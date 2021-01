Drámai gyomrost kaptak a hotelek a koronavírustól, évekig tart, mire kiheverik

Több szektorban is drámai hatása volt a koronavírusnak, de a hotelüzemeltetők egyértelműen a válság legnagyobb vesztesei közé tartoznak. Miközben 2019 még az üzleti utazás és szállásadás reneszánszáról, a nagyvárosokban elburjánzó és sok szempontból már kezelhetetlen turizmusról szólt, 2020 elején több desztinációban egyik pillanatról a másikra szűnt meg a nemzetközi turizmus, a lezárások miatt pedig egyre több országban a belföldi turizmus előtt is bezárták a kapukat, a szállásadás hónapokig szünetelt. A nagy szállodaláncok bevételei tavaly gyakorlatilag lefeleződtek, a költségeket viszont nem sikerült időben lefaragni (sok esetben lehetetlen is), a hotelüzemeltetők jellemzően veszteségessé váltak. A kilátások sem túl rózsásak, bár a széles körű vakcinálás miatt vélhetően hamarosan újra fogadhatnak vendégeket a most még tartalék lángon üzemelő hotelek, legalább 2-3 évre lesz szükség ahhoz, hogy a bevételek a válság előtti szintre emelkedjenek, több hotellánc akár évekig veszteségesen működhet. Cikksorozatunkban megvizsgáljuk azokat a szektorokat, amelyeket a legsúlyosabban érintett a globális koronavírus-járvány és az azt követő lezárások, illetve azt is megnézzük, hogy akadnak-e izgalmas befektetési lehetőségek a szétütött szektorok vállalatai között.