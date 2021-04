A lítium bűvöletében: meddig repíti a kitermelőket az akkumulátor mánia?

Salar de Uyuni - a világ legnagyobb sómezője, amely Bolíviában található, és hatalmas, szinte végeláthatatlan fehér síksága olyan egyedi látványt nyújt, ami miatt sok turista kedvence lett, az egyébként nem túlságosan látogatott országban. A terület azonban nemcsak a látvány miatt érdekes. A bolíviai kormány szerint a Föld lítium készleteinek közel fele található itt. Kevésbé részrehajló jelentések szerint ez inkább 20% környékén van. Akárhogy is, a mintegy 10 000 m2 terület akár áldásként, akár átokként de meg fogja változtatni a gazdasági szempontból igencsak elmaradott ország sorsát. Az, hogy a két forgatókönyvből melyik következik be, részben azon is múlik, hogy a kitermelők milyen eredményeket fognak elérni, és ezt az ország miként tudja a saját javára is fordítani.

Ez a cikk nem foglalkozik azzal, hogy megpróbálja kikövetkeztetni a nyersanyag készleteket és azt, hogy mennyire lesz szükség a következő években. A befektetők tisztában vannak azzal, hogy a kitermelés nagymértékű növekedése történik és várható - elsősorban az elektromos autó forradalom, és az ezekben használt lítium-ion akkumulátorok miatt. Rövid és középtávon szinte csak az ő várakozásaik és reakcióik számítanak. Sőt, hosszútávon a reflexivitás miatt is nagyon fontos, hogy mit gondolnak. Erről pedig a legautentikusabb lenyomatot a technikai elemzés szolgáltatja.

Nézzük először a lítium kitermelők (és akkumulátor gyártók) ETF-ét, amely Global X Lithium & Battery Tech (LIT) névre hallgat. Ahhoz képest, hogy egy igencsak réteg piacról van szó, és néhány kivételtől eltekintve az erősen fókuszált ETF-ek ritkán szokták fenntartható méretűre nőni, a LIT nettó eszközértéke közel 3 milliárd dolláron van, ami egy egészen szép eredmény. A 85 millió dolláros napi átlagos forgalom is kényelmes likviditást tesz lehetővé. Bár a komponensek között inkább ismeretlen nevek vannak, 5% körüli súllyal a Tesla is jelen van, amely mára már nemcsak felhasználó, hanem akkumulátor gyártó is egyben. Azt, hogy mennyire széles területet átívelő ETF-ről van szó, jól jelzi, hogy az alapanyag szektor 40%-kal, az ipar 30%-kal, a ciklikus fogyasztói termékek és a technológia pedig 15-15%-kal képviselteti magát a komponensek között. Nem túl meglepő módon az elmúlt 5 évben az ETF szárnyalt, mind ez időszak alatt, mint 3 éves időtávon bőven 20%-os éves átlaghozamot biztosított a befektetőknek. Az elmúlt egy év - persze nem kis részben a COVID miatti hullámnak köszönhetően - pedig közel 120%-os emelkedést mutatott.