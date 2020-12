Már e-kerékpárt és elektromos robogót is kínál ügyfeleinek az egyik legnagyobb flottakezelő

Évek óta dinamikusan növekszik az EuroFleet árbevétele és nyeresége. A vállalat a hazai flottakezelési piac egyik legsikeresebb szereplőjévé vált. Jövőbeli terveik fókuszában az egyedi komplex mobilitási szolgáltatások megvalósításai állnak.

Kezdetben kizárólag gépjárművek teljes flottakezelésével foglalkoztak, de az utóbbi időszakban újabb stratégiai irányok is megjelentek a cég életében, amelyeknek köszönhetően a következő években is fejlesztésekre készül a vállalat. Csőre Tamás stratégiai igazgató, a cég egyik tulajdonosa elmondta, hogy az árbevétel több mint 90 százalékát egyelőre a személy- és tehergépjárművek tartós bérlése jelenti, ám elképzeléseik szerint a jövőben ez változni fog. A cél az, hogy egyedi, komplex mobilitási szolgáltatást tudjanak biztosítani a cégeknek, vagyis az autó mellett akár e-kerékpárt, e-robogót, vagy egyéb, a tömegközlekedést helyettesítő, vagy kiváltó alternatív megoldást is kínáljanak.

Egy éve lakóautók bérlésével is foglalkoznak: mint Csőre hangsúlyozta, ez ugyan egy mikropiac, azonban jó belépő lehet a lakóautót bérlő, tehetősebb ügyfeleken keresztül a vállalati szegmensbe. Az új irányok megvalósítása mellett idén létrehozták Győr legnagyobb használtautó-telephelyét.

„Kinőttük a szentendrei telephelyet, Budapest környékén pedig nagyon magasak a telekárak. Azt gondoltam, hogy a főváros környékén maradva egy nagy tóban továbbra is kis halak lennénk, Győrben viszont egy kisebb tóban lehetünk a legnagyobb hal” – mondta Csőre, hozzátéve, a koronavírus okozta gazdasági válság közepette is napi 3-4 használt autót adtak el. A tulajdonos szerint ennek oka a minőségi, komplex szolgáltatás és a megbízhatóság.

Úgy fogalmaz, nehéz időszakok korábban is voltak, azonban a szorgalom, a tudás és a kitartás mindig meghozza az eredményt. Az idei évvel kapcsolatban elmondta, március 15-e környékén beszakadt a piac, holott az év első két és fél hónapja rendkívül erős volt, havonta közel 100 autót helyeztek ki tartós bérletbe, beleértve a meglévő lejáró autók cseréjét az új bővülésekkel. Aztán megjelent a COVID-19.

„A vállalatok ilyenkor a stabilitást őrzik, senki nem fog öt évre előre megrendelni 20-30 autót. De kihoztuk a helyzetből a legtöbbet: egyrészt történt egy komplett szervezeti átvilágítás, másrészt új termékek létrehozásán dolgoztunk, hogy megerősödve jöjjünk ki a válságból” – mondta. Az április az eredeti növekedési tervhez képest 80 százalékkal lett gyengébb, a május ötvennel, a június azonban már csak 25-30 százalékkal.

„Lehet, hogy idén le kell mondanom a korábbi évekhez hasonló több mint 20 százalékos éves növekedésről, de 18 százalékot így is megcsinálunk” - mondta mosolyogva a maximalista Csőre Tamás, aki kitért arra is, nem lenne könnyű dolga egy újonnan a piacra lépő cégnek, mert nagy a verseny és sok a szereplő. Az utóbbi 5-6 évben sok új cég jelent meg, azonban véleménye szerint a szakma arról szól, hogy hogyan lehet teljeskörű, jó minőségű üzemeltetést biztosítani kiváló ügyfélélménnyel úgy, hogy az árak versenyképesek legyenek. Ez csak nagyon keveseknek sikerül.

„Sosem a legnagyobb akartam lenni, hanem a legjobb. Most sem a pénz motivál, hanem az építés öröme. Meg az, hogy az ember büszke lehet arra, amit csinált” – jegyezte meg, hozzátéve, Magyarországon a flottakezelő piac 80-85 százalékát 4-5 multinacionális cég uralja, a maradék 15-20 százalékon osztozik a több mint 200 kisebb szereplő, azonban közülük is van 4-5 meghatározó, köztük az Eurofleet. Tudatos tervezés, minőségi szolgáltatás, elégedett ügyfelek kellenek ahhoz, hogy valaki talpon tudjon maradni.

Az Eurofleet aktív piacépítéssel kutatja fel ügyfeleit, ha megköttetik az üzlet, átadják az új autót, üzemeltetik, és miután lejárt a ciklusa, visszaveszik, és használtautóként értékesítik.

"A mi szegmensünket a kkv-k jelentik: azokat a cégeket célozzuk a 3x3-as szabályunk szerint, melyeknek van legalább hároméves múltja, legalább három autója (de az igazi célcsoport a 3-30 autóval rendelkező vállalkozás), legalább 300 milliós árbevétele, és etikusan működnek” – jegyezte meg Csőre, hozzátéve, ezeknél a vállalatoknál gördülékenyebben megy az ügyintézés, mint egy nagy cégnél, ahol az 50-100 darabos tendereken hónapokig kell dolgozni.

Az Eurofleet több ezer autót üzemeltet, több, mint 500 ügyféllel dolgozik együtt, és noha a cég többségi tulajdonosa Magyarország egyik legnagyobb gépjármű-kereskedő hálózata, a Hovány cégcsoport, az autóbeszerzés nem kizárólag rajtuk keresztül történik.

A versenysemlegesség, márkafüggetlenség alapvető szempont volt 2008-ban, amikor Csőre Tamás és Hovány Márton útjai keresztezték egymást.

A cégvezető arról is beszélt, hogy a flottakezelést illetően egyelőre nem tervezik a külföldi piacra lépést, mert úgy gondolja, a magyar piacban van még elég potenciál. Használtautókat azonban értékesítenek külföldre. El tudja képzelni, hogy idővel a cég jobban nyit a határon túlra is: ennek egyik feltétele, hogy találjon olyan utódot, aki az eddigi céltudatosan épített, jól megalapozott vállalatot a megfelelő ismeretek birtokában képes lesz továbbfejleszteni külföldön is.

„Biztos vagyok benne, hogy egy friss tudású ember, modern szemlélettel tovább tudja fejleszteni a céget. Ha azt nézzük, hogy ma már elterjedt a carsharing, a korunkbeliek pedig még mindig a saját tulajdonhoz ragaszkodnak, látható, hogy új szemléletre van szükség” – jegyezte meg.

Csőre Tamás szerint, ha marad ez a tulajdonosi háttér, és nem hagy alább a lendület, öt év múlva a 10 milliárdos árbevétel sem elképzelhetetlen.

Ugyanakkor lát arra esélyt, hogy ekkor már nem ő lesz a cég vezetője. A vezetés átadására tudatosan készül, folyamatosan tesz érte.

Ezt a gondolatot már magáévá tette, úgy fogalmazott, az elmúlt 20 évben annyit dolgozott, mint más 40-50 év alatt: a jövőjére nézve négy gyermeke és vidéki birtoka számos feladatot, kihívást és lehetőséget tartogat számára.

