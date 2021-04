A vakcinarészvények lehetnek az évtized befektetései - De nem mindegyik!

Hétből csak három olyan gyógyszerrészvény van, amelyik vakcinagyártásba vágott bele a koronavírus ellen, és felülteljesítette az S&P 500-at. Igazán jól csak a kisebb cégek jártak, a nagyobbaknál még akkor is erősek a kételyek a piaci szereplők részéről, ha a fundamentumokra erősen hat a rengeteg leszállított oltóanyag. Mivel a befektetők többsége előre gondolkodik, ezért a fél világ beoltásával járó többletbevételeket be is árazzák az érintett részvények árfolyamába. Így a piaci reakciók sokat elárulnak arról, hogy mire számíthatunk a következő időszakban ezektől a papíroktól.