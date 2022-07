Rohamot indított a lakosság a napelemekért a rezsibejelentés után

Többszörösére ugrott a háztartási méretű napelemes rendszerek iránti lakossági érdeklődés a rezsicsökkentés korlátozásáról szóló bejelentés után. Az új körülmények között még úgy is jelentősen javulnak az ilyen beruházások megtérülési számai, hogy költségeik növekedése miatt a telepítő cégeknek is árat kell emelniük. Az iparág várhatóan képes lesz kiszolgálni az erősödő keresletet, de ez megnyújthatja a beruházás időigényét.

A rezsicsökkentés részleges kivezetéséről szóló kormányzati bejelentést követően egyértelműen nagyon megerősödött a lakosság érdeklődése a háztartási méretű napelemes rendszerek iránt, mégpedig szó szerint egyik-napról - mondta el a Portfolio-nak Szolnoki Ádám, a Manap iparági egyesület elnöke.

A szakértő becslése szerint nagyságrendileg 3-5-szörösére emelkedett a HMKE telepítése iránt érdeklődők száma, a bejelentés után két nappal pedig már meg is köttettek a megszorítás motiválta első új szerződések.

A kormány által bemondott számok Szolnoki Ádám szerint sok embert megijesztettek; a családi házak energiafelhasználása gyakran meghaladja a minden ingatlantípus fogyasztása alapján kiszámolt átlagot, és az áramfogyasztást az is emeli, hogy az elmúlt években az általános elektrifikációs trend részeként a lakosság körében egyre népszerűbb elektromos fűtés és melegvíz-előállítás. A Manap elnöke szerint a napelemek vonzerejét alaposan megdobja, hogy a jelenleg bruttó 37-37 forintos (/kWh) rezsicsökkentett, a rendszerhasználati díjat is tartalmazó fogyasztói bruttó áramár a duplájára emelkedik az átlagfogyasztás fölötti részre vonatkozóan.

Mindez természetesen a megtérülést sem hagyja érintetlenül. Az eddig jellemzően 10-12 éves megtérülési idő nagy vonalakban olyan arányban rövidül meg, mint amilyen arányban a teljes kilowattóránkénti ár, illetve a számla összege emelkedni fog, azonban mivel az alapanyagok és komponensek beszerzése többnyire euróalapon történik, az alapanyag-költségek árfolyamváltozásából és egyéb okokból megvalósult növekedése árnyalni fogja az összképet. Emellett a telepítő vállalkozások értelemszerűen a megnövekedett igények miatt is árat emelhetnek.

A hazai napelemes iparág költségei az elmúlt hónapban is érdemben emelkedtek, és Szolnoki Ádám szerint egy hozzávetőleg 10-20 százalékos áremelkedés be van kódolva a rendszerbe akár a két hónappal ezelőtti számokhoz képest is.

Általános klímavédelmi, gazdasági, illetve iparági szempontból a kereslet fellendülése örömteli fejlemény, ugyanakkor az igények hirtelen és kiszámíthatatlan megugrása, hullámzása kihívások elé is állítja a telepítő cégeket. A hazai napelemes HMKE-állomány jelenleg nagyjából olyan sebességgel bővül, mint 2021 első félévében, amikor a nettó elszámolás később elhalasztott kivezetésének hírére a lakosság valóságos rohamot indított a háztartási méretű kis naperőművekért. A Manap elnöke szerint a feszített tempóhoz így nagyjából már hozzászokott az iparág, és arra számít, hogy a tovább erősödő keresletet is képes lesz kiszolgálni.

Bár a telepítő cégek kapacitásai végesek, ugyanakkor Szolnoki Ádám szerint a nagy erőművi szegmensből az ott látható lassulás következtében olyan plusz kivitelezői kapacitás szabadulhat fel, amelyet a HMKE-szegmens nagyrészt felszívhat a hasonló szakértelem miatt is. A szakértő úgy látja, hogy részben az építőipar fékezése miatt nap mint nap jelennek meg a szegmensben olyan új cégek is, amelyek valamilyen villamossági vagy építőipari háttérrel vágnak bele a lakossági napelemezésbe. Ezért Szolnoki Ádám szerint nem is feltétlen a kivitelezői kapacitás lehet a beruházás szűk keresztmetszete, hanem inkább az engedélyezés, illetve az óracsere folyamata.

A kereslet megugrása a beruházási folyamat időigényét is befolyásolhatja, megnyújthatja, de ez a hatás telepítőtől függően más és más lehet. Akadnak olyan telepítő cégek, amelyek már eddig is négy-öt hónapos határidővel vállalták a megbízásokat, az átlag azonban ennél rövidebb, egy-három hónapos megvalósítással dolgozik.

Az iparági egyesület vezetője szerint 2022 eddig eltelt része nagyjából 2021 első félévéhez volt hasonló a magyarországi új napelemes HMKE-telepítések mennyisége tekintetében. A rezsicsökkentéssel kapcsolatos változásokról szóló bejelentések hatására, és mivel tavaly az év második felében megtorpanás és visszaesés követte az elszámolásban belengetett majd elmaradt változtatás miatti rohamot, Szolnoki Ádám szerint meglepő lenne, ha az idén telepített új HMKE-kapacitás nem szárnyalná túl minimum 30, de akár 50 százalékkal is a 2021-es év eredményét.

2021-ben rekord mértékben, több mint 400 MW-tal nőtt a hazai napelemes HMKE-kapacitás, és miután az idei első negyedévben további 70 MW-tal bővült, az összesített beépített teljesítőképességük már március végén közel 1200 MW volt. Amennyiben a Manap elnökének prognózisa beigazolódik, akkor idén 500-600 MW-tal nőhet és egyetlen év alatt megduplázódhat a hazai lakossági napelemes kapacitás.

Továbbra is ösztönzik a napelemes rendszerek telepítését



A rezsicsökkentés módosításáról szóló július 21-én megjelent rendeletekben a háztartási kiserőművesek, napelemesek számára is van két fontos szabály, amelyek értelmezésünk szerint azt jelentik, hogy az a napelemes, aki nettó értelemben betáplál a rendszerbe, de közben időnként vételez is a hálózatból, neki ezt a hálózatból vételezést rezsicsökkentett áron veszik figyelembe, így tehát a hőszivattyúsokhoz és az áramról fűtőkhöz hasonlóan marad ösztönzés a rendszerben ilyen infrastruktúra telepítésére.



A két szabály egyike szerint „Ha az elszámolási időszak során a vételezett és betáplált villamosenergia-mennyiségek szaldója alapján az elosztó hálózatba történő villamos energia betáplálás áll fenn, akkor a betáplált villamos energia a háztartási méretű kiserőmű üzemeltetőjét ellátó egyetemes szolgáltató, a részére – mint lakossági fogyasztó részére – értékesített villamos energia a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott áron kerül elszámolásra, az alkalmazott árszabás egységárára figyelemmel.”



A második szabály pedig: „A háztartási méretű kiserőművet üzemeltető felhasználó esetén az éves szaldó elszámoláskor figyelembe kell venni az időközi elszámolás alapján fennállt, az elosztó hálózatba történt villamos energia betáplálási többletet, ha az időközi elszámolás és az éves szaldó elszámolás közötti időszakra vonatkozóan a vételezett villamos energia mennyisége magasabb, mint a betáplálás.”

