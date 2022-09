Óriási vagyoni károk tépázták meg a magyar biztosítók nyereségét

Magukhoz tértek a gépjármű- és utasbiztosítások, és nagyot mentek az egyszeri díjas életbiztosítások és a vállalati vagyonbiztosítások is az idei második negyedévben. Nem lehet panasz a szektor 20%-os (!) díjbevétel-növekedésére sem, bár a rendszeres díjas életbiztosítások piaca érdemben lelassult. Nagyobb vérveszteségen van túl a nem-életbiztosítási üzletág: nyolc év után veszteségessé vált a másfélszeresére ugró kárráfordítások miatt, amelyekért elsősorban az ipari/mezőgazdasági tűz- és egyéb vagyoni károk okolhatók. A második félévben az aszály mellett az új, 50 milliárd körüli pótadó húzhatja le nagyon a szektor számait.

A bankszektorhoz hasonlóan a biztosítási szektor legfrissebb számait is közzétette az MNB, ez alapján az egy évvel korábbihoz képest

a biztosítási piac díjbevétele az első félévben 14,9%-kal , ezen belül a második negyedévben 20,5%-kal növekedett , utóbbi a legmagasabb negyedéves dinamika az elmúlt évekre visszatekintve,

, ezen belül , utóbbi a legmagasabb negyedéves dinamika az elmúlt évekre visszatekintve, ennek részeként az életbiztosítási piac díjbevétele az első félévben 15,9%-kal, ezen belül a második negyedévben 23,3%-kal gyarapodott,

piac díjbevétele az első félévben 15,9%-kal, ezen belül a második negyedévben 23,3%-kal gyarapodott, a nem-életbiztosítási üzletágban pedig az első félévben 14,1%-os, ezen belül a második negyedévben 17,9%-os díjbevétel-növekedést könyveltek el a biztosítók.

A szektor nominális díjbevétele tehát az infláció fölött mértékben nőtt, vagyis a díjbevételek nemcsak megőrizték, de növelték is a reálértéküket mindkét üzletágban, ami szép teljesítmény a szektortól.

Nem egészen ilyen rózsás a kép, ha az életbiztosítási számok mögé nézünk:

ha a mindig volatilisen alakuló és tartós bevételforrást nem jelentő egyszeri díjas életbiztosításokat csak 10%-ban vesszük figyelembe, akkor az első félévben 12,3%-os, a második negyedévben 5,6%-os bővülést látunk a korrigált életbiztosítási díjbevételek ben, utóbbi tehát már elmarad az inflációtól,

bővülést látunk a ben, utóbbi tehát már elmarad az inflációtól, a rendszeres díjas életbiztosítások díjbevétele (ezek eseti befizetéseivel együtt) ugyanis az első félévben még 11,8%-kal, ezen belül a második negyedévben viszont már csak 3,1%-kal nőtt ,

életbiztosítások díjbevétele (ezek eseti befizetéseivel együtt) ugyanis az első félévben még 11,8%-kal, ezen belül a második negyedévben viszont , az egyszeri díjas életbiztosításoknak viszont nagyon erős negyedévük volt: az első félévben 28,2%-kal, a második negyedévben 91,2%-kal (!) nőtt a díjbevételük.

Az egyszeri díjas életbiztosítások menetelése mögött az év eleji lakossági állami támogatások (szja-visszatérítés, 13. havi nyugdíj, stb.) mellett egy júniusi értékesítési hajrá is állhatott: a második félévtől ezek nagy részét már nem vagy kevésbé éri majd meg értékesíteniük a biztosítóknak, az új biztosítói pótadó ugyanis jórészt elvonja ezek profittartalmát.

Termékszinten az életbiztosításokon belül ezúttal a nem nyugdíjcélú vegyes életbiztosítások díjbevétel-növekedése volt a leginkább meghatározó, ez adta a második negyedéves díjbevétel-növekedés több mint felét. Kétszámjegyű mértékben nőtt a unit-linked életbiztosítások díjbevétele is, a nyugdíjcélú életbiztosításoknál azonban most lassulást láthattunk, elsősorban ezzel magyarázható a rendszeres díjas életbiztosítások lelassult növekedése is.

A rendszeres díjas piacon látható lassulást az is okozhatja, hogy az elmúlt két évben "megszokott" nagy összegű eseti befizetések most nem voltak jellemzőek (vagy részben egyszeri díjas termékekbe mentek), ezek díjbevételét azonban nem mutatja be külön megbontva az MNB.

A nem-életbiztosítások a díjbevétel szempontjából egységesebb növekedést mutatnak az életbiztosításokhoz képest. A járvány lecsengésével megindulhatott a jelentősebb díjnövekedés a gépjárműbiztosításoknál, ugyanis a kötelező biztosítások (kfgb) díjbevétele 11,4%-kal, a casco biztosításoké 15,7%-kal volt magasabb az egy évvel korábbinál. A lakásbiztosítások díjbevétele is nőtt 10,5%-kal annak ellenére, hogy árazásukra korlátozó hatást gyakorol a minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítások (MFO) esetében a felügyelet. A legnagyobb, több mint 60%-os (!) növekedést ugyanakkor a vállalati vagyonbiztosítások mutatták fel önmagukhoz képest a második negyedévben. Összességében a nem-életbiztosítási üzletág 17,9%-os második negyedéves díjbevétel-növekedése kimagaslónak számít ezen a részpiacon.

Élénk figyelem övezte az utasbiztosításokat az elmúlt években, hiszen ezek jól tükrözték a járvány miatti bezárkózás hatását. Elmondható, hogy a tavasz második és harmadik, illetve a nyár első hónapjában magához tért az utasbiztosítási piac: immár nagyobb volt a díjbevétele, mint 2019 hasonló időszakában.

Hiába nőtt dinamikusan a nem-életbiztosítási piac díjbevétele, az üzletág eredményességén ez nem érződött, a kárráfordítások ugyanis jelentősen megugrottak. A második negyedévben a nem-életbiztosítási üzletágban 21 milliárd forinttal nagyobb nettó kárráfordítási igény keletkezett, mint egy évvel korábban, és az általában legnehezebbnek számító, aszály sújtotta harmadik negyedév számait még nem is látjuk. Elsősorban tűz- és egyéb vagyoni károk okozták ezt a növekedés, itt ugyanis 12,8 milliárd forinttal volt nagyobb a kárráfordítás, mint egy évvel korábban.

A magasabb károkkal magyarázható, hogy a nem-életbiztosítási üzletág biztosítástechnikai eredménye negatív tartományba csúszott a második negyedévben, és kifejezetten gyenge megtérülést hozott a biztosítóknak ez a három hónap.

Pedig az új biztosítási pótadót még nem kellett megfizetniük a társaságoknak: a szektor 115 milliárd forint körüli biztosítási adójára többletként rápakolt 50 milliárd forint körül pótadó több mint 40%-os növekedést jelent a szektor adóterhelésében, és nagyjából akkora összeg, mint amekkora nyereséget az elmúlt egy évben biztosítási tevékenységből termelt a szektor.

Az első negyedévi 20,3 milliárd forint után 6,3 milliárd forintos nyereséget ért el a szektor a második negyedévben, utóbbi 78%-os zuhanást jelent az egy évvel korábbihoz képest.

A sávosan kialakított, elsősorban a nem-életbiztosítások díjbevételét sújtó, de immár az életbiztosításokat is érintő különadó a rövid távú nyereségre optimalizált, elsősorban egyszeri díjas biztosítási termékek profittartalmát fogja nagy mértékben elvonni, így ezek értékesítési kínálatára is komoly negatív hatást gyakorolhat.

