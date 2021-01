Abonyi termelőszövetkezetből lett milliárdos árbevételű élelmiszeripari üzem

Az Abonett Kft. 34 év alatt vált termelőszövetkezetből milliárdos árbevételű élelmiszeripari üzemmé. Ennyi ideje található meg a magyar – és jó ideje már külföldi – üzletek polcain az Abonett extrudált kenyércsalád.

A '80-as években egy üzletember érkezett Abonyba, a TSZ-be, aki Bécsben találkozott egy csokiba mártott habos édességgel: meglátta benne a fantáziát, és gyártót keresett. Végül beruháztak a gépsorra, elkezdődött a gyártás, és ugyan alapvetően ezzel a termékkel arattak először átütő sikert, mára kikerült a termékportfólióból. A következő mérföldkő az extrudált kenyér volt.

Akkoriban nem volt ilyen nagy verseny a piacon. Ez inkább szerencse volt, mint tudatos márkaépítés

– mondta Szebeni Ákos, az Abonett Kft. ügyvezetője. A cég 2014-ben jött létre az Újvilág Szövetkezet jogutódjaként: idősebb Szebeni Zoltán alapította, aki ezt megelőzően a már említett szövetkezet elnöke volt, és évtizedek óta irányította az Abonett előállítását.

2018-ban aztán a családi vállalat operatív vezetését átadta két fiának, Zoltánnak és Ákosnak.

A generációváltás gördülékenyen zajlott, Szebeni szépen, folyamatosan hagyott teret gyerekeinek az irányítása mellett.

Szebeni Ákos már 10 éve dolgozik a teljes egészében a család tulajdonában álló vállalatnál, amely jelenleg az extrudált kenyerek piacának nyolcvan százalékát tudhatja magáénak. Ennek oka a cégvezető szerint a jó minőség, hogy nem használnak semmilyen adalékanyagot, színezéket, hogy a termékek összetevőit saját laboratóriumukban ellenőrzik, pontosan tudják, hogy melyik tábláról kerül be a búza vagy a rozs. Az alapanyagokat környékbeli termelőktől vásárolják, a környezetterhelés minimalizálása érdekében.

Jelenleg 41 alkalmazottal dolgoznak, két üzemegységben termelnek: a gluténmentes termékeket egy különálló egységben állítják elő. Az elmúlt időszakban komoly termékfejlesztést hajtottak végre, tavaly jelentek meg az üzletek polcain az Abonett alacsony kalóriatartalmú, teljes kiőrlésű gabonát és cukormentes, sós, illetve édes tölteléket tartalmazó szendvicsei. A cégvezető elmondta, az új termékkel a fiatalabb korosztályt is szerették volna elérni, és úgy néz ki, ez sikerült is: a szendvicseket szeretik a fogyasztók, az értékesítés év végére várhatóan eléri majd az összforgalom 10 százalékát.

A vállalat teljes árbevételének nagyjából 5-8 százalékát adja az export, az összes környező országban jelen vannak, de szállítanak Hollandiába, Spanyolországba, Svájcba, szendvicseket már Svédországba, Görögországba is, de nagy felvásárlópiac például Izrael, ahol a gluténmentes termékek iránt a legnagyobb a kereslet.

Egyes termékeket a helyi igényekre szabták: Szebeni elmondta, hogy a Svédországba gyártott áruk esetén például pálmazsír helyett shea vajat használnak.



„A hazai piac is jelentősen bővült, 2020 első hét hónapjának forgalma a legyártott csomagok számában és árbevételben jelentős, mintegy 35%-os növekedést mutat az előző év azonos időszakához képest. A koronavírus kapcsán bevezetett veszélyhelyzeti intézkedések mellett a forgalom növekedésében már jelentős szerepe van az új extrudált szendvicseknek, illetve az egyelőre az összforgalom kis részét kitevő export is szépen alakult" – veszi át a szót Szebeni Zoltán. Ebben az időszakban a korábbi három műszak mellé egy plusz műszakot is be kellett állítani, hogy bírják az iramot. Igényoldalon nincs probléma, most az a feladat, hogy minél optimálisabban, olcsóbban és hatékonyabban menjen a termelés. A következő évek során szeretnék megduplázni az árbevételt.

Az egyik legnagyobb kihívást a munkaerőhiány jelenti: a fivérek elmondása alapján szalagdolgozókat, gépkezelőket találni nem könnyű, ahogy karbantartót, vagy műszakis kollégákat sem.

A koronavírus kirobbanása után sokan jelentkeztek szalag mellé a gyárba, akár korábban a vendéglátóiparban dolgozók is, az ország minden pontjáról, de a cégvezető szerint ezek az emberek többnyire áthidaló megoldást keresnek, nem hosszú távra terveznek.

Nyáron valamelyest megoldást jelentenek a diákmunkások, jelenleg is közel tízen dolgoznak a cégnél. Nem titkolt cél, hogy a hatékonyság növelése érdekében minimalizálják az élőmunka-igényt, ami ugyan egy hosszú folyamat, de már az út felét megtették.

A vállalat hosszú lejáratú kötelezettséggel nem rendelkezik, működését és növekedését alapvetően saját forrásokból finanszírozza. A jövőbeni terveik között a szendvicshez hasonló, snack-típusú termékek piacán való bővülés szerepel. A cél, hogy aki esetleg nem Abonett-fogyasztó, de szeretne a fő étkezések közt valami könnyű, egészséges finomságot nassolni, az is megtalálja náluk a megfelelő terméket.

Figyeljük a piaci trendeket, és a fogyasztóktól is inspirálódunk. Fitnesz rendezvényeken, futóversenyeken is jelen vagyunk, igyekszünk meghallgatni a vásárlókat, meghallani az igényeiket

– mondják a cégvezetők, hozzátéve, az új termék várhatóan 2021-ben kerül majd az üzletek polcaira.

