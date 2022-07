Új rekordok a Masterplastnál - Tovább szárnyal az árfolyam

Minden idők legmagasabb negyedéves bevételét érte el a Masterplast a 2022. április-júniusi időszakban, ami a hőszigetelő termékek forgalomnövekedésének volt köszönhető – derül ki a cég ma reggel közzétett gyorsjelentéséből. A magasabb eredménytermelésű egészségügyi szegmens értékesítése visszaesett, így részaránya jelentősen csökkent a bázisidőszakhoz képest, amikor még a járványhelyzet segítette felfelé az értékesítéseket. Ennek eredményeként az EBITDA és az üzemi eredmény szintjén is alacsonyabb nyereséget ért el a vállalat, mint egy évvel ezelőtt, az EBITDA és az üzemi marzs romlott.

Viszont a több mint 2 millió eurónyi pozitív pénzügyi eredménynek köszönhetően a masterplast nettó eredménye több mint 30 százalékkal nőtt az előző év azonos negyedévéhez képest és szintén rekordot döntött.

A Masterplast negyedéves számai ezer EUR 2Q 21 2Q 22 változás Értékesítés árbevétele 57138 57597 0,8% EBITDA 8505 8400 -1,2% EBITDA-szint 14,9% 14,6% -0,3pp Üzemi eredmény 7388 7047 -4,6% Üzemi eredményszint 12,9% 12,2% -0,7pp Adózás előtti eredmény 7076 9264 30,9% Adózott eredmény 6349 8258 30,1% EPS (EUR) 0,44 0,57 29,5% Forrás: Masterplast, Portfolio

A bevétel

57,6 millió eurós bevétellel zárta a második negyedévet a Masterplast, ami kismértékű, 1 százalékos növekedés az előző év azonos időszakához képest, viszont ez új negyedéves rekordot jelent a cég életében. A növekedés elsősorban a hőszigetelő termékek forgalomnövekedésének volt köszönhető, a kibontakozó energiakrízis közepette kiemelkedően nőtt a hőszigetelő anyagok értékesítése, amellyel a vállalat ellensúlyozni tudta az egészségügyi szegmens gyengébb teljesítményét a járványhelyzet miatt kiemelkedően erős bázisévhez képest.

A vállalat szigetelőanyag gyártó üzemei teljes kapacitáskihasználtság mellett működtek, a folyamatos és bővülő kibocsátás tovább javította a termelési hatékonyságot.

A gyártás alapanyagellátása biztosított, a társaság felkészült a második félévben várhatóan felfutó piaci igények kiszolgálására.

A vállalat, a növekedési stratégiájának megfelelően nagyléptékekben fejleszti gyártói hátterét és újabb hőszigetelőanyag gyártási beruházásokat is indított. Az elkészült fejlesztések nemzetközi szinten is jelentős szereplővé léptették elő a magyar gyártót az üvegszövet és tetőfólia termékszegmensben, miközben 2023-ban 3 újabb hőszigetelőanyag gyártó üzemegység kezdi meg a termelést. A Szabadkán futó zártcellás polisztirol és az Olaszországban indított expandált polisztirol gyártásfejlesztési beruházás mellett egy újabb hungarocell gyártó üzem létesítése is megkezdődött Magyarországon. A fejlesztések révén jelentősen bővül a vállalat hőszigetelőanyag gyártási kapacitása, ami lehetőséget teremt a kibontakozó piacbővülés kiaknázásához - közölte a vállalat.

A szegmensek:

A bevételben legnagyobb hányadot képviselő, nagyrészt saját gyártású terméket magában foglaló homlokzati hőszigetelő rendszerek termékcsoport bevétele 47 százalékkal ugrott meg a második negyedévben az egy évvel ezelőtti szinthez képest. A termékcsoporton belül a saját gyártású EPS termékek árbevétele közel megduplázódott, az üvegszövet és a többi homlokzati termékek eladásai is növekedtek.

a második negyedévben az egy évvel ezelőtti szinthez képest. A termékcsoporton belül a saját gyártású EPS termékek árbevétele közel megduplázódott, az üvegszövet és a többi homlokzati termékek eladásai is növekedtek. A tetőfóliák és tető elemek árbevétele 19 százalékkal csökkent, miután a saját gyártású diffúziós és a hagyományos tetőfóliák árbevétele is visszaesett. A piacok közül elsősorban Ukrajnában volt jelentős visszaesés.

A szárazépítészeti rendszerek árbevétele 20 százalékkal bővült, jól alakult a gipszkarton lemezek árbevétele, de a profilok és kiegészítők forgalma is kisebb mértékben emelkedett.

A hő-, hang- és vízszigetelő anyagok termékcsoportban 26 százalékkal növekedett a forgalom, a kőzetgyapot-, az XPS-, a habfólia- és a vízszigetelő anyagok értékesítése egyaránt nőtt.

Az építőipari kiegészítő termékek forgalma 6 százalékkal csökkent.

Az ipari alkalmazások termékcsoportban 58 százalékkal esett vissza a forgalom, miután az egészségügyi termékek árbevétele elmaradt a bázistól.

A Masterplast negyedéves bevételének alakulása termékenként ezer euró 2Q 21 2Q 22 változás homlokzati hőszigetelő rendszerek 21045 30930 47,0% hő-, hang,- és vízszigetelő anyagok 4697 5912 25,9% tetőfóliák és tető kiegészítők 8255 6662 -19,3% szárazépítészeti rendszer 4418 5299 19,9% építőipari kiegészítő termékek 1658 1563 -5,7% ipari alkalmazások 17065 7231 -57,6% Forrás: Masterplast, Portfolio

A régiók:

A Masterplast-csoport legnagyobb piacán, Magyarországon 8 százalékkal csökkent az árbevétel 2022 második negyedévében. Az építőipari szegmensben jelentős, 45 százalékos bevételnövekedést ért el a társaság, miután a kormányzati támogatások és a felújítási ösztönzők továbbra is magas keresletet biztosítottak, az áremelkedések pedig előrehozott vásárlásokat eredményeztek. A magyar üzletág bevételcsökkenése az egészségipari termékek számlájára írható.

2022 második negyedévében. ért el a társaság, miután a továbbra is magas keresletet biztosítottak, az áremelkedések pedig előrehozott vásárlásokat eredményeztek. A magyar üzletág bevételcsökkenése az egészségipari termékek számlájára írható. Az export piacokon 13 százalékkal nőtt a forgalom, főként a homlokzati hőszigetelő rendszerek, azon belül is az üvegszövet háló eladások növelték a leginkább az árbevételt. Jelentősen nőtt a forgalom a görög, a cseh és a francia területeken, miközben az Egyesült Királyság, Lettország és Írország értékesítései visszaestek.

Külön piacként szerepel Olaszország a második negyedévtől a Masterplast gyorsjelentésében, az országban több mint 80 százalékkal ugrott meg a negyedéves bevétel, ahol az olasz állam szigeteléshez kötött adóvisszatérítése élénkítette a keresletet.

a második negyedévtől a Masterplast gyorsjelentésében, az országban több mint A román piacon 14 százalékkal nőtt az árbevétel, ahol szintén a homlokzati termékcsoportban az üvegszövet eladások húzták elsősorban az értékesítéseket.

A német piacon 5 százalékkal csökkent a forgalom, ahol a saját gyártású diffúziós tetőfólia és az üvegszövet eladások is csökkentek.

A lengyel piacon 11 százalékos volt a visszaesés, bár az üvegszövet eladások jelentősen nőttek, a többi termékcsoportban, különösen a tetőfólia szegmensben, visszaesés volt.

Szerbiában 15 százalékkal emelkedett a forgalom, főként a homlokzati hőszigetelő termékeknek köszönhetően. A szlovák piacon 45 százalékkal nőtt az árbevétel, a horvát piacon 4 százalékkal nőtt a bevétel, míg Ukrajnában a háborús helyzet miatt 47 százalékos visszaesés volt.

A Masterplast negyedéves bevételének alakulása régiónként ezer euró 2Q 21 2Q 22 változás Magyarország 28362 26143 -7,8% Export 4621 5234 13,3% Olaszország 2414 4393 82,0% Lengyelország 4220 3768 -10,7% Románia 3992 4536 13,6% Németország 3883 3690 -5,0% Szerbia 3413 3926 15,0% Ukrajna 2670 1412 -47,1% Szlovákia 1934 2813 45,4% Horvátország 1099 1146 4,3% Észak-Macedónia 530 536 1,1% Forrás: Masterplast, Portfolio

Az eredmények

A csoport EBITDA-ja 8,4 millió euróra rúgott a második negyedévben, üzemi eredménye pedig 7,05 millió eurót tett ki, ami 1,2 százalékos, illetve 4,6 százalékos csökkenés az egy évvel korábbi szintről.

A működés profitrátái is csökkentek kismértékben, ahogy a magasabb eredményhányadú egészségügyi szegmens súlya csökkent a cégszintű bevételben:

az EBITDA-szint 0,3 százalékponttal 14,6 százalékra,

az üzemi eredményszint 0,7 százalékponttal 12,2 százalékra esett.

Az adózott eredmény szintjén azonban több mint 30 százalékos növekedésről számolt be a Masterplast, ami szintén új negyedéves rekordot jelent, magasan felülmúlva a korábbi csúcsot, amit a tavalyi második negyedévben ért el a cég.

Az adózott eredmény jelentős növekedése mögött a pénzügyi eredmény soron elkönyvelt 2 millió eurós pozitív eredmény áll. A Masterplast csoport többségében euróban és amerikai dollárban szerzi be termékei jelentős részét, amelyeket helyi devizában értékesít, így jelentős devizaárfolyam-kitettsége van a cégnek. A negyedévben pozitív eredményt ért el a társaság az árfolyamhatásokon, valamint a félév végén EUR/HUF árfolyam biztosítási ügylettel is rendelkezett a cég, amelynek átértékelései megjelentek a csoport pénzügyi eredményeiben.

A kilátások

A vállalat az általánosan romló makrogazdasági előrejelzések mellett is erős hőszigetelési szezonra készül, a tartósan magas energiaárak, az energiakorlátozások és a várhatóan Európa szerte induló épületenergetikai korszerűsítési programok hatásaként pedig hosszútávon is erőteljesen élénkülő keresletre számít - olvasható a cég közleményében. Ezért a Masterplast újabb hőszigetelőanyag gyártó üzemek elindításán dolgozik, melyek közül 3 gyártóegység már 2023-ban megkezdi a kibocsátást.

Az első hat hónapot követően az egész évre tervezett adózott eredmény mintegy 70 százaléka teljesült.

A társaság közlése szerint a számára kedvező devizakörnyezet fennmaradása esetén az éves adózott eredmény meghaladhatja a 2022-re kiadott 16,5 millió eurós eredmény előrejelzést.

„A második negyedévben nyújtott teljesítményünk igazolja, hogy az általánosan romló gazdasági környezetben és növekvő infláció mellett is pozitív kilátásai vannak a hőszigetelőanyag piacnak. A tartósan magas energiaárak és kibontakozó energiakrízis hosszútávon is keresletélénkítő hatással lesznek, miközben a REPowerEU terv hozadékaként új épületenergetikai korszerűsítéshez kapcsolódó támogatási programok elindulását várjuk az Európai Unió tagállamaiban.

A hőszigetelés évtizede megkezdődött, Szlovákiában máris elfogadott a kormány egy új zöld programot, amellyel 560 millió eurós keretből 30 000 energiafaló régi építésű ház felújítását támogatják. Itthon, a hétszeres lakossági és kisvállalkozói piaci gázárak ismeretében erőteljes szigetelési hullámra készülünk az őszi szezonban. Felkészült a gyártásunk, stabil ellátást és árszintet tudunk biztosítani a vevőinknek, a jövő tekintetében pedig nagyléptékekben bővítjük hőszigetelőanyag gyártási kapacitásainkat.

Magyarországon a szakmai szervezetek álláspontjával egyetértünk és a 3+3 millió otthonfelújítási támogatási program kifutását követően szükségesnek látjuk, egy új célzottan épületenergetikai korszerűsítést támogató állami program elindulását ”- kommentálta a negyedéves eredményeket Tibor Dávid, a Masterplast elnöke.

Árfolyamreakció

Emelkedik a Masterplast árfolyama ma reggel a nyitást követően a negyedéves eredményekre, közel 5 százalékos pluszba ugrott a részvény a gyorsjelentést követően. Az elmúlt másfél hétben nagyot emelkedett a Masterplast árfolyama, a magyarországi rezsicsökkentés módosítása és az Európa-szerte tapasztalható energiakrízis ugyanis jó lehetőséget teremt a szigetelőanyag-piacnak.