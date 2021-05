Mediterrán életöröm: hasítanak a dél-európai tőzsdék

Bár a globális részvénypiacokon egyre gyakrabban láthatunk korrekciókat, vannak régiók, amelyek továbbra is új csúcson vannak, és nem igazán látni gyengeségre utaló jeleket. Ezek közé tartoznak Dél-Európa tőzsdéi, amelyek továbbra is nagyon erősek. A tavalyi koronavírus válság első hulláma általában ezeket az országokat érintette a legmélyebben, itt volt a legtöbb fertőzött és halott, egyben a legszigorúbb lezárások is. Most viszont a válságból való kilábalás miatt erejük teljében vannak, a relatív erejükhöz egyelőre nem fér kétség. A technikai elemzés szemszögéből megvizsgáltuk, hogy mire számíthatunk tőlük a jövőben.