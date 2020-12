Japántól Amerikáig ismerik a szabolcsi szárított gyümölcsök ízét

Nomen est omen, vagyis a név kötelez. Ezt a latin mondást alapul véve keresztelte el Novák Tibor 1992-ben alapított cégét Nobilis-ra.

Portfolio Signature karácsonyra is!

A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség mennyiségi kedvezmény re is. Így azon túl, hogy az ünnepekre hasznos ajándékkal készülsz, még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. Tudj meg többet

„A névválasztás viszonylag egyszerű volt. A nobilis azt jelenti, hogy jó hírű, tisztességes, nemes. Az elmúlt 28 évünket ezen értékelvek mentén éltük” – mondta a mátészalkai székhelyű, közel százféle szárított gyümölcsöt, illetve olajos magvat előállító cég tulajdonosa, aki a rendszerváltás előtt termelőszövetkezetekben dolgozott.

„Azt hittem, hogy a szövetkezeti világon kívül hideg és sötét lesz. Tévedtem. Én szabolcsi vagyok, ha az ember kinéz az ablakon, itt szilva-, alma-, meggy-, diófát lát. Felmerült bennem, ugyan mit lehet ezzel csinálni? Hogyan lehet ezeket a gyümölcsöket eljuttatni a világ legigényesebb piacaira?” – mondta Novák Tibor a Nobilis Zrt. indulásával kapcsolatban.

A nagyecsedi szövetkezetben töltött évek során figyelt fel arra, hogy az ecsedi vár (vagy a még korábbi várkastélyok) leltáraiban mindig szerepelt az aszalt gyümölcs. Ez biztosíthatta a várlakók egészségének megőrzését. Ezekben az időkben a gyümölcsöt napon szárították vagy éppen cserényekre terítve, fafűtéses kemencékben aszalták. Így annak egészségvédő hatása nem veszett el, a várvédők egészségének megőrzését szolgálta.

A történelem így segítette a vállalkozás jövőbeni tevékenységének kialakítását. A megfelelő technológiai eljárás kiválasztása is könnyen ment: nem akarták, hogy a szabolcsi jonatánban, a kántorjánosi fürtös meggyben, a milotai dióban és a penyigei szilvában radikális, romboló változások menjenek végbe.

A gyártásban, a technológiában a legkorszerűbbnek számító eszközöket, módszereket alkalmazzák, hogy a kiváló beltartalmat a fogyasztásig megőrizhessék.

Novák Tibor szerint a sikeres vállalkozás kulcsa az, hogy ők mindig a nehezebb utat választották, amiről mások azt gondolták, lehetetlen, ők arra felé mozdultak. Indulásuk óta mindig részt vettek az élelmiszeripari világkiállításokon, egyrészt, hogy felmérjék, milyen trendek körvonalazódnak a piacon, másrészt, hogy megmutassák magukat, és hogy mit tudnak.

Ez persze jelentős kiadást jelentett, de hosszú távon jó befektetésnek bizonyult:

a Nobilis mostanra Brazíliától Japánig számos országba eljutott, belépett az Egyesült Államok piacára és már Ázsiában is értékesít.

Míg pár évvel ezelőtt 47 százalék volt az export aránya, most közelít a 60-hoz.

Érdekesség, hogy Oroszországban a fehércsokoládés almaszirom a legkeresettebb termék, Japánban pedig a joghurtos aszalt meggy a favorit. A legnépszerűbb világszerte – és Novák személyes kedvence is – az étcsokoládés almaszirom, melyet a cégvezető lánya, az élelmiszeripari mérnök végzettséggel rendelkező Novák Éva álmodott meg és tökéletesített.

A termékek teszteléséből Novák Tibor unokái is kiveszik a részüket, a cég ugyanis kifejezetten nagy hangsúlyt fektet a gyermekélelmiszerek fejlesztésére. A tulajdonos unokái kivétel nélkül mindent megkóstolnak, őszintén véleményt is nyilvánítanak és meglátásaikat figyelembe is veszik.

Igazi családi cég a Nobilis, Novák felesége és két lánya is itt dolgozik: Éva az innovációért, a termékfejlesztésért felel, Mariann pedig a marketinget és a kereskedelmi ágazatot felügyeli. A mátészalkai gyárban dolgozó munkatársak nagy része is kvázi családtagnak minősül. A tulajdonos büszke rá, hogy náluk gyakorlatilag nincs fluktuáció, az az elve, hogy inkább lassabban haladjanak, de együtt, épp ezért a 2008-as válság kirobbanásakor és most, a koronavírus okozta nehéz helyzetben is törekedtek a munkahelyek megőrzésére.

„Igazi összetartó közösség a miénk. Van egy mozaikszavunk, ami jól mutatja, miért vagyunk ilyen eredményesek: ez pedig a „HAMIHA”. Az első „HA” a munka hatékonyságát takarja, mindenki szem előtt tartja, hogy a befektetett költségeknek meg kell térülnie. Az „M” a kiváló minőséget jelenti, nagyon odafigyelünk, hogy a termékeink minőségben minden potenciális vetélytársat felülmúljanak és valamennyi meghatározó nemzetközi minősítési rendszernek megfeleljenek. Az „I” az innovációt jelenti: termékeink fejlesztésével mindig konkurens nélküli piaci tér megszerzésére törekszünk. Az utolsó „HA” pedig a harmóniára utal, ez a vállalkozás lényeges eleme. Törekszünk arra, hogy dolgozóink kedvüket leljék a munkájukban, mert úgy gondoljuk, hogy a munkatársaink hangulatát is becsomagoljuk a tasakokba. Törekszünk a társadalmi- és a természeti környezetünkkel való harmóniára, hogy jelenlétünk építő legyen ebben a világban” – mondta a tulajdonos, aki közel 30 éve ugyanazokkal a termelőkkel dolgozik.

Mindig többet fizettek az almáért, cserébe mindig jobb almát is kaptak, mint mások.

Novák szerint a jól működő partneri kapcsolat alapja a kölcsönös tisztelet és egymás segítése. Ez hosszú távon megtérül, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy a cég szempontjából meghatározó üzleti partnerekkel való kapcsolatok több mint 20 évesek.

A Nobilisnál folyamatos a termékfejlesztés: ez a fejlesztés a meglévő termékek megjelenésének, ízegyüttesének, és egyészségvédő hatásának fokozására, illetve a piaci igények által generált új termékek fejlesztésére irányul. Épp ezért felvették a kapcsolatot egyetemekkel, laboratóriumokkal, hogy szakemberek segítségével még teljesebb legyen a bioaktív anyagok garnitúrája, hogy úgy tudják alakítani a gyártóbázist, hogy a friss gyümölcs beltartalmi értéke teljes mértékben megmaradjon.

A folyamatos technológiai fejlesztések persze tőkeigényesek. A cég kezdetektől ugyanazzal a bankkal áll kapcsolatban, Novák úgy fogalmaz, a pénzintézet épp olyan üzlettárs számukra, mint bárki a beszállítói vagy a vevői oldalról, ezért jó a kapcsolat, és mindig találnak finanszírozási megoldást a speciális, saját fejlesztésű gyártóeszközök megvalósítására is.

„Arra törekszünk, hogy a szép, jó ízű és egészséges termékek piacra jutásával a jövő építő munkánk meghozza 2020-ban a számokban is mérhető nagyszerű eredményét és a Nobilis életfa virágba borul. Most ezen dolgozunk” – mondta a cégvezető, aki kitért arra is, bár soha nem támasztott semmiféle elvárást a gyerekeivel szemben, mégis ezt az utat választották és ők jelentik a cég jövőjét, ami egyszerre nagy megkönnyebbülés számára, és nagy kihívás is – nagy örömmel tölti el, hogy az egyik gyárlátogatás után az unokája is jelezte, ha nagy lesz, Nobilis-es szeretne lenni.

A cikk eredetije a Budapesti Értéktőzsde kiadványában, a BÉT50-ben jelent meg. A BÉT50 médiatámogatója a Portfolio Csoport.

Címlapkép: BÉT50