Újraéled az autóbérlés: erős az idei ősz, egy év alatt nőtt az Avis flottája is

A koronavírus megjelenése utáni korlátozások komoly csapást jelentettek az autókölcsönzéssel foglalkozó cégek számára is. Lengyel Zsolt, az Avis Magyarország ügyvezetője a Portfolio-nak elmondta, jelenleg 80 százalékos autóparkkal dolgoznak a járvány előtti utolsó év azonos időszakához képest, és az idei ősz meglepően erős a korábbiakhoz képest, sokan ugyanis most pótolják a korábban elhalasztott utazásokat.

Az autókölcsönzéssel foglalkozó cégeket komolyan érintették a járványhelyzet miatt hozott intézkedések.

„A pandémia mélypontján közel 80 százalékos csökkenést tapasztaltunk” – mondta a Portfolio-nak Lengyel Zsolt, az Avis Magyarország (AUTO ReFAIRent Autókölcsönző és Szolgáltató Kft.) ügyvezetője. A korlátozások megszűnésével szépen lassan nőtt a forgalom, az egy évvel ezelőttihez képest idén érdemben nagyobb flottával dolgoznak, de ha a járvány előtti utolsó év azonos időszakát vesszük alapul, akkor ahhoz képest nagyjából 80 százalékos az autópark. Az idei ősz arányaiban sokkal erősebb a nyárhoz viszonyítva az előző évekhez képest, ennek oka Lengyel Zsolt szerint az lehet, hogy sokan most pótolják a korábban elhalasztott utazásokat.

Felértékelődnek a higiéniai előírások

A koronavírus megjelenése után nagyon kevés magánszemély bérelt Magyarországon autót és a külföldi bérlők száma is jelentősen csökkent. Pedig korábban épp a külföldről érkező magánszemélyek és az üzleti célból ide érkezők jelentették az Avis Magyarország legfőbb ügyfélkörét.

Lengyel Zsolt Fotó: Avis Magyarország

„A vállalati ügyfélkör azonban megmaradt, ők tették ki a forgalmunk legnagyobb részét. Változást csak a tekintetben tapasztaltunk, hogy az autót gyakran nem az irodába, hanem a dolgozók címére kellett kivinni, hiszen nagyon sokan home office-ban dolgoztak” – jegyezte meg Lengyel Zsolt, aki szerint az ügyfélkör átrendeződése csak ideiglenes, hosszú távon nem vár érdemi változást a járvány előtthöz képest. A működést tekintve a jövőben is nagy hangsúlyt kell fektetni a higiéniai előírások betartására, mert az elmúlt másfél évben az ügyfelek számára a megbízható tisztaság felértékelődött. A járműveket a bérlés után mindig fertőtlenítik, az irodákban pedig a kiszolgáló személyzeti pult előtt plexiüveget emeltek, csökkentve a fertőzés kockázatát. A biztonsági intézkedések mellett az ügyfelek most is ugyanazt a magas színvonalú szolgáltatást kapják, mint korábban.

A car sharing cégek nem jelentenek konkurenciát

Lengyel Zsolt véleménye alapján a car sharing cégek és az autókölcsönzők ügyfélköre sok mindenben különbözik egymástól. Előbbi esetén általában rövidebb időintervallumban, jellemzően pár órára van szüksége valakinek autóra, míg a bérautós cégekhez akkor fordulnak az emberek, amikor legalább egy teljes napra szeretnének autót bérelni, de még gyakoribb, hogy egy hétvégére, 4-5 napra, egy hétre, vagy akár egy hónapra szeretnének mobilitást vásárolni maguknak.

Mennyire fontos a fenntarthatóság az ügyfeleknek?

Lengyel Zsolt szerint egyelőre nem úgy tűnik, hogy az elektromos autózás jelenti majd a bérautózás közeljövőjét, az ügyfelek részéről ritkán találkoznak ezzel kapcsolatos igényekkel, de természetesen ilyen típusú gépjárművek is elérhetőek flottájukban.

„A bérautós szakmában jelenleg ez egy teljesen marginális igény a szereplők részéről, ugyanis ők sem szeretnének azért többet fizetni, mert elektromos autóban ülnek” – mondta az ügyvezető, aki szerint még a hatótáv-félelem is további problémás tényező az elektromos autók kapcsán.

„A színtisztán elektromos autózás nem a közeljövőben, inkább középtávon lehet érdekes számunkra, amikor is legalább a hatótáv kérdése megoldódik és egy elektromos autóval el lehet majd menni 600-800 kilométert újra töltés nélkül” – mondta, hozzátéve, jelenleg a hibrid autók jelentik a megoldást, a technológia környezetbarát, de nem ró plusz terhet az ügyfelekre, nem jelent kompromisszumot a mobilitás terén, hiszen nem kell attól tartani, hogy útközben lemerül az akkumulátor, nem kell a töltést megtervezni, ráadásul árban is kedvezőbbek, mint az elektromos járművek. Az igényekhez igazítva a flotta legnagyobb része mild-hibrid, full-hibrid vagy plug-in hibrid gépjárművekből áll, főleg magasabb kategóriákban.

Lízing vagy tartós bérlés?

Noha a tartós bérlés és az operatív lízing közt a szolgáltatást tekintve érdemi különbség nincs, felhasználói szemszögből nagyon nem mindegy, ki mit választ.

„Ha valaki szeretne megvásárolni egy gépjárművet, viszont nem szeretné egy összegben kifizetni, illetve szeretne hozzá szolgáltatásokat is, akkor az operatív lízing lesz a megfelelő választás. Tartós bérlet esetén színtisztán egy szolgáltatásról beszélünk, semmilyen konstrukcióban nem merül fel, hogy az ügyfél megvásárolja az adott autót” – mondta Lengyel Zsolt, aki szerint utóbbi megoldás rugalmasabb, és jobb megoldás, ha az ügyfél csak egy meghatározott időszakra keres mobilitási lehetőséget, de nem kíván gépjárművet vásárolni magának.

A cikk megjelenését az Avis Magyarország támogatta.