Sok magyar cég lemaradhatott a rezsicsökkentésről – Fájhat nekik az elszálló villanyszámla

A legfrissebb adatok arra utalnak, hogy sok cég nem tudott élni az idén januártól elérhető, rezsicsökkentett áramvásárlás lehetőségével, azaz benne ragadhatott a versenypiaci szolgáltatási szerződésében, és így jóval magasabb áron volt kénytelen áramot vételezni. Az adatok azt is mutatják, hogy januárban is csaknem 200 milliárd forintos volt a versenyszektor villanyszámlája, több, mint duplája az egy évvel korábbinak.

A napokban tette közzé a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) a villamosenergia-ipari társaságok idén januári adatait és ebből derült ki az, hogy mennyi áramvásárlás történt az egyetemes szolgáltatás lakossági és nem-lakossági ágán, azaz a rezsicsökkentés keretein belül, illetve mennyi a versenypiacon. (A tavaly decemberi és a 2021-es egész éves villanyszámla elszállással ebben a cikkben foglalkoztunk részletesen.)

Amint az alábbi ábrán látszik: bár idén januárban 64%-kal új csúcsra, 94 gigawattórára ugrott a nem-lakossági körben történt egyetemes áramszolgáltatás, ez mégsem számít kiugró növekedésnek ahhoz képest, hogy a tavaly karácsonyi kormányzati kommunikáció már azt hangsúlyozta: nem is az eredetileg közölt 30 ezer, hanem több százezer cég vált jogosulttá idén januártól júniusig a rezsicsökkentett áramvásárlásra. Ez azt jelenti, hogy a lakosság által elérhető 12-13 forint helyett 31 forint körüli áron vehetik a villamosenergia kilowattóráját, míg a piaci áramárak legalább 60-80 forintba kerülnek a piaci kereskedővel kötött szerződéstől függően. Az ábra viszont arra utal, hogy

biztosan elmaradt a tömeges, százezres nagyságrendű bemenekülés a rezsicsökkentés ernyője alá.

Azt, hogy nem forgatta fel az egyetemes szolgáltatás kereteit a januártól júniusig szóló kedvezményes céges (nem-lakossági) áramvásárlási lehetőség, az alábbi ábra is érzékelteti (a terljes eladott áram mennyiség éves alapon csak 11%-kal emelkedett januárban). Így tehát bár sok kkv jogosult volt papíron a rezsicsökkentett áramra (legfeljebb nettó 4 milliárd forintos árbevétel, vagy mérlegfőösszeg, illetve legfeljebb 10 foglalkoztatott), de mégsem tudott vele élni különböző okok miatt (pl. a szolgáltatója nem engedte el kötbér okok miatt, nem hallott a lehetőségről, egyéb szerződéses okok miatt nem lépett).

Összességében tehát a kkv-k egy korlátozott része élhetett csak a lehetőséggel.

Az egyetemes szolgáltatók árbevétele mindenesetre új csúcsra emelkedett (18 milliárd forintot ért el) azzal párhuzamosan, hogy az eladott árammennyiség szintén új csúcsra emelkedett.

A fentiek mellett az is különösen érdekes a friss MEKH-statisztikákból, hogy szabadpiacon vételezett áram mennyiség és az abból származó árbevétel hogyan alakult. Az eladott mennyiség szintén arra utal, hogy nem volt tömeges bemenekülés a szabadpiacról az egyetemes szolgáltatási körbe, hiszen idén januárban éves szinten csak 11%-kal 3184 gigawattóra csökkent az értékesítés.

Az áramárak továbbra is extrém magas szintje miatt azonban a stabil árameladás azt is jelentette, hogy

továbbra is rendkívül magas volt a szabadpiacon vásárló cégek/intézmények áramszámlája: a decemberi 201 milliárd forint után januárban 193 milliárd forintnyi.

Egy évvel ezelőtt januárban még csak 81 milliárd forintos volt ez, így tehát több, mint duplázódó áramköltséggel kellett szembenéznie az elmúlt hónapokban a magyar versenyszektor nagy részének (az egyetemes szolgáltatásba átlépett, vagy régóta abban lévő kkv-kört leszámítva).

Hétfői elemzésünkben arra mutattunk rá, hogy még nem is annyira az áramszámla, hanem a gáz- és olajszámla megugrása lehet igazán fájdalmas a magyar nemzetgazdaság szereplőinak, főleg ha tartósan nagyon magasan maradnak a piaci árak a háború és egyéb okok miatt. Számításaink szerint a nettó importszámla a GDP arányában akár 5-7-9%-kal is romolhat idén tavalyhoz képest, ami drasztikusan romló gazdasági pályát is jelent egyúttal.

