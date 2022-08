Brutálisan felgyorsulhat a lakossági napelemek terjedése Magyarországon

Az év első három hónapjához képest jóval több új háztartási méretű napelemes rendszert telepítettek a második negyedévben Magyarországon. Bár a közel 125 MW-os bővülés gyengébb, mint a 2021 hasonló időszakában regisztrált 167 MW-os rekord növekedés, a rezsicsökkentés részleges kivezetése következtében többszörösére ugró kereslet miatt 2022 valószínűleg minden korábbinál erősebb éve lehet a szegmensnek.

A Mavir adatai szerint az első (+70 MW) és a második negyedéves kapacitásnövekedéssel (+124 MW) 2022 első félévében összesen 194 MW-tal 1319 MW-ra emelkedett az 50 kW alatti háztartási méretű (HMKE) fotovoltaikus termelők beépített teljesítőképessége.

Az idei első féléves eredmény ugyan elmarad a 2021 első félévében elért 227 MW-os növekedéstől, de miután a rezsiszabályozás július 13-án bejelentett módosítását követően a lakosság valóságos rohamot indított a napelemes HMKE-kért, a kereslet pedig megtöbbszöröződött, ezért a piac várhatóan már a harmadik negyedév végén meghaladja majd a 2021-es időarányos számokat. Akkor is, ha a mostanában elindított beruházások egy része a negyedik negyedévben vagy addigra sem készülhet el.

Ez már csak azért is valószínű, mert a bázis viszonylag alacsony: a tavalyi harmadik negyedévben 78 MW-ra lassult a kapacitás bővülése, miután sokan a második negyedév végéig igyekeztek végezni a beruházással a napelemes termelésre vonatkozó elszámolási szabályok július 1-re várt, azonban végül elmaradt változása miatt. (2021 utolsó negyedében 100 MW-tal bővült a kapacitás.)

Sőt, jelenleg az is nagyon valószínűnek tűnik, hogy a idén megdől a 2021-es éves rekord is, és a bővülés a tavalyi 406 MW-os kapacitásnövekedésnél is nagyobb lesz.

A most ismertetett adatok szerint 2022 második negyedében közel 12 ezer új háztartási méretű naperőmű állt üzembe, így június végén már összesen több mint 150 ezer ilyen rendszer működött Magyarországon.

A HMKE-statisztika mellett a Mavir az ipari méretű napelempark-kapacitásra vonatkozó új adatokat is nyilvánosságra hozta. E szerint az előző hónaphoz képest augusztus 1-ig 81 MW-tal (66 egységgel) nőtt az 50 kW és a feletti fotovoltaikus termelők beépített teljesítőképessége, és jelenleg már valamivel meghaladja a 2162 MW-ot (2896 darab). Ezzel idén már 333 MW-tal nőtt a kapacitás, és a trend alapján ebben a szegmensben is jó eséllyel nagyobb lehet a bővülés, mint a 2021-es 422 MW-os növekmény. A 2019-es, 600 MW-os abszolút rekord viszont egyelőre nincs veszélyben.

A Mavir a nagy naperőművek havi termelési csúcsait is közli, míg a HMKE-k esetében nem áll rendelkezésre ilyen adat, ezek termelésének alakulásáról jelenleg csak becslések állnak rendelkezésre. A napelemparkok termelésének maximuma júliusban 1848,5 MW volt, ami egyben a valaha mért legmagasabb hazai adat, felülmúlva az áprilisi 1813,4 MW-os csúcsot. Ez azt jelenti, hogy a július rekord idején a nagy naperőművek átlagos kihasználtsága rövid időre megközelítette a 89 százalékot.

Természetesen az éves átlagos kihasználtság ennél jóval alacsonyabb, hiszen nem csak a felhős nappali, de az éjszakai (nem) termelés időszakait is beleszámítják. 2022 augusztus 1-ig eltelt részében az 50 kW és a feletti fotovoltaikus erőművek kihasználtsága 20,25 százalék volt, ami minden korábbi év adatánál nagyobb, de a hátralevő hónapokban biztosan jelentősen süllyedni fog az érték, a besugárzási érték csökkenésével párhuzamosan. A legalacsonyabb - az elmúlt évek tapasztalatai alapján 3,1-5,66 százalékos - kihasználtsággal decemberben üzemelnek a naperőművek, hogy aztán júniusig fokozatosan 19,29-29,08 százalékig emelkedjen az arány. (A HMKE-k esetében az előbbiekből következően a kihasználtsági arányról sem áll rendelkezésre adat, mindenesetre az biztosan kisebb, mint a háztető fekvése által nem korlátozott tájolású, ráadásul gyakran napkövetős tartószerkezettel ellátott nagy napelemparkoké.)

A HMKE és az ipari méretű naperőmű szegmenst együttesen figyelembe véve idén eddig összesen több mint 527 MW-tal nőtt a teljes magyarországi fotovoltaikus kapacitás, és már a 3500 MW-ot közelíti (a magyarországi villamosenergia-rendszer teljes beépített teljesítőképessége, beleértve az ipari méretű naperőműveket is 10 619,025 MW).

A szektor eddigi legerősebb éve az új erőmű-telepítések szempontjából 2021 volt, amikor közel 830 MW-tal nőtt a kapacitás - az eddigi adatok alapján jó eséllyel ez a rekord is megdőlhet idén.

A kormány július elején közölte, hogy fel kívánja gyorsítani a naperőmű-kapacitások növelését, így másfél év alatt a 6000 MW kapacitás elérése a cél. Ez gyakorlatilag azt jelentené, hogy már 2023 végén, 2024 elején teljesülne az aktuális, 2020 elején ismertetett Nemzeti Energiastratégiában eredetileg 2030-ra kijelölt cél. Ehhez a következő mintegy 18 hónapban körülbelül 2500 MW új fotovoltaikus erőműi kapacitást kellene létesíteni és hálózatra kapcsolni Magyarországon. Ilyen nagyságrendű növekedésre ennyi idő alatt még nem volt példa, és jelenleg még az sem egyértelmű, hogy pontosan milyen eszközökkel kívánja ezt saját hatáskörben elősegíteni a kabinet, ráadásul a hálózatfejlesztések már most is alig tudják tartani a lépést a bővüléssel. Mindenesetre a hálózati engedélyesek (elosztóhálózat üzemeltető társaságok) május eleji közlése alapján az akkor durván 3000 MW hazai naperőmű-kapacitáson felül további legalább 5000 MW megújuló csatlakozási igényt tartanak nyilván, melynek nagy része vélhetően naperőművekre vonatkozik, és ebbe a háztartási méretű szegmens nem is értendő bele.

