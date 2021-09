Szelíd motorosok - Lendületben az AutoWallis

Az elmúlt időszak egyik legizgalmasabb sztorija volt az AutoWallis a magyar tőzsdén. A társaság a járványhelyzet ideje alatt számos akvizíciót jelentett be, és az organikus növekedés mellett ezek hatására folyamatosan javult a társaság eredménytermelő képessége és a jövedelmezősége. Ami viszont érdekesség, hogy a részvényárfolyam - némiképp érthetetlen módon - nagyon sokáig nem követte le ezeket a folyamatokat. Az viszont mostanra egyértelműen látszik, hogy amint a vezetőség tervei szerint alakulnak a főbb bevételi és eredményszámok, ahogy javul a transzparencia, és egyre hihetőbbé válnak a társaság középtávú ambiciózus célkitűzései, a tőkepiac valamennyi résztvevőjének érdeklődése fokozódik a társaság kötvényei és részvényei iránt egyaránt.

Lendületben rendületlen

Az AutoWallis idei első féléves számai eddig messzemenően visszaigazolták a cég középtávú stratégiai tervében megfogalmazott pénzügyi célokat. A társaság árbevétele csaknem 100 milliárd forintot ért el az év első hat hónapjában, ami 2,5-szer több, mint az egy évvel korábbi összehasonlító időszakban elért árbevételnél. A bevétel növekedése nagyrészt a tavalyi évben végrehajtott akvizícióknak köszönhető. Ezek eredményeként a kis-és nagykereskedelmi alkatrész és gépjármű értékesítés egyaránt számottevő mértékben bővült, az úgynevezett autóipari szolgáltatási tevékenységén belül magas hozzáadott értéket képviselő autókölcsönzési üzleti szegmens viszont még nem lábalt ki teljesen a világjárvány okozta válságból.

A bevételek növelése mellett az elmúlt egy évben az AutoWallis vezetősége kiemelt figyelmet fordított a költségek féken tartására és a likviditási helyzet menedzselésre a járvány nyomán bizonytalanná váló piaci körülmények között. A szigorúbb költséggazdálkodás, valamint a forintárfolyam második negyedévben tapasztalt kedvező irányú elmozdulásának eredményeképpen a féléves EBITDA lényegesen gyorsabban tudott nőni (+320% év/év), mint az árbevétel, ráadásul az EBITDA marzs is figyelemre méltó mértékben javult (2 százalékról 3,25 százalékra).

Forrás: AutoWallis, Concorde

Az AutoWallis által eladott autók számának első féléves bővülési üteme jóval felülmúlta az európai új autó értékesítési piac növekedési ütemét. Bár a közép-kelet-európai autópiac újra virágzásnak indult a tavalyi mélypontjáról, az értékesítés látványos javulása jóformán a tavalyi akvizícióknak tudható be. Mint ismeretes az AutoWallis tavaly öt nagyobb tranzakció keretében megszerezte több kulcsfontosságú autómárka kizárólagos forgalmazási és importőri jogát a régióban. Ezek közül kiemelendő a legnagyobb Opel és KIA kereskedés felvásárlása Magyarországon, illetve az Opel márkájú gépjárművek, pótalkatrészek, felszerelések és tartozékok importőri jogának megszerzése (ideértve a Chevrolet márkájú pótalkatrészek, felszerelések és tartozékok importőri jogát is) a Horvátországban, Szlovéniában, Bosznia-Hercegovinában és Magyarországon. Az Opel-értékesítés átvétele önmagában hatalmas ugrást eredményezett a nagykereskedelmi üzletág autóértékesítésében, amely végül 309 százalékkal tudott bővülni az első félévben. A tavaly lezárt tranzakciók (az Iniciál Csoport többségi részesedésének átvétele, a Wallis Kerepesi, a hazai Jaguar-Land Rover és a legnagyobb szlovén, ljubljanai székhelyű BMW-kereskedésnek a megszerzése) a kiskereskedelmi üzletágban is hasonló léptékű növekedéshez vezettek az értékesített autók számát illetően (+220% év/év). Fontos azonban kihangsúlyozni, hogy az említett tranzakciók hatásától megtisztítva is 100 százalékkal nőtt a forgalomba helyezett új autók száma szemben az EU + EFTA és az Egyesült Királyság piacán látott 27 százalékos növekedéssel.

Összességében az AutoWallis új autó értékesítése az első félévben 287 százalékkal növekedett a tavalyi évhez képest, amelyből az akvizíciók hozzájárulása 231 százalékot képviselt, míg az organikus növekedés 56 százalék volt. Külön említést érdemel az úgynevezett prémium kategóriába sorolható autók magyar piacának látványos előretörése. Magyarországon a prémium szegmens a teljes piac 16 százalékos növekedését felülmúlva év/év mintegy 34 százalékkal tudott nőni az első félévben, így aránya a hazai teljes személygépkocsi forgalomba helyezéseken belül 53 százalékról 61 százalékra ugrott. Leggyorsabban a Mercedes és Audi gépkocsik forgalomba helyezésének száma gyarapodott (több mint 40 százalékkal), míg a BMW és Mini autómárkát eladásai 26 százalékkal nőttek. Eközben Szlovéniában az új autók forgalomba helyezése átlagosan 11 százalékkal volt magasabb 2020 azonos időszakához képest, amelyen belül a prémium márkák forgalomba helyezése megközelítőleg 22 százalékkal tudott nőni. A forgalom ilyetén ütemű bővülése annál is inkább fontos a társaságnak, mivel az új és használt autó értékesítés biztosítja a legfontosabb ügyfélkapcsolati belépőpontot a többi tevékenység eredményes végzéséhez, különösen az autóipari szolgáltatásoknak.

Jóllehet az autóipari szolgáltatások szegmens a teljes árbevételen belüli csupán 10 százalékot tesz ki, a csoport szintű EBITDA-hoz való hozzájárulása sokszorosan több tud lenni, a járvány előtti időszakban például 60 százalékot is elérhetett. Épp emiatt érintette rendkívül kedvezőtlenül az AutoWallist a koronavírus-járvány terjedése tavaly. A turizmus és üzleti célú utazások hirtelen, drasztikus, visszaesése lyukat ütött a társaság autó bérbeadási üzletágán, ami a forintárfolyam lejmenetével együtt végső soron odavezetett, hogy az AutoWallis tavaly csoport szinten veszteségessé vált. Az autókölcsönző szolgáltatás eredménye továbbra is lényegében hiányzik az AutoWallis eredményéből, mivel a járványhelyzet miatti korlátozó intézkedések az első félévben még akadályozták az autóbérlési tevékenység talpra állását. A bérleti napok száma így is 102 százalékkal nőtt az előző év hasonló időszakához képest a mindössze 9 százalékkal nagyobb flottaállomány mellett. A bérleti események száma gyakorlatilag stagnált 2021 első félévében (+1% év/év), ami a hosszú távú belföldi céges bérleteknek volt köszönhető. A mérethatékonyság tehát érzékelhetően javult, de az üzletág még nem nyerte maradéktalanul vissza a világjárványt megelőző időszakban mutatott erejét.

Chip-chip csóka

Bár az összeurópai autópiacon első félévben tapasztalt visszapattanás mértéke szembetűnő volt, az autógyártók és értékesítők még koránt sem dőlhetnek hátra. Egyre nyilvánvalóbb jelei mutatkoznak ugyanis annak, hogy a félvezetők (chip) globális hiánya 2023 előtt nem szűnik meg. A chip hiány oka meglehetősen prózai. A félvezetőgyártás jellemzően ázsiai országokban zajlik, ahol a kapacitások mára szűkössé váltak, ráadásul számos helyen alacsony az átoltottság mértéke, így a járvány újabb hullámai miatt ismétlődő jelleggel korlátozásokra és lezárásokra kényszerülnek. A legfrissebb iparági prognózisok szerint leghamarabb 2022 második félévében állhat helyre a zökkenőmentes chip ellátás, így valódi fellendülésre csak 2023-ban lesz esély az autópiacon. Az IHS Markit előrejelzése szerint idén mintegy 7 millióval kevesebb autó készülhet el az alapanyag-ellátásban tapasztalható nehézségek miatt.

Forrás: Association Auxiliaire de l'Automobile

Az autóipar a tavalyi kereslet visszaesésre reagálva számottevően csökkentette chip megrendeléseit, ezzel szabad utat engedett a válság alatt fellendülő szórakoztatóipar részéről érkező növekvő számú megrendeléseknek. Az autópiac visszarendeződésével a félvezetők iránti kereslet hirtelenjében olyan ütemben lódult meg, amivel a félvezetőgyártók képtelenek voltak lépést tartani. Az iparágak közötti versengés a szűkössé váló alapanyagokért az ellátási láncok rövidítésének igényével párosult, minekután a feldolgozó vállalatok korábban nem tapasztalt mértékben halmoztak fel alapanyagkészleteket. Mindezek miatt az alapanyagárak nagymértékben emelkedtek, amit az autógyártók és végső soron a vásárlók pénztárcája is megérez.

Az alapanyagár-emelkedés hatása a használtautók piacára is begyűrűzött, ami azonban érdekes módon jótékonyan hatott a használtautó értékesítésen realizálható marzsokra. Ennek legfőbb oka, hogy az évek óta erősödő hazai vásárlóerő nem roppant meg a járvány alatt sem. Idehaza ebben nagy szerepet játszott a koronavírus-járvány okozta gazdasági krízist kezelő kormányzati mentőcsomag (például a már több ízben meghosszabbított vállalati és lakossági banki kölcsönök törlesztésének felfüggesztéséről szóló rendelet), amely átmeneti könnyebbséget jelentett csaknem kétmillió háztartás és többszázezer vállalkozás számára.

Az ellátási nehézségek és ennek nyomán a gyártási idő meghosszabbodása, illetve a megrendelések szállításának kitolódása miatt a következő időszak várható gépjármű értékesítési számai - hacsak átmenetileg is, de - bizonyosan elmaradnak a korábban előre jelzett értékektől. Emiatt a teljes árbevétel legalább 10-15 százalékkal lehet kevesebb a következő két évben, mint amennyi a társaság eredeti terveiben szerepelt. Fontos azonban megjegyezni, hogy a kieső árbevétel az a koronavírus járvány elmúlásával pótolható.

Az első féléves számok tanúsága szerint az AutoWallis összességében jól reagált a megváltozott üzleti környezetre, hiszen az árbevétel dinamikus emelkedéséhez az EBITDA fedezeti szint jelentékeny mértékű javulása is társult. A társaság a vírushelyzetet akvizíciók megvalósítására és operációjának hatékonyabbá tételére használta fel. Mindez arra is enged következtetni bennünket, hogy az alapanyag-ellátásban jelenleg mutatkozó nehézségek ellenére az AutoWallis a jövőben is képes marad a jövedelmezőségének fenntartására az autóipari szolgáltatások körének bővítése és a hatékonyabb operáció révén. Természetesen a jövedelmezőség szinten tartásához és további javításához elengedhetetlenül fontos, hogy ne csak a közúti, hanem a nemzetközi légi utasforgalom is mielőbb helyre álljon az AutoWallis kulcspiacain.

Forrás: KSH

Csőre töltve

Az AutoWallis Csoport Közép-Kelet-Európa egyik legjobb tőke és likviditási pozícióval rendelkező autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatója, amely folyamatosan törekszik a stabil működés és a növekedés feltételeinek megteremtésére. Az AutoWallis stratégiai célja, hogy az évtized végére a közép-kelet-európai régió kiemelkedő autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatója legyen. Ennek érdekében számos akvizíciót hajtott végre az elmúlt évben és továbbiakat tervez a közeljövőben. A stratégiai célpontok kiválasztásakor a társaság különös figyelmet fordít a szóba jöhető szinergiák körének felmérésére, az optimális üzemméret és magasabb pénzáramok elérésére, illetve a megszerzendő entitás menedzsmentjének és folyamatirányítási rendszereinek integrációs lehetőségére. A tranzakciók árazását minden esetben a részvényesi értékteremtés vezérli, Ennek ékes bizonyítéka a legutóbbi nemzetközi akvizíció, amelynek során az AutoWallis– a számításaink szerint – 2x EV/EBITDA szorzón szándékozik átvenni a szlovén Avto Aktiv eszközeit tehermentesen.

Az elmúlt egy évben az AutoWallis 9,69 milliárd forintértékben vont be külső forrást az MNB által indított Növekedési Kötvényprogram keretében kibocsátatott hosszú lejáratú vállalati kötvények formájában. A kibocsátásból befolyt pénz akvizíciókra, az e-mobilitás fejlesztésére, valamint zöld beruházásokok finanszírozására (például a jelenleg használt ingatlanokban energia-megtakarítást eredményező fejlesztésékre, a megújuló energia minél nagyobb arányú előállítására és használatára) fordítja. Az AutoWallis és az általa kibocsátott kötvények hitelminősítési besorolása egyaránt B+, míg társaság adósságának törlesztési képességeit, kilátásait stabilnak ítéli meg a Scope Ratings Gmbh. Az AutoWallis nettó adóssága 23,7 milliárd forintra emelkedett június végére a 2020 végi 21,6 milliárd forintról, amely 3,9x nettó adóság/évesített EBITDA mutatónak felel meg a tavaly év végi 10,1x értékhez képest.

A kitűzött stratégiai célok további finanszírozása érdekében az AutoWallis nyilvános tőkebevonást tervez az év második félében 4-6,5 milliárd forintértékben, amely eredőjeként akár 20 százalékkal is nőhet a részvények száma. A forrásbevonás sikere esetén tovább erősödhet a társaság tőke- és likviditási pozíciója, támogatva a növekedési stratégiájának megvalósíthatóságát, valamint tágulhat a részvényesi kör és javulhat a részvények likviditása is.

A társaság korábban 2021-re 230-253 milliárd forintnyi, 2025-re pedig 400 milliárd forintot meghaladó árbevételt tervezett, ennek teljesülése azonban az elhúzódó globális félvezetőhiány és az ellátási láncok akadozása miatt erősen kétségessé vált. A kieső árbevétel azonban vélhetőleg nem fog együtt járni az EBITDA csökkenéssel, mivel az autóipari szolgáltatásokon belüli autóbérlési tevékenység várhatóan jövőre újra lendületet vesz a vírushelyzet alakulásától függően, míg a foganatosított válságkezelési intézkedések jótékony hatása is tartósan hozzájárul majd a jövedelmezőség javulásához. A legfontosabb ok azonban az lehet, hogy maguk az autógyárak, miután vérszemet kaptak az elmúlt hónapok drágulása láttán, nem fognak árat csökkenteni azt követően sem, hogy a chipgyártók rendezik a soraikat. A BMW és a Daimler pénzügyi vezetője is úgy nyilatkozott a közelmúltban, hogy a chiphiány megoldódása után szándékukban áll (ezúttal tudatosan) korlátozni az új autók gyártását, ezzel támogatva meg az árazási erejüket és a nyereségességüket. A BMW szerint az elmúlt 24 hónapban rengeteget javult a helyzet, a német autógyár jelentősen magasabb árréssel tud új autót eladni, mint egy évvel ezelőtt.

Egy főre jutó gépjárművek száma. Forrás: Eurostat

Véleményünk szerint az autókereskedők szerepe a közvetlen értékesítésben, a járműkonfigurációban, illetve az információáramlási területeken a jövőben csökkenni fog, mivel az autók vásárlásának digitális csatornái egyre népszerűbbé válnak, Az autógyártók weboldalai, keresőmotorjai, online üzletei, autóértékelő és tanácsadó oldalai, valamint a vásárlói fórumok központi szerepet kapnak a kiválasztási és vásárlási folyamatokban. Bár a digitalizáció új lehetőségeket kínál a csökkenő jövedelmezőség ellensúlyozására, az autókereskedők hosszútávon valószínűleg nem lesznek képesek teljesen semlegesíteni az árrések szűkülését kiváltó okokat (erősebb verseny, fogyasztási és vásárlási szokások átalakulása, stb.), annak ellenére sem, hogy valamilyen formában (pl. bemutatótermek) kapcsolatban maradnak az ügyfelekkel.

Értékesítési árrés várható trendje. Megjegyzés: ROS = return on sales Forrás: Bain & Company

Mindez abba az irányba mutat, hogy a következő pár évben a konszolidáció még inkább felgyorsulhat a regionális autópiacon. Azok a piaci szereplők, akik a leggyorsabban lesznek képesek méret hatékonyan működni, és akik számára rendelkezésre áll viszonylag olcsó külső forrás a terjeszkedésük finanszírozásához, továbbá rendelkeznek megfelelő vállalatirányítási modellel és az ahhoz szükséges technológiai háttérrel, minden bizonnyal élen járnak majd ebben a folyamatban. Az AutoWallis az elmúlt egy évben végrehajtott tranzakciókkal bebizonyította, hogy akár akvizíciók révén is utat tud törni magának prémium piacokon és szegmensekben, úgy, hogy közben a részvényesek számára értéket termel és képes integrálni a megszerzett eszközöket a meglévő operációjába.

Mindet egybevetve az AutoWallis EBITDA-ja az idei évre várt 6 milliárd forintról 10-11 milliárd forint közé emelkedhet 2024-re, míg az EBITDA marzs 3 százalék körül stagnálhat. Mindeközben a társaság nettó eredménye megduplázódhat az idei évre becsület 2,3 milliárd forintról. A nettó adósság/EBITDA ráta (amely magában foglalja a hiteleket, hosszú kötvényeket, lízing és fordított faktoring kötelezettségeket), a mostani 5x körüli szintről 2024 év végére 3x csökkenhet, az eladósodottsági ráta pedig 75 százalékról 60 százalék alá süllyedhet a várakozásunk szerint.

Faites vos jeux

Az AutóWallis összehasonlító értékelés alapján már egyáltalán nem lóg ki felfele az európai versenytársak közül. A korábbi felülértékeltség az EBITDA dinamikus növekedésével megszűnt, miközben a részvényárfolyam – némiképp érthetetlen módon – sokáig nem követte le az eredmény és a jövedelmezőség javulását. Egyértelmű, hogy amint a vezetőség tervei szerint alakulnak a főbb bevételi és eredményszámok, ahogy javul a transzparencia, és egyre hihetőbbé válnak a társaság középtávú ambiciózus célkitűzései, a tőkepiac valamennyi résztvevőjének érdeklődése fokozódik a társaság kötvényei és részvényei iránt egyaránt.

Összehasonlító értékeltség Forrás: Bloomberg

A diszkontált cash flow modellünk alapján meghatározott 12 havi célárunk mintegy 150 forint részvényenként, amely csaknem 25 százalékkal több, mint a részvények jelenlegi piaci ára. A közelgő tőkeemelés miatt ugyan akár ötödével is növekedhet a részvények darabszáma, de ha az így befolyó pénzt az AutoWallis, hasonlóan értéknövelő módon fekteti be az alaptevékenységei közül bármelyikbe, ahogy az elmúlt évben is tette, úgy nem kérdés, hogy kifizetődik a kibocsátásban való részvétel. Ebben persze ma még csak bízni lehet.

