Növekedési pályára állították a CIG Pannóniát

Palkó István Cikk mentése Megosztás

Közzétette második negyedéves gyorsjelentését ma reggel a CIG Pannónia. Ez volt a harmadik olyan egymást követő negyedév, amikor a díjbevétel növekedést mutatott, és a második, amikor az új szerzés is emelkedett éves összevetésben. Bár a biztosító nyeresége (főleg egyszeri tételek miatt) most visszaesett, a költségek nem szálltak el, és az elmúlt hetekben közzétett új stratégia intenzív növekedést ígér a profitabilitás terén is.