Melyik részvények húzzák magukkal az erős német részvénypiacot?

Továbbra is nagyon dübörög a német részvénypiac. A válságból való kijutást továbbra is árazzák a befektetők, és egyelőre úgy tűnik, hogy az idei választás eredménye - amely a hatalomváltás szempontjából akár még történelmi is lehet - egyelőre nem aggasztja a piaci szereplőket. A legnagyobb kapitalizációjú részvények között szétnézve azonban azt látjuk, hogy jelentős differenciálódás zajlik közöttük, és nagyon nem mindegy, hogy melyiket vesszük bele a portfoliónkba. A technikai elemzés segítségével megnéztük a DAX komponensek között azokat, amelyek a legígéretesebbnek tűnnek.