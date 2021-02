Történelmi csúcson a Richter - Érdemes még beszállni?

Történelmi csúcson jár a Richter árfolyama és a forgalom is felpörgött az elmúlt hetekben a hazai gyógyszercég részvényeinek a piacán. Ez nem véletlen, miután több jó hír érkezett a cég készítményeivel kapcsolatban, ráadásul a pandémia alatt a gyógyszercégek a befektetők fókuszába kerültek, és egy fontos akvizíciót is bejelentett a vállalat , amivel kapcsolatban a menedzsment kifejezetten optimista. Megnéztük, hogy mi a befektetési sztori a részvényekben, mit gondolnak az elemzők és hogy milyen árazási szinten forognak most a részvények.