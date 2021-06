Csúcs ami Európában zajlik, mégis másnaposan ébredhetnek a befektetők

A tegnapi nap folyamán több európai részvényindex is új csúcsot tudott elérni. Ez önmagában nem nagy meglepetés, hiszen több alkalommal írtunk is arról, hogy a kontinens piacai egyértelmű emelkedő trendben vannak. Mégis, ha a technikai elemzést nézzük, akkor egyre inkább kissé enerváltnak tűnnek az itteni piacok. Az eufória helyét mostanra mintha az afterparty, sőt egyfajta másnapos ténfergés látszik átvenni. Az utóbbi napokban már nincs momentum és nagy intézményi vásárlás az emelkedés mögött. Kitörés helyett lassú felfelé kúszás tapasztalható a legtöbb tőzsdén. Emiatt egyre inkább az óvatosság a mérvadó.

DAX

Bár egy kicsivel az ellenállás felett van jelenleg, egyelőre nem tekinthető kitörésnek ami történt, még küzd ezzel a szinttel az árfolyam. A hosszúra nyúlt konszolidációs sávból sokkal nagyobb elánnal történő kitörést vártunk volna, de a piacot most sokkal inkább jellemzi a komoly vevők hiánya, mint azok jelenléte a vételi oldalon. Ez a forgalom utóbbi napokban történő visszaesésében is tetten érhető. Persze ettől még a közép- és hosszútávú trend bőven sértetlen, de rövidebb távon nem tűnik meggyőzőnek az index viselkedése egyáltalán.

A gyenge elmozdulás oka részben az is lehetett, hogy ez már a volatilitás csökkenő ciklusában kezdődött, így nem maradt erő a sáv aljáról történő felpattanásban, hogy az ellenállást valóban át is törje. A gyenge produkcióra ugyanakkor még a hagyományos túlvettség sem lehet mentség, hiszen bőven ennek szintje alatt van az RSI. Hogy a kétségeinket tovább növeljük, tegnap még egy fordulós alakzat is megjelent a japán gyertya grafikonon egy hullócsillag formájában. Mindezek miatt egy héttel ezelőtti pozitív értékelésünket enyhén pozitívra változtattuk.