budapest Airport privatizációja 2005. decemberében zajlott le, ekkor a repülőtér 75 évre szóló üzemeltetési jogát a brit BAA International szerezte meg, több mint 460 milliárd forintért. Alig két évvel később, 2007-ben a német ingatanfejlesztő, a Hochtief vásárolta meg a budapesti repteret, aki 2013-ban adott túl rajta, a teljes reptér-portfoliójával együtt. Ekkor került jelenlegi tulajdonosához, a kifejezetten repterekre specializálódott AviAlliance többségi tulajdonába a budapesti reptér, amely a budapesti mellett az athéni, a düsseldorfi, a hamburgi és a Puerto Rico-i repteret is üzemelteti. (A magyar állam ekkorra teljesen kiszállt a Budapest Airportból, 2011-ben ugyanis eladta a maradék, 25 százalékos részesedését is.)

Már hivatalos, hogy egy többségében magyar befektetőkből álló konzorcium tárgyal most a Budapest Airport megvásárlásáról, amelynek részese többek között az egyik leggazdagabb magyar ingatlanpiaci befektető Jellinek Dániel (és a Bloomberg értesülései szerint a Mol is).

Az értesüléseket pénteken Jellinek Dániel megerősítette, elmondta, hogy „Az Indotek Csoport üzleti tárgyalásokat folytat magyar és kisebb részben amerikai befektetőkkel a Budapest Airport Zrt. konzorciumban történő potenciális megvásárlásáról.” Hozzátette azt is, hogy a cégcsoport kiemelt erőssége olyan piaci célpontok akvizíciója, majd konszolidációja és fejlesztése, amelyek gazdasági nehézségekkel küzdenek. És ez magyarázatot is adhat az érdeklődésre, hiszen az elhúzódó koronavírus-válság eredményeként a Budapest Airport lassan bele is eshet ebbe a körbe.

A Jellinek Dániel által alapított Indotek csoport 1997 óta van jelen az ingatlanfejlesztési piacon, és ma vezető szereplő a B és C kategóriás kereskedelmi ingatlanok magyarországi piacán. A mintegy 240 főt foglalkoztató cégcsoport több mint 300 ingatlan felett rendelkezik, a beépített és bérbe adható ingatlan terület nagysága összességében meghaladja az 1,3 millió négyzetmétert, amelyen több mint 2500 bérlő osztozik. Az Indotek Group több saját fejlesztésű lakóparkprojekttel jelen van a lakossági ingatlanpiacon is, a követeléskezelési piacon pedig a csoport elsődleges tevékenysége az ingatlanokkal fedezett vállalati követelések felvásárlása és az ezekkel kapcsolatos workout tevékenység.

Eddig nem mutatott semmi jel arra, hogy a tulajdonosok megválnának a budapesti reptértől, még a járvány okozta válság közepette sem, és az AviAlliance titokzatosan csak annyit reagált a felvásárlási pletykákra, hogy hisznek a befektetésük hosszú távú növekedési potenciáljában. (Az alapján, hogy az AviAlliance tulajdonosa egy kanadai nyugdíjalap, a PSP Investments, így feltételezhető is, hogy hosszú távú befektetésekben gondolkoznak és 1-2 nehéz év miatt nem szívesen adnának túl az eddig jól jövedelmező befektetésükön).

Az üzleti modell

A repterek fő bevételi forrását elsősorban -nem meglepő módon – a légitársaságok jelentik, akik a reptér használatáért fizetnek, de a területén található éttermektől, kereskedelmi egységekből, parkolókból szintén jelentős bevételük származik. A Budapest Airportnál a privatizációt követően a BAA kifejezett célja volt, hogy a bevételek ne elsősorban a légitársaságoktól származzanak, hanem az egyéb forrásokból, mint a parkoló, vagy a kereskedelmi tevékenységek, ennek érdekében pedig olyan jelentős fejlesztések mentek végbe, mint például a SkyCourt megépítése. A terv az volt, hogy a légitársaságok számára olcsóbbá tudjon válni a reptér, ennek köszönhetően pedig rohamosan növekedhessen a forgalom és a régió legnagyobb repülőtere legyen a budapesti.

A BAA terveit a következő tulajdonos, a Budapest Aiport üzemeltetését 2007-ben átvevő német Hoctief tovább vitte, gyors ütemű fejlesztéseket helyezett kilátásba, szálloda, gyorsvasút, üzletközpont építése is szerepelt a tervek között. 2013-ban a vállalat úgy döntött, hogy értékesíti a teljes reptér-portfolióját, ezzel együtt a Budapest Airport-részesedését is, ekkor került a jelenlegi tulajdonosaihoz a budapesti reptér, az Avialliance-hez és a szingapúri állami befektetési alap leányvállalatához. De a fejlesztések nem álltak le, az elmúlt két évben a Budapest Airport több mint 50 milliárd forintot fordított fejlesztésekre.

Aranyévek után jött a koronavírus

A koronavírus-válság erős éveket követően köszöntött a világ légiiparára, a gazdasági növekedésnek és a fapadosok térhódításának köszönhetően az utasforgalom emelkedő trendet mutatott Európa-szerte 2009 óta. A budapesti reptér 2019-ben új rekordot állított fel, több mint 16 millió utast szolgált ki, és 2020 első hónapjaiban még kétszámjegyű ütemben növekedett a forgalom az előző év azonos időszakához viszonyítva (januárban 16, februárban 14 százalékkal).

Áprilisra viszont a koronavírus-járvány következtében pár ezer főre zuhant a forgalom, miután az országokban bevezetett határzárakra a légitársaságok teljes leállással válaszoltak. Nyáron valamelyest beindult a turizmus és több légitársaság újraindított járatokat, szeptembertől viszont a második hullám megérkezésével ismét az utasforgalom drasztikus csökkenésére lehet számítani.

Bár a teherforgalomnál messze nem volt ilyen mértékű visszaesés, sőt, a válság ellenére is gyakorlatilag szinten tudott maradni a budapesti reptéren, a reptér bevételeinek kis hányadát adta csak, így nem tudja ellensúlyozni a kieső utasforgalom hatását.

Ezzel bevételei nagy részétől is elesik idén a Budapest Airport, pedig az elmúlt években a forgalom növekedésével párhuzamosan a bevételek és a működési eredmény is stabilan emelkedett (az elmúlt 10 évben évente átlagosan 8, illetve 13 százalékkal). A Malév 2012-es csődjét szinte meg sem érezte a reptér, ha az éves eredményeket nézzük.

És könnyen előfordulhat, hogy ismét veszteségbe fordul a vállalat a költségcsökkentési intézkedések ellenére azután, hogy 2016 óta stabilan nyereséges volt az adózott eredmény szintjén, sőt, évről évre egyre nagyobb profitot könyvelt el a cég.

A reptér ugyanis viszonylag magas fix költségekkel üzemel, ahogy a költségstruktúrából is látszik, hogy a leépítések költségcsökkentő hatása limitált, mivel a működési költségen belül a személyi jellegűek csak alig 15 százalékot képviseltek 2019-ben.

Likviditási problémákról nem hallani a reptérnél, ami főként az erős közelmúltbeli éveknek köszönhető, de feltehetően a légitársaságokhoz hasonlóan a repterek is égetik a készpénzt a jelenlegi helyzetben. Ami a következő pár év kilátásait illeti, ilyen súlyos helyzetben nem volt még a légiközlekedés, a várakozások szerint csak 2022-ben állhat helyre legkorábban a budapesti reptér forgalma (globálisan egyébként inkább 2024-re számolnak a válság előtti utasforgalom visszatérésére a légitársaságok).

A korábbi járványok során legfeljebb 6 hónapig érezte a szektor a hatásokat, utána általában gyors talpra állás következett. A jelenlegi helyzet annyiban más, hogy a járvány egy súlyos gazdasági válsággal párosul és hatalmas a bizonytalanság, szinte lehetetlen előre látni. Az utazási szokások és szabályok valószínűleg hosszabb időszakra fennmaradnak.

A kilátásokat tovább rontja, hogy a repülőterek közötti verseny még élesebb lesz, mint eddig, a cél, hogy az útvonalhálózat és az utasszám visszaépüljön.

Mekkora tranzakció lehet?

A Bloomberg szerint mielőtt kitört volna a koronavírus-járvány, 3 milliárd euróra becsülték a reptér értékét (ez a jelenlegi árfolyammal számolva több mint 1000 milliárd forint), a HVG pedig úgy tudja, hogy a reptér (pontosabban az üzemeltetési koncesszió) értéke 700-800 milliárd forint lehet.

A koronavírus-válság a repterek értékeltségére is hatással volt, a bizonytalanabbá váló jövő miatt nyomás alá került az árazás. Emiatt értehető, ha akvizíciós célponttá válnak repterek.

Ha a tőzsdei versenytársak árazását nézzük (feltéve hogy ingatlancégként kezeljük őket és nettó eszközérték alapúárazási mutatót használunk), akkor az látszik, hogy a visszatekintő árazási mutatók jóval lejjebb vannak most, mint a válság előtt. Nagyobb európai reptérüzemeltetők jelenleg 40-50 százalékos diszkonttal forognak most az év eleji szinthez képest.

Az előretekintő mutatókra ez már nem igaz, de ez csak annak köszönhető, hogy a nettó eszközértékre vonatkozó elemzői várakozások nagyobb mértékben zuhantak, mint a részvényárfolyamok.

Részleteket még nem tudunk a tranzakcióról, azt sem, hogy milyen szakaszban vannak a tárgyalások, az értesülést megszellőztető Bloomberg szerint előzetes egyeztetések voltak és ajánlatot tett a többségében magyar befektetőkből álló konzorcium. Az ajánlati árról, vagy a tárgyalások menetéről hivatalos információk egyelőre nincsenek.

Címlapkép: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images