Százmilliókat osztanak vissza az ügyfeleknek - mire készül még a Groupama? (Interjú)

Több mint 700 millió forintot, vagyis átlagosan több mint 2800 forintot „osztanak vissza” a következő hetekben mintegy 250 ezer kgfb-ügyfelüknek, mondván, csökkent tavaly az autóhasználat és a balesetek száma is. Ennyire jól vagy ennyire rosszul megy mostanság a biztosítónak, hogy ekkora összegű „talált pénzt” fordít egy ilyen akcióra?

Ezt a felajánlásunkat a járvány szülte. A koronavírus felforgatta az emberek mindennapjait, ezért mi mindvégig törekedtünk arra, hogy olyan intézkedéseket hozzunk, melyekkel ügyfeleink segítségére lehetünk. Végig biztosítottuk például minden csatornán, online és személyesen is a kiszolgálást, illetve ingyenes többletszolgáltatásokat is beépítettünk termékeinkbe. A kgfb területe pedig egészen egyedi.

Ez az a biztosítás, ami nem szüneteltethető, és a díjfizetés sem függeszthető fel akkor sem, ha nem lehet a megszokott módon igénybe venni az adott szolgáltatást.

Ezért döntöttünk az egyszeri összeg felajánlása mellett. Mostani akciónkkal azt az üzenetet szeretnénk eljuttatni, hogy a Groupamánál az adott helyzetben mindig az ügyfelek mellett állunk, partnerként kezeljük őket a nehéz időkben is, és mindig törekszünk a méltányos megoldásokra. Úgy hisszük, hogy ez a helyes hozzáállás.

Ha csökken a kárhányad, azt egy biztosító a díjak tartósabb csökkentésére és ezáltal piacszerzésre is felhasználhatja, de nem ezt választották. Ezek szerint nem számítanak arra, hogy a következő egy-két évben fennmarad a 2020-ra jellemző kedvezőbb kárstatisztika?

A járművezetőkre a közel két hónapig tartó tavaszi kijárási korlátozások voltak a legnagyobb hatással 2020-ban, ekkor csökkent érzékelhető módon az autóhasználat és ezzel együtt az okozott balesetek száma is. A korlátozások feloldásával természetesen egyre többen ültek autóba, és

bízunk abban, hogy a járványt hamarosan magunk mögött tudva, a gépjármű forgalom újra visszaáll a megszokott szintjére.

Mit kezdhetnek a visszakapott pénzzel a Groupama ügyfelei? Milyen lehetőségeik vannak a visszajáró összeg igénylésére, illetve felhasználására?

Az érintett mintegy 250 ezer egyedi kgfb-szerződéssel rendelkező ügyfelünk több lehetőség közül is választhat. Kérhetik, hogy utaljuk el számlájukra az összeget, vagy számítsuk be a díjfizetési kötelezettségükbe, de választhatnak jótékony célt is. Döntésükről a Groupama Biztosító honlapjáról is elérhető online felületen nyilatkozhatnak január 7-től február végéig. Fontosnak tartottuk, hogy az akciónk keretében ne csak ügyfeleink felé gyakoroljunk gesztust, de egyben tiszteleghessünk azok előtt, akik rendkívüli szerepet vállaltak a koronavírus elleni védekezésben. Ezért úgy döntöttünk, hogy a jótékony cél választásával az ügyfelek a mentősök munkáját segíthetik, és a felajánlott több mint 700 millió forint azon részét is, melyről az ügyfelek nem nyilatkoztak, és számlaszámuk sem áll rendelkezésünkre, a Groupama is teljes egészében az Országos Mentőszolgálat Alapítvány számára utalja.

Feltételezem, hogy a több home office miatt a lakásbiztosításoknál nem következett be kárcsökkenés, sőt. Hogy alakultak a tavalyi év kárstatisztikái a biztosítási szektorban és a Groupamánál a kijárási korlátozások, a koronavírus-válság és az időjárási körülmények hatására?

Tapasztalataink szerint az, hogy az emberek otthon tartózkodtak a kijárási korlátozások miatt, nem okozott lényegesen több bejelentést. Egyes biztosítási események, például a betörés és besurranás, az otthoni tartózkodás miatt még csökkent is, és ugyanígy, a több otthon tartózkodás miatt egy közeledő vihar esetén jobban biztonságba tudták helyezni a kerti bútorokat, be tudták zárni az ablakokat. Több baleset történt azonban otthonainkban, és kis mértékben ugyan, de megnövekedett a vízkárbejelentések száma is, ami szintén magyarázható azzal, hogy jobban terheltük az otthoni vízhálózatunkat.

Időjárási szempontból ugyanakkor éves viszonylatban 2019-hez képest több kárbejelentés érkezett ügyfeleinktől. Tavaly már februárban jelentősek voltak a viharkárok,

és a nyár folyamán is sokszor kellett szembesülnünk lokálisan jelentkező extrém időjárási eseményekkel, így összességében 2020 az elmúlt évek egyik legviharosabb időjárásának bizonyult.

A koronavírus csökkentette a háztartások megtakarítási képességét, erősítette ugyanakkor a tartalékképzési hajlandóságát. Mi ennek a kettőnek az eredője? Több új életbiztosítást kötöttek tavaly a Groupamánál, mint egy évvel korábban, vagy épp ellenkezőleg, inkább a visszavásárlások, törlések emelkedtek meg?

A befektetési biztosítások területén azt látjuk, hogy a rendkívüli év következményeként ügyfeleinknél egyértelműen fontosabbá vált az öngondoskodás szerepe.

Nem tapasztaltunk változást a szerződések idő előtti megszüntetésénél, viszont nőtt az érdeklődés új szerződések megkötésére.

A 2020 őszén bevezetett befektetési élet- és nyugdíjbiztosításunk már erre a megnövekedett érdeklődésre is egyszerű és rugalmas választ kínál. Tavalyi számaink azt mutatják, hogy egyértelmű a növekedés az életbiztosítási védelmet kínáló biztosításainknál, akár befektetési termékhez kapcsolódóan, akár önálló szerződésben.

Aktívak voltak az elmúlt hónapokban a jövedelempótló biztosítások területén is. A termék iránti kereslet vagy a szolgáltatás meglévő ügyfelek általi igénybevétele nőtt meg jobban a koronavírus-válság hatására?

A koronavírus első és második hullámában is tapasztaltuk az ügyfelek megnövekedett érdeklődését a munkanélküliségi, keresőképtelenségi fedezetek iránt, hiszen egyre többen érezték úgy, hogy a munkahely elvesztése vagy a hosszabb ideig tartó betegség valós fenyegetést jelent számukra is. Az OTP Bankkal közösen ajánlott termékpalettán mind a hitelek mellé törlesztési biztosítás formájában, mind pedig önálló biztosításunkban elérhetőek keresőképtelenségi fedezeteink. Jelenleg

nem tapasztalunk jelentős növekedést a szolgáltatás igénybevételében,

azonban biztosítóként feladatunk, hogy számítsunk a hosszú távú gazdasági hatásokra és partnerként álljunk ügyfeleink rendelkezésére, ha nehéz helyzetbe kerülnek.

Bár már tavaly év eleje óta lehet pályázni az MNB-nél, csak lassan jönnek elő a nagyobb biztosítók a minősített fogyasztóbarát otthonbiztosításaikkal (MFO). Ön szerint mi ennek az oka és hogy áll e téren a Groupama?

A kezdetektől örömmel fogadtuk az MNB kezdeményezését egy új lakásbiztosítási konstrukció létrehozására. Természetesen azonnal elkezdtük dolgozni a termék kialakításán, melyet a 2020-as járványhelyzet némileg hátráltatott, de bízunk abban, hogy hamarosan a mi kínálatunkban is elérhető lesz a fogyasztóbarát otthonbiztosítás, melyet úgy alakítottunk ki, hogy a jelenlegi termékeink népszerű elemei visszaköszönjenek benne. Arra számítunk, hogy ez az új lehetőség különösen a fogyasztóbarát jelzáloghitellel rendelkezők esetében lesz népszerű.

Számos biztosítási szegmens értékesítése a személyes meggyőzésre és találkozásra épül. Hogy változtatták meg 2020 történései, többek között a karantén és a felgyorsult digitalizáció azt, amit erről eddig gondoltak és ahogy ezt eddig végezték?

A járvány kezdetekor természetesen a legtöbb folyamatunkat átalakítottuk úgy, hogy online vagy telefonon is igénybevehető legyen. Ügyfeleink értékelték ezt, de egy másik nagy tanulsággal is járt ez az időszak. A Groupama szigorú egészségügyi óvintézkedések mellet, de mindvégig nyitva tartotta ügyfélszolgálati irodáit is, és azt tapasztaltuk, hogy a legszigorúbb korlátozások idején is nagy volt az igény a személyes tanácsadásra. Azt gondolom, hogy ennek jelentőségét nem szabad alulértékelnünk, én nem számítok arra - bármennyire is lehetővé teszi ezt a technológia, és mi is készen állunk erre -, hogy a teljes digitalizáció irányába menne a biztosítások világa.

Sokak szerint egy-egy válság a biztosítási piacon egy-másfél éves csúszással érezteti igazán a hatását. Ennek fényében milyen piaci környezetre számít 2021-ben, különösen, ami az új értékesítést és a díjbevételek alakulását illeti?

Az idei év bebizonyította, hogy a biztosítási szektor válságálló. Természetesen lehetnek begyűrűző hatások, a gazdaság visszaesése a biztosítások területén is éreztetheti majd a hatását, de bízom abban, hogy az ügyfelek bizalma, ami ebben a nehéz évben mindvégig kitartott, továbbra is megmarad. Sőt, azt látjuk, hogy a pandémia bizonyos értelemben pozitív folyamatokat is beindított, felhívta például az emberek figyelmét az öngondoskodás fontosságára. Azon dolgozunk, hogy az új igényekre innovatív termékfejlesztéssel egyre magasabb szintű, és rugalmas megoldásokkal tudunk válaszolni 2021-ben is.

A stratégia és a termékstruktúra szintjén mit tekint 2021 és a következő évek fő feladatának a Groupama Biztosítónál?

Bár nehéz év áll mögöttünk, 2020-ban sem állunk le a szolgáltatásaink fejlesztésével, több újdonsággal is készülünk erre az évre. Az egyik legjelentősebb innovációnk talán

az új platformra helyezett élet- és nyugdíjbiztosításunk, mely egyszerűsége, rugalmassága, alacsony költségei révén várhatóan nagy népszerűségnek örvend majd.

A termékfejlesztések mellett új alapokra helyezzük kárrendezési, szolgáltatási területünket is. Olyan folyamatok kialakításán dolgozunk, mely nemcsak érezhetően gördülékenyebbé, könnyebbé teszik az ügyintézést ügyfeleink számára, de egyúttal olyan élményt is szeretnénk nyújtani, mely meghaladja az ügyfelek várakozásait.

A bankpiacon is nagy változások zajlanak: stratégiai partnerük, az OTP legnagyobb versenytársa jöhet létre hamarosan a Takarékbank, az MKB Bank és a Budapest Bank fúziójával. Mekkora felfordulásra számít a biztosítások banki értékesítésében és hogy ítéli meg e csatorna jövőjét, tekintettel a folyamatos digitalizációra?

Az OTP Bank és a Groupama Biztosító nyitott a versenyre. Azért dolgozunk, hogy ügyfeleink egyre magasabb színvonalú szolgáltatásokat vehessenek igénybe. Folyamatosan fejlesztjük digitális megoldásainkat is, amelyek gyors, biztonságos és kényelmes ügyintézést tesznek lehetővé. A Groupama Biztosító telefonos és elektronikus csatornáin is rengeteg információval, szolgáltatással találkozhatnak ügyfeleink, legyen szó díjfizetésről, kárbejelentésről, dokumentumigényről. A tapasztalatunk alapján az ügyfelek szívesen beszélik meg a banki és a biztosítási ügyeiket személyesen szerződéskötés előtt, és hiszünk abban, hogy az országos jelenlét, valamint a több mint 10 éves múltra visszatekintő stratégiai együttműködésünk az OTP Bankkal segít abban, hogy a lehető legmagasabb szintű szolgáltatásokat nyújtsuk.

